Polizei rettet Entenfamilie

Hagenbach (ots) – Am Dienstagvormittag wurde die Polizei über eine Entenfamilie informiert, die sich mitten auf der Habsburgerallee in Hagenbach aufhält. Die Polizeistreife konnte die Entenmutter mit ihren 4 Babyenten wohlbehütet auf der Straße einsammeln und an einem nahe gelegenen Teich ihrer gewohnten und sicheren Umgebung zuführen.

Auseinandersetzung am Baggersee

Hagenbach (ots) – Zwei Personen aus ein- und derselben Gruppe gerieten am Baggersee, am Dienstag 06.06.2023 gegen 20:30 Uhr in Streit. Der 24-jährige Schläger aus Bruchsal versetzte seinem 26-jährigen Kontrahenten aus Karlsruhe zuerst einen Tritt ans Knie und Schlug dann weiter mehrmals auf das Knie ein.

Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Schläger. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Streit unter Autofahrern eskaliert

Schwegenheim (ots) – Am Dienstagabend kam es an einer Tankstelle in der Hauptstraße zu einem Disput zwischen 2 Autofahrern, die die Fahrweise des jeweils anderen kritisierten. Hieraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch die Fäuste eingesetzt wurden.

Einer der Kontrahenten hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Er konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen schnell ermittelt werden.

Es stellte sich heraus, dass er zudem mit knapp 1,8 Promille hinterm Steuer saß.

Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung wurde zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Betrunken in Sackgasse festgefahren

Hördt (ots) – Dienstagabend wurde die Polizei Germersheim informiert, dass sich ein Autofahrer in einer Sackgasse in Hördt festgefahren habe. Vor Ort konnte der 69-jährige Autofahrer angetroffen werden. Der Grund für die Schwierigkeiten beim Wendemanöver wurden schnell klar.

Der Mann aus Saarbrücken war mit 1,2 Promille deutlich alkoholisiert.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.