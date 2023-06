Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter warfen am frühen Mittwoch 07.06.2023 gegen 19:00 Uhr von der Fußgängerüberführung der Maudacher Straße im Bereich Bahnhof Mundenheim, 67065 Ludwigshafen am Rhein einen Kindersitz auf die Fahrbahn der Maudacher Straße. Zeitgleich befuhr ein Linienbus die Maudacher Straße in Richtung Bahnhof Mundenheim und passierte zur genannten Zeit die Fußgängerüberführung.

Der Kindersitz verfehlte nur knapp die Windschutzscheibe des Linienbusses, prallte auf dessen Dach und landete in der Folge auf der Fahrbahn unmittelbar vor der dem Linienbus folgenden Fahrerin eines Kleinkraftrades. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein mutwillig verursachter Sachschaden am Linienbus in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In Folge von Unachtsamkeit bei einhergehender Trunkenheit im Verkehr ereignete sich am späten Mittwochabend, 07.06.2023, gegen 22:15 Uhr in der Rheinuferstraße, 67061 Ludwigshafen am Rhein ein Verkehrsunfall bei einem fehlerhaften Fahrstreifenwechsel. Der 34-jährige Unfallverursacher und dessen 33-jähriger Unfallgegner befuhren die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Rheinallee auf je einer der beiden Richtungsfahrbahnen.

Bei einem Fahrstreifenwechsel des 34-Jährigen übersah dieser den neben ihm fahrenden 33-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war eine Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen erkennbar. Ein unter freiwilliger Mitwirkung durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Atemalkoholwert von 0,61 Promille.

Aufgrund des bestehenden Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein des 34-Jährigen vorläufig sichergestellt. Zum Zwecke der beweissichernden Dokumentation der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.