Betrunken mit elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs

Knittelsheim (ots) – Am Mittwochmittag ein 40-Jähriger in der Hauptstraße in Knittelsheim unterwegs. Der 40-Jährige wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Weiterhin führte der Fahrer eine geringe Menge Haschisch mit sich, weshalb gegen den 40-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurden.

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle konnten weiterhin vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde der unrühmliche „Spitzenreiter“ mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h gemessen.

Berauschter Rollerfahrer

Germersheim (ots) – Am Mittwochmittag wurde ein 37-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Germersheim in der Hafenstraße in Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Mit den festgestellten betäubungsmitteltypischen Auffälligkeiten konfrontiert, räumte der 37-Jährige einen Cannabiskonsum am Vortag ein. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Westheim (ots) – Am Mittwoch 07.06.23 im Zeitraum von 18-18:45 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines an einem Waldweg entlang der L538 zwischen Westheim und Bellheim abgestellten PKW ein und entwendete eine Handtasche.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.