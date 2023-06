Gefährliche Körperverletzung

Hünfelden, Jahnstraße, Donnerstag 08.06.2023, 02.43 Uhr – (ots) – Ein 43-Jähriger befand sich nach einer Geburtstagsfeier fußläufig auf dem Heimweg. Dabei traf er auf zwei männliche Personen. Aus nicht geklärter Ursache kam es zischen den Parteien zu einem verbalen Streit. Anschließend setzte man seinen Weg fort. Ans seiner Wohnanschrift angekommen traf der Geschädigte erneut auf die zwei Männer.

Ein erneuter Streit gipfelte in einem tätliche Nagriff der beiden mutmaßlichen Täter. Beide schlugen mit den Fäusten auf den Geschädigten ein. Daraus resultierte eine Platzwunde über dem Auge, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Täter verließen den Tatort in einem blauen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden.

männlich, ca. 175-180 cm groß, 18-20 Jahre alt, schlank, braune Haare dunkel gekleidet

Hinweise welche zur Ermittlung der Täter führen könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Trickdiebstahl

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße

Tatzeit:Mittwoch, 07.06.2023, 12.00 Uhr

Ein 80-Jähriger Mann wurde von zwei Frauen in ein Gespräch verwickelt. In einem unbemerkten Moment nahm eine der Damen ein in einem mitgeführten Rollator abgelegtes Täschchen an sich. Anschließend entfernten sich die Damen in unbekannte Richtung. Die Frauen erbeuteten 80EUR Bargeld, ein Prepaid-Handy und einen Behindertenausweis.

Entziehung elektrischer Energie

Tatort: 65555 Limburg, Untergasse

Tatzeit: Donnerstag, 18.11.2021-Dienstag, 06.06.2023

Einem 53-Jährigen Hausbewohner wurde im Jahre 2021 der Strom abgestellt und der Zähler ausgebaut. Daraufhin nutzte er den Hausstrom, um seine Wohnung mit Elektrizität zu versorgen. Der Beschuldigte zeigte sich reumütig und räumte die Tat ein.

Fahrlässige Körperverletzung

Tatort: 65589 Hadamar, Unterdorfstraße

Tatzeit: Mittwoch, 07.06.2023, 16.40 Uhr

Eine 75-Jährige Dame war im Bereich der Unterdorfstraße auf einem Feldweg spazieren, als sich unvermittelt ein weißer Hirtenhund zu ihr begab, sie ansprang und anschließend in den linken Unterarm biss. Danach entfernte sich der Hund in Richtung eines angrenzenden Grundstücks. Die Bisswunde musste im Krankenhaus in Weilburg medizinisch versorgt werden. Der Hundehalter konnte im Nachgang ermittelt werden. Gegen diesen wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger KV gefertigt.

Körperverletzung zwischen Kindern

Tatort: 65620 Waldbrunn, Fussinger Straße Tatzeit: Mittwoch, 07.06.2023, 20.00 Uhr

Ein 6-Jähriger schlug einer 7-Jährigen mit der Faust auf die Nase, so dass diese zu bluten begann. Nach dieser Tat gerieten die Erziehungsberechtigten der Kinder in Streit, was weitere Anzeigen zur Folge hatte.

Sachbeschädigung

Tatort: 65556 Limburg, Diezer Straße

Tatzeit: Mi.07.06.2023, 22.30 Uhr-Do., 08.06.2023, 08.43 Uhr

Unbekannte Täter traten gegen einen Baustromverteiler, welcher unmittelbar neben einem PKW abgestellt war. Dieser fiel gegen den PKW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von

ca. 1.000 EUR. Anhand der vorgefundenen Spurenlage muss angenommen werden, dass dies genau des Täters Absicht war.

Hinweise auf einen etwaigen Täter nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen