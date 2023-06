Mainz-Weisenau (ots) – Am gestrigen Donnerstag 08.06.2023 gegen 15 Uhr wurden Passanten auf einen 30-jährigen Mann aufmerksam, der mit einer Axt am Rheinufer in Weisenau entlanglief. Dies löste einen größeren Polizeieinsatz aus, da eine Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Mann konnte durch Polizeikräfte, Am Leinpfad/Höhe Dr.-Friedrich-Kirchhoff-Straße, mit einem Beil in der Hand festgestellt werden.

Er wurde aufgefordert, die Axt fallen zu lassen, woraufhin diese gesichert werden konnte. Der 30-Jährige konnte aber glaubhaft angeben, dass er lediglich Holz machen wollte und keinerlei bösartige Absichten hatte. Zu keinem Zeitpunkt ging eine Gefahr von dem Mann für Andere aus.

Er wurde allerdings im Umgang mit potentiell gefährlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit durch die Polizeikräfte sensibilisiert.