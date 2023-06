Bedrohung am Postplatz

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 19:45 Uhr schrie ein 58-jähriger Mann aus der Südpfalz aus unbekannten Gründen am Postplatz herum und setzte sich auf eine Bank neben einen 37-jährigen Mann. Offenbar fühlte sich der 58-Jährige von dessen Blicken gestört und fragte ihn, warum er ihn so „anglotze“.

Der 58-Jährige bedrohte den 37-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem mitgeführten Kamm und einer Fahrradkette, die er sich um die Hand wickelte. Bevor der 58-Jährige seine Drohungen gegenüber dem 37-Jährigen wahrmachen konnte, erschien die herbeigerufene Polizeistreife, fesselte ihn und verbrachte ihn zur Dienststelle.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den 58-Jährigen ein und erteilten ihm nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen einen Platzverweis für die Speyerer Innenstadt.

Verfolgungsfahrt ohne Führerschein, mit Alkohol und Straftaten gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei telefonisch, 2 mutmaßlich betrunkene Personen die in der Landauer Straße um einen PKW „herumschleichen“. Der gemeldete PKW kam der auf der Anfahrt befindlichen Polizeistreife noch in der Landauer Straße entgegen. Aus diesem Grund wendeten die Beamten ihren Streifenwagen.

Der PKW flüchtete vor der verfolgenden Polizeistreife mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Schraudolphstraße, die Diakonissenstraße, die Seekatzstraße, die Schwerdstraße und letztlich in die Stöberstraße, wo er ins Schlingern geriet und selbstständig die Fahrt beendete. Die Beamten zitierten die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug.

Während der 22-jährige Fahrer sich weisungsgemäß auf den Boden legte und sich fesseln ließ, mussten die Beamten dem äußerst aggressiven 23-jährigen Beifahrer den Einsatz von Zwangsmitteln androhen, um ihn letztlich am Boden liegend fesseln zu können.

Der 23-jährige Beifahrer schaffte es trotz angelegter Handfesseln, sein Handy in den Aufnahmemodus zu versetzen. Hierdurch wurde mutmaßlich das nichtöffentlich gesprochene Wort der Beamten ohne deren Wissen und Zustimmung aufgezeichnet, weswegen die Beamten das Handy beschlagnahmten.

Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr und veranlassten eine Blutentnahme beim Fahrer sowie das Abschleppen des PKW im Auftrag des Berechtigten. Der Fahrer verweigerte einen Atemalkoholtest.

Nach der Blutentnahme verließen die beiden 22- und 23-Jährigen aus dem Großraum Heilbronn die Dienststelle, zogen alle Maßnahmen ins Lächerliche, beleidigten die Beamten und stießen unterschwellige Drohungen gegen sie aus.

In der Bilanz leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Beleidigung ein. Ein Sach- oder Personenschaden entstand nicht.

Flucht zu Fuß und Versteckspiel

Speyer (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23 Uhr entdeckte eine Polizeistreife auf einem Parkplatz in der Luzerngasse eine Person, die sich bei Erblicken der Streife hinter einem geparkten PKW abduckte, den PKW verschloss und zu Fuß flüchtete. Die Beamten wurden wenig später auf den zuvor Geflüchteten aufmerksam, als sie einen dunklen Winkel in der Ecke eines Torbogens beleuchteten.

Es handelte sich bei ihm um einen 31-Jährigen aus der Südpfalz, der aktuell einem Fahrverbot unterliegt und augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Seinen Fahrzeugschlüssel entdeckten die Beamten verborgen neben ihm liegend.

Die Umstände begründeten den Verdacht, dass der 31-Jährige unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis seinen PKW geführt hatte. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain, weswegen die Beamten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe veranlassten, die Fahrzeugschlüssel sicherstellten und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn einleiteten.

Fahrtende für E-Roller-Fahrer mit Hang zu Rauschmitteln

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 22:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 55-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Otterstadter Weg. Von ihm ging Alkoholgeruch aus, was ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 0,88 Promille bestätigte.

Außerdem ergaben sich für die Beamten Anzeichen auf den Konsum weiterer berauschender Mittel, was wiederum ein Urintest bestätigte. Dieser verlief positiv auf THC, weswegen die Beamten den 55-Jährigen zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbrachten.

Hier wurden die Beamten auf weiterhin verdächtiges Verhalten des Mannes aufmerksam, das schließlich zu einer Sicherstellung von fünf Gramm Marihuana und 2 Gramm Amphetaminpaste bei ihm führte. Daher erwartet ihn ein Strafverfahren.

Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in der Bahnhofstraße

Speyer (ots) – Samstag 03.06.2023 um 8:30 Uhr stellte ein junger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sein hochwertiges Herren-Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 140 HPC Race 625, in den Farben grau-gelb in der Bahnhofstraße bei einem Asiatischen Restaurant an einem Fahrradständer an der Gebäudeseite verschlossen ab.

Als er bereits um 9:30 Uhr wieder zu seinem Fahrrad kam, bemerkte er, dass dieses gestohlen war. Der Wert des Diebesguts liegt bei ca. 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.