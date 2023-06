Zimmerbrand zerstört Wohnung

Frankfurt am Main (ots) – Heute Vormittag am 07.06.2023 entsteht aus unbekannter Ursache ein Zimmerbrand in einer Wohnung in Sindlingen. Die gegen 10:00 alarmierten Einsatzkräfte der nahe gelegenen Wache der Feuerwehr beginnen sofort mit den Löschmaßnahmen. Bei der Erkundung, direkt nach dem Eintreffen, hatten sie festgestellt, dass keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung waren. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss und so konnten die Einsatzkräfte, sowohl innen als auch von außen durchs Fenster das Feuer rasch löschen.

Während der abschließenden Arbeiten, Nachlöschen und Entrauchen, kontrollierten sie alle direkten Nachbarwohnungen auf eingedrungenen Brandrauch. Nach Beendigung aller Einsatzmaßnahmen durften alle evakuierten Nachbarn wieder in ihre Wohnungen zurück. Die anwesenden Sanitäter betreuten vorübergehend eine betroffene Person, es gab aber keine Verletzten. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse, die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Festnahme nach versuchtem Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)-(th) Am Mittwoch 07. Juni 2023, kam es im Rahmen eines über eine Onlineplattform vereinbarten Geschäftes zu einem versuchten Trickdiebstahl. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Der 78-jährige Geschädigte und der 28-jährige Tatverdächtige traten über eine Onlineplattform in Kontakt. Hier einigte man sich auf den Ankauf mehrerer Uhren

durch den 28-Jährigen und einen Kaufpreis von über 50.000 Euro.

Zwecks Abwicklung traf man sich am Mittwochnachmitttag gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Schweizer Straße. Der Beschuldigte wollte von dort aus zusammen mit dem 78-Jährigen Verkäufer zu seinem Auto gehen, um die Uhren zu begutachten und das Geld zu übergeben. Gemeinsam machte man sich auf den Weg und der 28-Jährige bot an, die schwere Tasche mit den Uhren zu tragen.

Im Bereich des Schweizer Platzes rannte der Beschuldigte dann plötzlich los. In der Folge kam es zunächst zu einem Gerangel, dann flüchtete der 28-Jährige und warf dabei auch die Tasche mit den Uhren weg. Durch aufmerksame Zeugen konnte er jedoch im Bereich der Oppenheimer Landstraße festgehalten werden. Eine hinzugerufene Streife nahm den Mann fest; er wurde zwecks richterlicher

Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Festnahme eines Taschendiebs

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(th) – Am Mittwoch 07. Juni 2023, beobachteten zivile Polizeibeamte auf der Zeil einen Mann, der auffällig aufmerksam die Menschen auf den dortigen Sitzbänken musterte. Gegen 14.10 Uhr setzte sich der 32-Jährige auf eine Bank zu einem 49-Jährigen, rückte sehr nahe an diesen heran, und entnahm das Portemonnaie aus der neben dem Geschädigten liegenden Jacke.

Im Anschluss versuchte der Tatverdächtige die Tatörtlichkeit zu verlassen, wurde jedoch

unmittelbar durch die Polizisten festgenommen. Mangels Haftgründen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Portemonnaie konnte dem dankbaren Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

