Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Juni 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Mörfelder Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Juni 2023: Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

Juni 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung

Wiesbaden

Juni 2023: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Altstadt / Bahnhofsviertel: 32-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (REE) nahmen am gestrigen Nachmittag (06.06.2023) einen

32-jährigen Mann fest, der im Bahnhofsviertel mit einer gestohlenen EC-Karte

Zigaretten kaufen wollte.

Zuvor trat der Beschuldigte in der Altstadt in Erscheinung, als er gegen 07:45

Uhr in der Weißadlergasse einen Rucksack entwendete, welcher auf dem

Beifahrersitz eines Fahrzeuges lag. In diesem befanden sich unter anderem eine

Geldbörse mit einer Bankkarte.

Um 14:30 Uhr machte ein Kioskbesitzer in der Düsseldorfer Straße die Polizei

aufmerksam, als er sah, wie der spätere Beschuldigte an einem

Zigarettenautomaten mehrere Schachteln mit einer EC-Karte offenbar

widerrechtlich bezahlen wollte. Eine entsandte Streife unterzog den 32-jährigen

Mann daraufhin einer Kontrolle. Bei seiner Durchsuchung konnten in einem

Rucksack vier Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem konnten

dem 51-jährigen Geschädigten die zuvor gestohlenen Wertsachen wieder

ausgehändigt werden.

Der 32-Jährige wurde nach seiner Festnahme und Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Nordend: Smartphone geraubt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 07. Juni 2023, gegen 04:15 Uhr,

meldeten Zeugen aus der Friedberger Landstraße, dass sie soeben beobachten

konnten, wie zwei Täter auf einen am Boden liegenden Geschädigten einschlugen

und -traten. Vom Tatort, der Haltestelle Nibelungenplatz, flüchteten die beiden

Männer in Richtung der Innenstadt. Der Geschädigte, ein 64-jähriger Mann, lag

noch am Boden. Der 64-Jährige wies diverse Verletzungen im Gesicht auf und

blutete stark aus der Nase. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die

Täter hatten das Mobiltelefon des Geschädigten entwendet.

Täterbeschreibung:

Täter: 40-50 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Kräftige Statur, kurze, blonde

Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Täter: 20-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Nordafrikanisches

Erscheinungsbild.



Frankfurt-Bahnhofsviertel: Geldbörse entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen beobachteten am Mittwoch, den 07. Juni 2023,

gegen 00:10 Uhr, in der Kaiserstraße, wie ein zunächst unbekannter Täter einem

alkoholisierten Geschädigten die Geldbörse entwendete und diese im Anschluss in

einen Müllcontainer warf. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein

35-jähriger Mann, festgenommen werden. Er führte einen Bargeldbetrag von 270 EUR

mit sich.

Frankfurt – Gutleutviertel: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstagmorgen (06. Juni 2023) kam es im

Gutleutviertel zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter

Mann ein Reizstoffsprühgerät einsetzte und drei Personen leicht verletzte.

Gegen 09:45 Uhr bemerkten der 38-jährige Besitzer eines Pkw und zwei Zeugen

einen verdächtigen Mann, welcher sich in der Gutleutstraße gewaltsam Zugang zu

dessen Fahrzeug verschafft hatte. Offensichtlich hatte es der Unbekannte auf die

im Innenraum befindlichen Wertsachen abgesehen und wollte nun das Weite suchen.

Dem aufmerksamen Trio gelang es jedoch zunächst den ertappten Dieb an der Flucht

zu hindern. Bei dem Versuch ihn festzuhalten, stürzte der 38-jährige

Fahrzeugeigentümer und verletzte sich leicht. Der Täter nutzte die sich ihm

bietende Gelegenheit und nahm die Beine in die Hand. Dabei schreckte er auch

nicht vor dem Einsatz von Pfefferspray zurück, was bei seinem Gegenüber

Augenreizungen verursachte. Letztlich konnte der Täter in unbekannte Richtung

flüchten.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm groß, ungepflegtes Erscheinungsbild, schwarze längere

Haare, hervorstehende Zähne, osteuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit

dunkler Oberbekleidung und schwarzer Jogginghose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Revier unter

der Rufnummer 069 / 755 -10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt: Wenn die Bank anruft – Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (06. Juni 2023) gelang es einem Betrüger per

Telefon mehrere tausend Euro zu erbeuten. Eine 73-Jährige aus Frankfurt

übermittelte sensible Bankdaten an einen vermeintlichen Bankmitarbeiter,

woraufhin dieser das Konto der Geschädigten plünderte.

Die Geschädigte erhielt gegen 13:15 Uhr über ihr Festnetz einen Anruf. Am

anderen Ende der Leitung war ein Mann, der sich als Mitarbeiter der

Sicherheitsabteilung einer Frankfurter Bank ausgab. Im Gespräch erfragte der

vermeintliche Bankmitarbeiter geschickt die Kontodaten der Geschädigten, und

bewegte diese dazu, unter Vorspielen falscher Tatsachen eine TAN preiszugeben.

Mit dieser TAN konnte der Täter dann eine Überweisung in Höhe von knapp 40.000

Euro vornehmen. Die Geschädigte stellte erst später fest, dass das Geld auf

ihrem Konto fehlte.

Die Polizei rät: Geben Sie keine sensiblen Daten wie Kontodaten,

Transaktionsnummern oder PINs am Telefon heraus. Solche Dinge werden nicht am

Telefon durch Bankmitarbeiter erfragt. Im Zweifel fragen Sie persönlich bei

einem ihnen bekannten Mitarbeiter ihrer Bankfiliale nach.

Frankfurt: Die Kriminalpolizei Frankfurt sucht nach Zeugen!

Frankfurt (ots) – (di) Bereits am 28. April 2023 kam es in den frühen

Morgenstunden zwischen 04:00 und 05:00 Uhr an der S-Bahn-Station „Frankfurt –

Mühlberg“ zu einem Raub zum Nachteil eines 51-Jährigen. Der Täter entriss diesem

das Mobiltelefon und warf es nach einer Verfolgung durch den Geschädigten in das

Gleisbett.

Anschließend bestieg der Täter eine S-Bahn in Richtung Frankfurt Innenstadt. Er

lief das gesamte Bahnabteil entlang, bettelte zunächst weitere Fahrgäste an und

beraubte schließlich eine weitere Frau. Ein Fahrgast griff ein und konnte den

Täter schließlich an der Haltestelle „Frankfurt – Ostendstraße“ aus der S-Bahn

vertreiben.

Täterbeschreibung:

männlich

ca. 20 – 30 Jahre, ca. 170 cm, schlank

wuschelige Haare

blaues T-Shirt

blaue Trainingsanzugshose

dunkle Badelatschen

dunkles Tuch/ Band um den Hals

ungepflegte Erscheinung und schrie in der S-Bahn herum

Wer hat Beobachtungen an den Haltestellen „Frankfurt – Mühlberg“, „Frankfurt –

Ostendstraße“ oder in der betreffenden S-Bahn gemacht?

Hinweise für das Fachkommissariat K14 bitte über die 069/ 755 – 51499,

K14.PPFFM@polizei.hessen.de, oder jede andere Polizeidienststelle mitteilen.