Streit am Mundenheimer Bahnhof

Ludwigshafen (ots) – Über Notruf wurde der Polizei am Dienstag 06.06.2023 gegen 21:20 Uhr gemeldet, dass sich aktuell etwa 15 Personen am Bahnhof Mundenheim versammelt hätten und lautstark streiten würden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten etwa 10 Jugendliche in unterschiedliche Richtungen.

Die verbliebenen Beteiligten sowie unbeteiligte Zeugen wurden befragt. Hierbei ergab sich, dass dem Streit eine Körperverletzung zum Nachteil einer 15-Jährigen vorausgegangen sein dürfte. Im Nachgang habe man sich am Bahnhof zu einer Aussprache verabredet. Hierbei kam es zwischen den Mitgliedern zweier Gruppen zum Streit.

Ein 20-Jähriger und eine 53-Jährige seien dabei von zwei bislang unbekannten Jugendlichen mit einem Pfefferspray beziehungsweise einem Teleskopstock bedroht worden.

Im Nahbereich wurden 3 Jugendliche angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Einer der Kontrollierten, ein 15-Jähriger, hatte ein Tierabwehrspray bei sich. Dieses wurde sichergestellt.

Radfahrer bei Unfall verletzt – Flüchtiger Autofahrer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag (07.06.2023), gegen 14:20 Uhr, wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Ruchheimer Straße leicht verletzt. Ein Auto überholte den Radfahrer in Höhe der Brücke mit zu geringen Sicherheitsabstand. Außerdem hupte das Auto beim Überholen.

Der Radfahrer wollte nach rechts ausweichen und stürzte als er gegen die Betonbegrenzung fuhr. Der 58-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Weinbietstraße im Stadtteil Mundenheim kam es am frühen Mittwochmorgen (07.06.2023) zu einem Dachstuhlbrand. Personen kamen nicht zu Schaden, ein sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befindender Hund konnte jedoch nur tot geborgen werden.

Am Haus entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brand im Stadtteil Mundenheim

Ludwigshafen (ots) – (MM)Am 07.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 05:00 Uhr zu einem Brand in die Weinbietstraße im Stadtteil Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses feststellbar.

Es handelte sich um einen Küchenbrand im Dachgeschoss.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Brandwohnung. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zwei Personen wurden von der Feuerwehr aus der angrenzenden Dachwohnung in Sicherheit gebracht. Alle anderen Bewohner konnten das Haus eigenständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch konnte ein Hund nur tot aus der Brandwohnung geborgen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, sowie die Polizei.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen-West (ots) – In der Nacht auf Mittwoch (07.06.2023), gegen 2:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 39-jährigen Autofahrer in der Waltraudenstraße. Die Beamten konnten bei dem Fahrer Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Kokain. Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere! Der drogenbeeinflusste Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

E-Scooter geklaut

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (05.06.2023, 21:30 Uhr bis 06.06.2023, 06:20 Uhr) wurde in der Bismarckstraße der E-Scooter eines 31-Jährigen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Von der Sonne geblendet

Ludwigshafen (ots) – Am 06.06.2023 gegen 17:24 Uhr, kam es auf der Konrad-Adenauer-Brücke im Bereich der Abfahrt zur Wredestraße zu einem Auffahrunfall. Ein 34-Jähriger hatte verkehrsbedingt gebremst. Dies bemerkte der 24-jährige Autofahrer hinter ihm nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 34-Jährige leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Das Auto des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige gab an, dass er von der Sonne geblendet worden sei und er den Bremsvorgang daher übersehen habe.

Wir appellieren: Mit einer tiefstehenden Sonne steigt die Unfallgefahr. Wenn Sie geblendet werden, fahren Sie äußert langsam und besonders vorsichtig.

Brand einer Grünfläche

Ludwigshafen (ots) – In der Damaschkestraße brannte Dienstag 06.06.2023 gegen 22 Uhr eine Grünfläche. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit erhoben. Auch die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

