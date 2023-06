Bedrohung, Beleidigung, Widerstand geleistet und Drogen mitgeführt

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023 gegen 13:00 Uhr ist ein 33-jähriger Mann mehrfach negativ in der Schneppbachstraße aufgefallen. Da ihm seine Mutter kein Geld geben wollte, um seine Abhängigkeit nicht weiter zu fördern, rastete der Mann aus und würgte sie. Er wurde des Anwesens durch die Polizeibeamten verwiesen, kehrte jedoch ca. 2 Stunden später wieder zurück.

Nun entwendete er seiner Mutter 50 Euro und wollte auch den PKW haben. Die Frau gab ihm diesen jedoch nicht und fuhr ihn stattdessen an die gewünschte Adresse. Während der Autofahrt fing der Mann erneut an, seine Mutter zu bedrohen und beleidigen.

Aus Angst informierte sie die Polizei, welche den PKW stoppen und den Mann nach kurzer fußläufiger Flucht in Gewahrsam nehmen konnte. Hier wurde letztlich noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden.|wey

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch, 07.06.2023, in der Zeit von 17:30-18 Uhr befand sich eine 86-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Augustastraße. Als ihr durch einen Mitarbeiter des Einkaufsmarkts ihre Geldbörse übergeben wurde, stellte sie fest, dass ihr diese wohl aus Handtasche zuvor entwendet wurde.

Die Handtasche befand sich in dem Einkaufswagen und war zeitweise unbeaufsichtigt. Entwendet wurde die EC-Karte sowie Bargeld in Höhe von 250 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Tel: 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Fahrrad aus PKW entwendet

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Dienstag 06.06.2023, 19:30 Uhr bis Mittwoch 07.06.2023, 07:05 Uhr wurde in der Ludwig-Thoma-Straße ein PKW aufgebrochen. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus dem Kofferraum des PKW ein Mountain-Bike der Marke Last.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Beamten beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 15:15 Uhr wurde eine 40-jährige Frau aus Kaiserslautern in der Kanalstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle verhielt sie sich äußerst unkooperativ und beleidigte in der Folge die eingesetzten Beamten.|wey

Transporter aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 04:32 Uhr wurde in dem Mühlenweg ein MAN Kleinbus aufgebrochen. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge der Marke HILTI.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Mail an

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Kreis Kaiserslautern

Nötigung und Körperverletzung

Katzweiler (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023 gegen 16:00 Uhr befuhren ein 62-jähriger Mann und ein 63-jähriger Mann, beide aus Kaiserslautern, hintereinander mit ihren PKW die Lauterstraße, Kaiserslautern bis in die Eisackstraße. An einer Baustelle hat der 62-jährige Mann seinen PKW dort wenden müssen. Beide Männer stiegen hieraufhin aus ihren PKW aus und der 63-jährige

Mann schlug auf den 62-jährigen Mann ein.

Der 63-jährige Mann gab an, dass ihn der 62-jährige zuvor in der Lauterstraße, Kaiserslautern beleidigt und bespuckt hätte und in der Eisackstraße geschlagen worden zu sein. Grund für die

Auseinandersetzung war letztlich, dass der 63-jährige Mann sich durch mehrmaliges starkes Abbremsen durch den 62-jährigen Mann provoziert fühlte.

Der 62-jährige Mann war der Ansicht, von dem 63-jährigen Mann durch dichtes Auffahren bedrängt worden zu sein. Beide Männer erlitten Hämatome und der 62-jährige Mann zusätzlich eine Nasenbeinfraktur. Durch Beifahrerinnen in den jeweiligen PKW wurden die jeweiligen Schilderungen der Männer bestätigt. In dem PKW des 63-jährigen Mannes war zudem eine Dash-Cam verbaut, deren SD

sichergestellt wurde.|wey

Mehrere Straftaten in kurzer Zeit begangen

Trippstadt (ots) – Bereits am Dienstag 06.06.2023 beging ein 36-jähriger Mann aus Ramstein-Miesenbach gleich mehrere Straftaten in kürzester Zeit. Gegen 20:54 Uhr entwendete er aus einem Vorzelt in der Straße Sägmühle Alkoholika, wo er von einem Zeugen beobachtet wurde. Gegen 21:05 Uhr entwendete er in der Straße Neuhof aus einem dort unverschlossenen PKW eine Geldbörse und ein Anwesen weiter ein Fahrrad aus der Einfahrt des dortigen Anwesens.

Bevor er mit diesem flüchten konnte, wurde er durch die Polizeibeamten gestellt. Das Fahrrad und die Geldbörse wurden ihren Eigentümern zurückgegeben. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Taschenmesser festgestellt, welches er an einer Kette befestigt um den Hals trug. Ihm wurde aufgrund seiner Alkoholisierung Blutprobe entnommen.|wey

Sachbeschädigung

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Donnerstag 08.06.2023 gegen 00:35 Uhr ereignete sich in dem Welschweg eine Sachbeschädigung. Der 57-jährige Geschädigte hörte ein Klirren und stellte letztlich fest, dass die Verglasung seiner Hauseingangstür beschädigt wurde.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey