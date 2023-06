Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Flüchtlingsunterkunft – 32-Jährige tot – Ehemann unter Tatverdacht

Steinau an der Straße/Marjoß (ots)-(lei) – Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Bad Orber Straße in der Nacht zu Donnerstag, bei dem eine 32-jährige Frau tödliche Verletzungen erlitt, haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei in Gelnhausen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Mordes eingeleitet, das sich gegen den 39-jährigen Ehemann der Verstorbenen richtet.

Gegen 0.25 Uhr hatten Zeugen die Rettungskräfte alarmiert und berichtet, dass zwei Personen in einer Wohnung der Unterkunft – einer ehemaligen Gaststätte – blutüberströmt seien. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei fanden die Helfer die 32-jährige Bewohnerin, die Spuren scharfer Gewalteinwirkung aufwies, bereits leblos im Haus auf. Für sie kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Den 39-Jährigen konnten Polizisten vor Ort widerstandslos festnehmen. Er wies ebenfalls Schnittverletzungen auf, deren Herkunft und Ursache bis dato noch weitgehend unklar sind. Schwerverletzt kam er zum Zwecke der medizinischen Behandlung vorübergehend in ein Krankenhaus.

Die Motivlage sowie der Hergang der Tat, die sich offenbar in der Wohnung des Paares abspielte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bewohner hatten unter anderem berichtet, kurz zuvor laute Schreie aus der Wohnung gehört zu haben. Die Ermittler gehen insofern von einer Beziehungstat infolge familiärer Streitigkeiten aus.

Noch in der Nacht wurden unter der Leitung des zuständigen und vor Ort anwesenden Staatsanwalts umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen veranlasst; unter anderem erfolgten Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort, bei denen auch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts zum Einsatz kamen. Im Zuge der Tatortarbeit wurde auch das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, aufgefunden und sichergestellt.

Über die genaue Todesursache soll eine für Freitag angesetzte Obduktion beim Gerichtsmedizinischen Institut Frankfurt am Main weitere Erkenntnisse bringen.

Ebenfalls für den morgigen Tag ist die richterliche Vorführung des 39-jährigen Tatverdächtigen beim Amtsgericht Hanau vorgesehen.

Die drei gemeinsamen Kinder des Paares im Alter von acht bis 13 Jahren wurden vorübergehend in die Obhut des zuständigen Jugendamtes gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Schadensträchtiger Unfall – Gem. Buchschlag / L3262/B44

Ein Leichtverletzter und ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße 3262 an der Zufahrt zur Bundesstraße 44 in Richtung Frankfurt, der sich am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr ereignete. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Frankfurt wollte aus Richtung Zeppelinheim kommend an der Einmündung zur B44 nach links auf die Auffahrt abbiegen.

Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fiat-Fahrer aus Groß-Gerau. Der Zusammenstoß war so heftig, dass zumindest der Mitsubishi einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellt. Der Groß-Gerauer erlitt bei dem Aufprall eine Armfraktur und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Zigaretten bei „Blitzeinbruch“ in Getränkemarkt geklaut – Obertshausen

Zwei Männer sind am frühen Donnerstagmorgen in einen Getränkemarkt in der Malteserstraße eingebrochen und haben binnen kürzester Zeit mehrere Packungen Zigaretten aus dem Kassenbereich entwendet. Die dunkel gekleideten Täter (beide werden als schlank beschrieben und mit dunklen Sturmhauben maskiert) hatten sich gegen 03:11 Uhr mit brachialer Gewalt Zugang verschafft, in dem sie die Eingangstür zum Markteingang eintraten bzw. aufhebelten (Sachschaden ca. 5000 Euro) und anschließend Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro in einer Tasche verstauten.

Anschließend stiegen die Einbrecher in einen auf der Straße geparkten schwarzen VW Golf mit Friedberger Kennzeichen und fuhren in westlicher Richtung davon. Die Flucht der Täter wurde durch einen Zeugen beobachtet und videographiert. Das dort abgelesene Kennzeichen stellte sich im Rahmen erster Ermittlungen als gestohlen heraus.

Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Blitzeinbruch in einem Getränkemarkt in Hainburg am 05.06.2023 steht, wird nun durch die Kripo Offenbach geprüft, die nun weitere Zeugen bittet, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069-8098-1234 zu geben.

Tödlicher Verkehrsunfall – Schlüchtern

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt wurden, kam es am Mittwoch gegen 16.10 Uhr auf einer Landstraße in der Gemarkung Schlüchtern. Ein PKW Seat, besetzt mit zwei Männern (58 und 36 Jahre) befuhr die L 3180 von Herolz kommend in Richtung Sannerz. Auf etwa der halben Streck zwischen den Ortsteilen wollte der Fahrer des SEAT einen LKW überholen und übersah beim Ausscheren einen entgegen kommenden PKW VW, der mit einem 46 und 44 Jahre alten Mann besetzt war.

Nach dem Frontalzusammenstoß mit dem VW wurde der Seat gegen einen BMW geschleudert, der mit einem 32 Jahre alten Fahrer und einer 38 Jahre alten Beifahrerin besetzt war. Ein weiterer BMW Kombi wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Ein Motorradfahrer konnte durch eine Notbremsung ein Einfahren in die Unfallstelle verhindern und kam dabei zu Fall.

Die beiden Insassen des Seat verstarben noch an der Unfallstelle. Die Nutzer des VW sowie des BMW wurden schwer verletzt und unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken verbracht. Die Insassen des BMW Kombi und der Motorradfahrer blieben unverletzt.

Der LKW-Fahrer, der wohl den Unfall nicht bemerkt hatte, setzt seine Fahrt fort. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 5 Stunden vollgesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schlüchtern unter der Telefonnummer 0661/96100 zu melden.

Unfall -Pferdeanhänger involviert

Rodgau-Dudenhofen/B45 (ots) – Vermutlich Unachtsamkeit beim Fahrspurwechsel führte am Mittwoch gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 45 in der Gemarkung Rodgau-Dudenhofen. Eine 68-jährige Hyundai-Fahrerin aus Babenhausen wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 66-jähriger Toyota-Fahrer aus Münster auf der linken Fahrspur und konnte einem Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Hierbei schleuderte der Hyundai mit dem Heck gegen die Mittelschutzleitplanke und kam quer auf der linken Fahrbahn zum Stehen.

Um einen weiteren Aufprall zu verhindern, lenkte der Münsteraner auf die rechte Spur, wo sich bereits eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Rodgau mit einem Pferdeanhänger befand. Der Toyota touchierte das linke Rad des Anhängers, welches daraufhin platzte.

Während der Unfallaufnahme war die B45 in Richtung Hanau zeitweise voll gesperrt. Da die unverletzten beiden Pferde ziemlich unruhig waren, wurde bei deren Umladung vorsorglich auch die Gegenrichtung (Dieburg) kurzfristig gesperrt.

Die 68-jährige Dame aus Babenhausen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.300 Euro.

