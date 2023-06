Bergstrasse

Lampertheim: Baustelle von Kriminellen aufgesucht

Lampertheim – In der Nacht zum Mittwoch (7.6) verschafften sich Kriminelle

Zutritt zu einer Baustelle in der Straße ‚Alter Lorscher Weg‘. Ersten

Erkenntnissen zufolge öffneten sie den Container mit einem passenden Schlüssel

und nahmen eine Geldkassette an sich. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt das Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim unter der

Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Unfallzeugen gesucht

Lampertheim – Am Montag (05.06.) zwischen 13:00 und 13:30 Uhr beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pfosten einer Grundstückseinfahrt

in der Straße „Reutersgarten“. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Bislang

wird davon ausgegangen, dass ein Kleintransporter eines Paketzustellers den

Schaden bei einem Wendemanöver verursacht hat. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Telefonnummer 06206 / 94400 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Staubsauger und Parfüm aus Auto entwendet

Darmstadt – In der Nacht zum Mittwoch (7.6) machten sich Diebe an einem

weißen Seat zu schaffen, der durch die Besitzerin am Steubenplatz abgestellt

wurde. Bisherigen Erkenntnissen nach wurde die Scheibe der Beifahrertür

eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren einen Staubsauger sowie ein Parfüm

entnommen.

Hinweise zu den Tätern oder entwendeten Gegenständen nimmt die zuständige

Polizeistation in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Wiederholt Leergut aus Thailändischen Restaurant stibitzt

Darmstadt – Bereits zum zweiten Mal verschafften sich Unbekannte unbemerkt

Zutritt zu einem thailändischen Restaurant in der Mina-Rees-Straße. In der Nacht

zum Dienstag (6.6) nahmen die Diebe aus dem Gastraum Leergut im Wert von rund

120 Euro mit. Ein gleich gelagerter Diebstahl aus dem Restaurant hat sich

bereits am Samstag (3.6) ereignet. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit

Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Abwesenheit durch Diebe ausgenutzt – Jacke entwendet

Darmstadt – In einem Mehrfamilienhaus in der Jacobistraße nutzten Diebe

zwischen Montag- und Dienstagnachmittag (5.6-6.6) die Abwesenheit eines

Bewohners aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter über eine

Balkontür in die Wohnung. Dort schnappten sie sich eine Jacke und machten sich

im Anschluss aus dem Staub.

Das ermittelnde Einbruchkommissariat 21/22 aus Darmstadt sucht nun Zeugen, die

im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Computer aus Versicherungsagentur geklaut / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – In der Nacht zum Dienstag (6.6) haben es Kriminelle auf

mehrere Computer einer Versicherungsagentur in der Neckarstraße abgesehen. Da

sich zu diesem Zeitpunkt keine Mitarbeiter sowie Kunden im Verkaufsraum

befanden, verschafften sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum

Innenraum des Kundencenters. Es wurden mehrere Computer aus Büroräumen

gestohlen. Aktuell können noch keine konkreten Angaben zu der Anzahl des

Diebesguts gemacht werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zeugenhinweise nimmt das Einbruchkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: 17- Jähriger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen

Darmstadt – Bei dem Versuch, einen Motorroller in der Zeughausstraße zu

entwenden, ist ein 17-Jähriger am Dienstagnachmittag (6.6.) nicht weit gekommen.

Gegen 17 Uhr hatte sich der junge Mann auf einem Parkplatz verdächtig an dem

Fahrzeug zu schaffen gemacht und dabei die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten

des 1. Polizeireviers auf sich gezogen. Noch bevor er mit dem Diebesgut flüchten

konnte, klickten die Handschellen. Der Darmstädter kam mit zur Wache und die

Beamten stellten den stark am Schloss beschädigten Roller für die

Eigentumssicherung sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde

der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich

verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Schaafheim: Kriminelle entwenden schwarzen Seat / Polizei sucht Zeugen

Schaafheim – Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (7.6.) ein Auto

im Heerweg entwendeten, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach bisherigen

Erkenntnissen kam den Eigentümern der Autoschlüssel wenige Tage zuvor abhanden,

woraufhin die Täter den Schlüssel fanden und das Auto unbemerkt entwendeten.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Seat Ibiza. Zur Tatzeit war das

Kennzeichen „DA-NK 3007“ am Fahrzeug angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Autos und zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Roßdorf: Wiederholte Zigarettendiebe in Supermarkt / Zeugen gesucht

Roßdorf – In der Nacht zum Mittwoch (7.6) verschafften sich Kriminelle

gegen 2:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der

Theodor-Clausen-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich zwei Täter

nach dem Überwinden eines Glasfensters in den Verkaufsbereich, aus diesem sie

eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenpackungen entwendeten. Die Flucht

wurde in unbekannte Richtung fortgesetzt. Der verursachte Sachschaden beläuft

sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Ein bereits ähnlich gelagerter Fall des Diebstahls aus einer Supermarktfiliale

(wir haben berichtet) beschäftigt aktuell die Polizei in Groß-Bieberau. Beide

Male gelangten die Täter in den frühen Morgenstunden durch gewaltsames Vorgehen

in einen Supermarkt und entwenden im Verkaufsbereich mehrere Packungen

Zigaretten. Ein Tatzusammenhang wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt ist mit dem Fall vertraut und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Babenhausen: Lenkrad und Airbag aus Auto ausgebaut

Babenhausen – Am Dienstag (6.6), zwischen 5.30 und 10 Uhr, haben sich

Kriminelle in der Straße ‚Erlochweg‘ an einem schwarzen BMW zu schaffen gemacht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe ein und bauten

das Lenkrad sowie den Airbag aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise

zu den Dieben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg

unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Zimmern: Hundekot führt zu Polizeieinsatz

Groß-Zimmern – Zu einem kuriosen Vorfall ist es am Montagabend (5.6.) in

Groß-Zimmern, im Bereich der Gutenbergstraße / Ecke Robert-Koch-Straße,

gekommen. Gegen etwa 20.20 Uhr befanden sich eine 33- sowie 37-jährige Frau aus

Groß-Zimmern mit ihren beiden Hunden auf einer ‚Gassirunde‘.

Die ältere der beiden lief dabei einige Meter hinter der anderen Frau. Sie

beobachtete, dass der Hund der 33-Jährigen auf die Straße kotete und dies durch

die Halterin ignoriert wurde. Daraufhin sprach sie die Frau auf die Situation

an. Auch ein angebotener Beutel zur Beseitigung der Hinterlassenschaften wurde

abgelehnt. Im Zuge dessen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen

beiden Damen. Infolge dieser soll die 33-Jährige von der 37-Jährigen im Gesicht

geschlagen, gegen einen Zaun gedrückt und anschließend am Hals gewürgt worden

sein. Ebenfalls soll die Frau mit einer Bierdose beworfen und ihr Hund getreten

worden sein. Im Gegenzug soll sich die 33-Jährige dagegen gewehrt haben, indem

sie der anderen Frau einen Schlag verpasst hat. Beide Frauen zogen sich durch

die körperliche Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Die 37-Jährige

musste ärztlich behandelt werden.

Beide Frauen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der

Körperverletzung verantworten. Das Kommissariat 41 der Polizeistation

Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

Babenhausen: Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus Laderaum gestohlen

Babenhausen – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (7.6) auf

einen weißen Kleinbus in der Hügelstraße, auf Ecke der Straße ‚Hessenring‘,

abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam

Zutritt zum Laderaum des Autos, aus dem sie Werkzeuge sowie Arbeitsmaschinen

mitgehen ließen. Was genau gestohlen wurde ist unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 06151/969-0 mit der zuständigen Kriminalpolizei 21/22 aus

Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Eppertshausen: Navigationsgerät aus Fahrzeug ausgebaut und entwendet

Eppertshausen – Bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (7.6) auf

einen Lkw abgesehen, der in der Straße ‚Am Lerchesberg‘ / Ecke der

Sudetenstraße, abgestellt war. Es wurde die Scheibe der Beifahrertür auf bislang

unbekannte Weise eingeschlagen und ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeuginneren

ausgebaut. Mitsamt der Beute setzten die Diebe ihre Flucht in unbekannte

Richtung fort.

Hinweise nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0

entgegen.

Pfungstadt: Einbruch in Textilunternehmen – Hoher Schaden

Pfungstadt – In Pfungstadt rückte die Lagerhalle eines Textilunternehmens

in der Retfordstraße in den Fokus einer kriminellen Bande. Zwischen

Dienstagabend (6.6, 18 Uhr) und Mittwochmorgen (7.6, 8.30 Uhr) begaben sich die

Täter mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug zur Rückseite des Firmengeländes.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines

Fensters Zutritt zu dem Gebäude. Es wurden diverse Räumlichkeiten nach

Wertgegenständen durchsucht. So wurde Bargeld aus dem Bürobereich entwendet. Des

Weiteren wurden 740 Paar Sportschuhe, die vorwiegend im Bereich des Ringens und

Boxens getragen werden, gestohlen. Die Täter nahmen ebenfalls Sportbekleidung

sowie Schwitzanzüge an sich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach

ersten Erkenntnissen auf mehrere zehn Tausend Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass die Täter Fachwissen

über den Bereich des Ringens sowie Boxens besitzen und es ausschließlich auf

hochwertig produzierte Sportartikel der Firma abgesehen hatten.

Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt verdächtige

Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts wahrgenommen haben.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kommissariat 21/22 der Polizei Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Pfungstadt: Polizei lädt zur Vorzeigeübung auf dem Hessentag ein

Pfungstadt – Die Polizei lädt Besucherinnen und Besucher am Donnerstag

(8.6.) zu einer Vorzeigeübung bei der BOS-Aktionsfläche im Rollweg auf dem

Hessentagsgelände herzlich ein.

Die Übungen finden um 11 und um 15 Uhr statt. Im Rahmen der beiden Darbietungen

wird es eine inszenierte Einsatzlage geben, die das Zusammenspiel der

gemeinsamen Lagebewältigung zwischen Feuerwehr und Polizei zeigen soll.

Insbesondere sollen im Rahmen der Übung flüchtende Täter nach einem arrangierten

Unfall von verschiedenen Polizeikräften, unter anderem Diensthundeführern,

festgenommen werden. Unter Einbindung der technischen Einheit der Feuerwehr soll

eine Person aus dem Fluchtfahrzeug verletzt geborgen werden. Im Anschluss

erfolgt die Spurensicherung durch Kräfte der Kriminalpolizei.

Die beiden 30-Minütigen Vorstellungen werden während der gemeinsamen

Lagebewältigung moderiert und die einzelnen Schritte der Einsatzkräfte erklärt.

Wer Zeit und Interesse hat, ist herzlich dazu eingeladen, vorbeizukommen und

sich die Übung anzuschauen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Nachbarschaftsstreitigkeiten führen zu großen Polizeiaufgebot

Mörfelden-Walldorf

Ein Streit unter Nachbarn führte am Dienstagabend (6.6) in der Otto-Hahn-Straße zu einer Festnahme eines 54-Jährigen Mannes aus Mörfelden-Walldorf.

Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn, bei dem der 54-Jährige einen 56-Jährigen mit Wasser beworfen haben soll. Nach dem Vorfall hatte sich die Lage zunächst beruhigt, bevor gegen 19.10 Uhr ein Notruf bei der Polizei einging. Am anderen Ende des Hörers wurde der Polizei durch den 56-Jährigen mitgeteilt, dass sein Nachbar nun mit einer Pistole auf ihn zielen würde. Der Anrufer befand sich in seinem Garten, als er auf den Balkon seines Nachbars blickte. Dieser zielte augenscheinlich mit einer Waffe auf ihn. Der Nachbar wäre darauf in seiner Wohnung verschwunden.

Im Anschluss an die Meldung verlegten sämtliche Einsatzkräfte der Polizei an die Örtlichkeit und umstellten das Mehrfamilienhaus. Nach den getroffenen Maßnahmen konnte der 54-Jährige durch die Polizei gesichtet und in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. In der Wohnung wurde eine schwarze Softair Pistole aufgefunden. Im Nachgang stellte sich außerdem heraus, dass der Mann unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Er wird sich nun in einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Bedrohung verantworten müssen.

Bischofsheim: Festnahme auf Spielplatz: Drogenfund bei 21-Jährigen – Über 100 Gramm bei Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt

Bischofsheim

In der Nacht zu Mittwoch (7.6) wurde eine Streife der Polizeistation Bischofsheim in die Straße ‚Birkenweg‘ gerufen. Gegen 2.30 Uhr beschwerten sich Anwohner über lautstarke Musik.

Die Beamten konnten im Bereich eines dortigen Spielplatzes drei Personen wahrnehmen. Ein Mann konnte dabei beobachtet werden, als er eine ‚Verpackung‘ über einen angrenzenden Zaun geworfen hat. Die Personen wurden im Anschluss durch die Streife durchsucht. Unter ihnen befand sich ein 21-Jähriger aus Mainz, bei dem im Rahmen der durchgeführten Durchsuchung mehrere Gramm Haschisch aufgefunden werden konnten. Die weggeworfene Verpackung konnte ihm im weiteren Verlauf zugeordnet werden. Die Drogen wurden durch die Polizei beschlagnahmt. In der Wohnung konnten rund 85 Gramm Haschisch sowie 40 Gramm Marihuana aufgefunden werden.

Der 21-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Bischofsheim: Gelbeutel aus Fahrzeug entwendet – Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim

Ein schwarzer Opel gelangte in der Nacht zum Dienstag (6.6) im Bereich der Hochheimer Straße, Kreuzung Friedrichstraße, in den Fokus Krimineller. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Fahrzeugscheibe eingeschlagen und ein Gelbeutel aus dem Fahrzeug entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Gernsheim: Diebe lassen Kabel mitgehen

Gernsheim

Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen dem 1. und 5. Juni gewaltsam Zugang auf das Gelände des Wasserwerks im Mittelweg in Allmendfeld. Abgesehen hatten es die ungebetenen Gäste auf Kabel von sieben großen Kabeltrommeln. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

Die Unbekannten dürften für den Abtransport der Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Abgedrängt und blockiert/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim

Ein 21 Jahre alter Autofahrer wurde am Dienstagabend (06.06.), gegen 21.00 Uhr, beim Abbiegen vom Rugbyring auf die Haßlocher Straße von einem anderen Wagenlenker mehrfach abgedrängt und musste deswegen unter anderem auf die Gegenspur ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Zudem stellte der Kontrahent trotz freier Fahrbahn anschließend sein Auto vor dem 21-Jährigen ab und verhinderte so dessen Weiterfahrt. Nach einer kurzen verbalen Konfrontation fuhr der Mann weiter.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Körperverletzung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am Dienstag, 06.06.23 zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B486, Rüsselsheimer Straße / Vitrolles Ring, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Hierbei gerieten die Männer an einer rot zeigenden Ampel in Streit. Im weiteren Verlauf stieg einer der Männer aus seinem Fahrzeug aus und schlug dann auf den Anderen ein. Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf bittet unter der Rufnummer 06105 40060 um Hinweise zum Tathergang.

Groß-Gerau: Brand in einem Mehrfamilienhaus – Mehrere Personen verletzt

Groß-Gerau

Am Dienstagabend (6.6.), gegen 18.45 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brignoler Straße gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss aus. Der 62-jährige Bewohner wurde mit schweren Brandverletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Weitere zehn Hausbewohner, welche zum Teil mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuiert werden mussten, wurden aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte vor Ort versorgt, wobei zwei von ihnen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das gesamte Gebäude derzeit unbewohnbar. Die Hausbewohner konnten allesamt anderweitig untergebracht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach Angaben der Rettungsleitstelle in Groß-Gerau mit hundert Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Lenkmanöver verhindert Zusammenstoß

Am Dienstag (06.06.) befuhr eine 62-jährige Reichelsheimerin mit ihrem Auto die Landesstraße 3105 von Unter-Ostern kommend in Richtung Bundesstraße 38. Nach einer leichten Linkskurve kam ihr gegen 19.50 Uhr ein Fahrer mit einem blauen Kastenwagen entgegen. Nach Angaben der 62-Jährigen verstieß das entgegenkommende Fahrzeug gegen das geltende Rechtsfahrgebot, weshalb ein Zusammenstoß nur durch ein starkes Lenkmanöver der Frau verhindert werden konnte.

Hinter dem blauen Kastenwagen sollen weitere Fahrzeuge gefahren sein, deren Insassen den Vorfall beobachtet haben könnten. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06062/953-0.