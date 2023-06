Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrzeuge von unbekannter Person beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 05.06.2023 auf den 06.06.2023 beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge in der Kaiserslauterer Straße. Der unbekannte Täter zerkratzte, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, den Lack der ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuge. An einem der Fahrzeuge hinterließ der Täter eine fast zwei Meter langen Kratzer. Falls Sie ebenfalls betroffen sein sollten oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können wird gebeten, sich bei hiesiger Polizeiinspektion telefonisch unter 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Friedelsheim: Straßenverkehrsgefährdung durch Mofaunfall

Friedelsheim (ots) – Am späten Abend des 07.06.2023 wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Mofaunfall „Am Schwabenbach“ in Friedelsheim gemeldet, bei welchem zwei Jugendliche von einem Mofa gestürzt sein sollen. Als die Beamten an der Unfallörtlichkeit eintrafen, konnten sie lediglich eine verletzte Person antreffen, welche schwere Gesichtsverletzungen aufwies. Die andere Person hatte sich zwischenzeitlich bereits mit dem Mofa von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte unweit von der Unfallörtlichkeit das besagte Mofa sowie eine zweite Person mit frischen Verletzungen festgestellt werden. Da beide Personen bestritten das Mofa gefahren zu sein und sich Hinweise auf vorherigen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde beiden Jugendlichen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen Sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Können Sie Hinweise zum Unfallgeschehen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):