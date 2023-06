Darmstadt-Dieburg

Schwerer Alleinunfall mit Fahrrad – Zeugen gesucht

Bickenbach (ots) – Am Donnerstagmittag (08.06.) gegen 12:10 Uhr stürzte ein 74-jähriger Fahrradfahrer aus Bickenbach aus noch ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer befuhr die Feldgemarkung Gumhansenwiese, außerhalb von Neuhof kommend in Fahrtrichtung Hartenauer Hof in Bickenbach.

Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der Fahrradfahrer mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel: 06157/95090 bei der Polizeistation Pfungstadt zu melden.

Groß-Gerau

Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots) – Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Walldorf am wurde am Donnerstagmorgen (08.06.) die Mieterin leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr bemerkte die 59-Jährige die Rauchentwicklung aus dem Bereich des Kühlschrankes. Ersten Flammen seien auch schon zu sehen gewesen.

Sofort verständigte sie die Zentrale Leitstelle Groß-Gerau. Von dort wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und die Leitstelle der Polizei Südhessen verständigt. Mehrere Streifen der Polizei konnten die Mieterin noch in der Wohnung antreffen. Sie hatte Rauchgase eingeatmet und wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Vorsorglich wurde die benachbarten Wohnungen des Mehrfamilienhauses geräumt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Wehren der Ortsteile Mörfelden und Walldorf schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Erste Ermittlungen zur Brandursache deuten auf einen technischen Defekt hin. Der entstandene Sachschaden dürfte nach vorsichtigen Schätzungen bei ca. 15.000 Euro liegen.

Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Mörfelden-Walldorf/Darmstadt (ots) – Nach dem Tötungsdelikt an einem 79-jährigen eritreischen Staatsangehörigen konnten die Ermittler der Mordkommission 2905 in Zusammenarbeit mit Sachverständigen beim Hessischen Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Ein 59-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der umfangreichen und intensiven Ermittlungen hatte sich ein dringender Tatverdacht gegen den 59-Jährigen ergeben, den 79-jährigen getötet zu haben. Die Ermittler konnten den Mann am Mittwoch 07.06.2023 kurz nach 16 Uhr im Herrngarten in Darmstadt widerstandslos festnehmen. Im Anschluss wurde auch seine Wohnung in Mörfelden-Walldorf durchsucht.

Der Tatverdächtige, der familiäre Bezüge zu dem Opfer hatte, wurde am Donnerstag 08.06.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die Ermittlungen zum Tatmotiv sowie die zahlreichen Spurenauswertungen dauern weiter an. Der Tatverdächtigte machte im Rahmen der Vorführung von seinem Schweigerecht Gebrauch. Auch die Kleidung des Getöteten konnte bislang noch nicht gefunden werden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rüsselsheim (ots) – Am 07.06.2023 wurde gegen 23.36 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Rüsselsheim festgenommen, als dieser zuvor mittels einer LED-Bauleuchte von einer Fußgängerüberführung der BAB 60 in Höhe Rüsselsheim, Stahlstraße die Fahrzeuge aus Richtung Rüsselsheimer Dreieck kommend in Fahrtrichtung Mainz anstrahlte und hierdurch eine nicht unerhebliche Gefährdung von

Verkehrsteilnehmern auslöste.

Zudem war die Bauleuchte und zwei größere Zusatzakkus derart unsicher auf dem Brückengeländer abgestellt gewesen, wodurch diese jederzeit hätten herunter auf die Fahrbahn fallen können. Die Person stand zum Tatzeitpunkt stark unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 2,30 Promille. Aus diesem Grunde musste sich der Rüsselsheimer einer Blutentnahme unterziehen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang werden betroffene Verkehrsteilnehmer, welche die BAB 60 im Zeitraum

am 07.06.23 von 22.00-23.36 Uhr in Richtung Mainz befuhren und geblendet wurden, sich mit der Polizeistation in Rüsselsheim unter Tel.: 06142-6960 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

18-jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Lautertal-Gadernheim (ots) – Am Mittwoch, den 07.06.2023 gegen 19:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige, aus Griesheim stammende Leichtkraftradfahrerin die B47 aus Richtung Lautertal-Gadernheim in Richtung Kolmbach.

In einer Linkskurve verlor die junge Fahrerin bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß sie mit einer Schutzplanke zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Verunfallte tödlich verletzt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am 07.06.2023, zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim. Hierbei wurde ein dort geparktes Fahrzeug durch ein unbekanntes schwarzes Fahrzeug, vermutlich SUV, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden an dem grauen/bunt schimmernden Fahrzeug entstand am Kotflügel vorne links, sowie an dem Frontscheinwerfer links und beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Rufnummer 06206-94400 zu melden.

