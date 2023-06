Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

Worms (ots) – Am Donnerstag, dem 08.06.2023, kam es in den frühen Morgenstunden gegen 04:15 Uhr in dem Kreisverkehr Gaustraße/Berliner Ring/Siegfriedstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges flüchtete fußläufig. Der unbekannte Fahrer befuhr die Gaustraße demnach in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs, kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Innenbegrenzung des Kreisverkehrs.

Das Fahrzeug wurde hierdurch auf die Grünfläche des Kreisverkehrs katapultiert und fing im Motorraum Feuer. Die beiden Insassen konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen. Der Fahrer ergriff noch vor dem Eintreffen der Beamten fußläufig die Flucht. Lediglich der Beifahrer blieb leicht verletzt zurück.

Über den Fahrer ist bislang lediglich bekannt, dass dieser ein weißes T-Shirt trug. Bei dem Verkehrsunfall wurden der PKW und die Innenbegrenzung des Kreisverkehrs beschädigt. Weiterhin mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 17.000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alleinunfall mit verletzter Person

Worms (ots) – Am Dienstag kam es zu einem Alleinunfall einer 19-jährigen Wormserin. Gegen 21 Uhr war die Frau auf der B9 in Richtung Rheindürkheim unterwegs, als sie an der Einmündung zur Dammstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Das Fahrzeug kollidierte mit einer Leitblanke, geriet ins Schleudern und kam schließlich im Sommerdamm zum Stehen. Die 19-Jährige wurde nach erster Einschätzung leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der PKW wurde mit entstandenem Totalschaden abgeschleppt. Die Fahrbahn im Sommerdamm musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch die freiwillige Feuerwehr gereinigt werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Worms (ots) – Am Donnerstagmittag kam es um 15:20 Uhr im Bereich des

Kreisverkehres im Kirschgartenweg/ Monsheimer Straße in Worms zu einem

Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer die Monsheimer Straße aus

Fahrtrichtung Carl-Villinger-Straße in Fahrtrichtung Kirschgartenweg. Der

Fahrzeugführer beabsichtigte, den auf der Wegstrecke befindlichen Kreisverkehr

zu passieren und übersah beim Einfahren, eine bereits im Kreisverkehr

befindliche 66- jährige Radfahrerin, welche diesen in Richtung Kolpingstraße

befuhr.

Im Rahmen dessen kam es zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer, bei

welcher die Radfahrerin zu Boden stürzte. Durch das Sturzgeschehen wurde die 66-

jährige Frau im Bereich ihrer Hüfte verletzt und musste zur weiteren Behandlung

ins Klinikum Worms verbracht werden. Das Damenrad wurde durch das

Unfallgeschehen vollends beschädigt. Am PKW selbst konnten lediglich leichte

Lackabriebe festgestellt werden. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste

des Kreisverkehr in alle Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Gegen den Verkehrsunfallverursacher wurde ein Strafverfahren aufgrund einer

fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.