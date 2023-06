Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Sturz vor Polizei

Bingen, Stadtbahnhof (ots) – Am 08.06.23 gegen 20:25 Uhr befuhr eine Streife der PI Bingen die Espenschiedstraße in Richtung Vorstadt als ihnen auf Höhe des Stadtbahnhofs ein Motorroller entgegen kam, dessen Fahrerin keinen Sturzhelm trug. Noch vor Einleiten jeglicher Anhaltemaßnahmen bog die Fahrerin unmittelbar vor der Streife von der Vorstadt in die Bahnhofstraße ab und kam hierbei ohne Fremdeinwirkung zu Sturz.

Infolge des Sturzes klagte die 39-jährige über starke Schmerzen in ihrem rechten Bein und wurde aus diesem Grund in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen stark berauschten Zustand der Fahrerin. Da diese sowohl unter Alkohol- als auch Drogeneinfluss gestanden haben dürfte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person – Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am 08.06.2023 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall in der Zufahrt eines Campingplatzes in Bingen am Rhein. Der 69-jährige Unfallverursacher wollte hier in eine der freien Parklücken einfahren und hierzu etwas zurücksetzen. Dabei übersah er den hinter ihm wartenden 55-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Zweiradfahrer zur Seite umfiel.

Der Motorradfahrer trug durch den Unfall Schmerzen im linken Fuß davon. Nachdem der Unfallverursacher sich kurz nach dem Motorradfahrer erkundigte, setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Motiv für die Flucht dürfte eine nicht vorhandene Fahrerlaubnis sein. Diese wurde dem Unfallverursacher bereits vor mehr als 10 Jahren entzogen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 08.06.2023 gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Prinzenkopfstraße einen 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf eine drogenbedingte Beeinflussung. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Verbotswidrige Nutzung des Leinpfads

Trechtingshausen/Bacharach, Leinpfad (ots) – Durch Beamte der PI Bingen erfolgte am 08.06.2023 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr eine Überwachung der Zufahrtssperre zum Leinpfad zwischen Bacharach und Trechtingshausen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Zufahrt durch eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern verbotswidrig genutzt wurde.

Insgesamt wurden 10 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt. Das verbotswidrige Befahren des gesperrten Abschnittes zieht ein Verwarnungsgeld von 50EUR nach sich.