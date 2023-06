Haiger und Ehringshausen / A45: Planenschlitzer – Mehrere Lkws betroffen

In der vergangenen Nacht (07.06.2023) haben Unbekannte auf den Parkplätzen „Volkersbach“ in Höhe Ehringshausen und „Auf dem Bon“ bei Haiger an der A45 zwischen Wetzlar und Haiger die Planen von mindestens vier Sattelaufliegern aufgeschlitzt und zum Teil Ladung gestohlen. Heute Morgen, gegen 04:15 Uhr meldete sich der erste Lkw-Fahrer bei der Autobahnpolizei Mittelhessen. Er hatte den Schnitt in der Plane seines Aufliegers bemerkt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass noch weitere Fahrzeuge betroffen waren. Von einem Auflieger stahlen die Diebe rund 25 Kartons Waschmittel, aus einem zweiten Toilettenpapierrollen. Allein durch die aufgeschlitzten Planen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 20:00 Uhr und 05:25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben bzw. Hinweise zur Tathandlung geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr: Kontrollen an der „Eiserne Hand“

Am 02.06.23 kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr an der L3047 in Höhe der „Eiserne Hand“ zwischen dem Abzweig Lohra und Wilsbach. Sie führten Technikkontrollen sowie Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt hielten die Beamten 27 Motorräder und 18 Pkws an. Acht Motorräder und 12 Autos waren zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter des Tages waren ein 39-Jähriger aus Pohlheim, der die Strecke mit 160 km/h statt der erlaubten 100 km/h befuhr, ein 43-jähriger Wettenberger, der mit 154 km/h unterwegs war und ein 44-jähriger Bad Endbacher, der die Strecke mit 152 km/h befuhr.

Alle drei Pkw-Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte im Zentralregister und 1 Monat Fahrverbot.

Herborn- Herbornseelbach: Chrysler touchiert und geflüchtet

Ein Unbekannter touchierte zwischen dem 31.05.2023, 18:30 Uhr und dem 01.06.2023, 07:50 Uhr, einen schwarzen Chrysler, der auf dem rechten der vier Parkplätzen in der Straße „Zum Hirtenborn“ in Höhe der Hausnummer 1 parkte. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- 200 Meter Stromkabel gestohlen

Zwischen dem 23.05.2023 und gestern Morgen (06.06.2023), 08:30 gelangten Diebe auf das ehemalige Betriebsgelände der Firma Omniplast „Am Bahnhof“ und suchten eine der Hallen auf. Hier öffneten sie auf noch unbekannte Weise eine verschlossene Zugangstür und drangen in die Halle ein. Sie durchtrennten zunächst ein Stromversorgungskabel. Danach öffneten sie die Bodenkanalschächte, demontierten die Stromkabel und stahlen diese. Der gesamte Schaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.