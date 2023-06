Michelbach – Einbrecher stehlen Motorrad und Kinderfahrrad

Beim Einbruch in einen im Wehracker stehenden Wellblechcontainer erbeuteten der oder die Täter ein Pucky LS-Pro 18-1 Kinderfahrrad und eine silberne BMX S 1000 RR mit dem Kennzeichen MR-S132. Der Gesamtwert der Beute liegt bei über 26 Tausend Euro. Der Einbruch war von Montag auf Dienstag, 06. Juni, zwischen 22 und 08 Uhr. Da beide Fahrzeuge fehlen, liegt ein Verladen der Beute nahe. Wer hat in der Tatnacht in Michelbach in der Straße Wehracker oder in unmittelbarer Nähe Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Einbruch zusammenhängen könnten? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat ein Verladen der Fahrzeuge oder ein Fahrzeug mit einem aufgeladenen oder eingeladenen Motorrad gesehen? Wo ist die BMW jetzt? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Pedelec gestohlen

Das am Dienstag, 06. Juni, zwischen 10.25 und 10.45 Uhr gestohlene weiße KTM Macina Style 720 im Wert von 4000 Euro stand in einer schmalen Gasse zwischen dem Sparkassenparkplatz und dem Anwesen Universitätsstraße 21. Auch die zwei Meter hohe, zur Straße gelegene und diese Gasse quasi sichernde Metalltür konnte den Diebstahl des E-Bikes nicht verhindern. Das Fahrrad fällt eventuell durch die hellblaue Fahrradtasche mit Aufschrift auf. In der Tasche befanden sich noch eine anthrazitfarbige Aktentasche und das Ladegerät für den Akku. Hinweise zu dem Diebstahl, zum Nutzer nach 10.25 Uhr, zum Verbleib des Bikes oder der Satteltasche bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti an der Hauswand

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte einen Satz in englischer Sprache auf die weiße Wand eines Hauses im Steinweg. Diese Sachbeschädigung durch Graffiti war in der Nacht zum Samstag, 27. Mai, zwischen 19 und 08 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbrecher erbeutet Werkzeug

Beim Einbruch in eine Garage in der Albert-Schweitzer-Straße erbeutete der Täter Elektrowerkzeuge im Wert von mindestens 1000 Euro. Unter den Werkzeugen waren ein Laubbläser, eine handkreissäge, Stemmhammer, Akku-Bohrmaschine und Heißklebepistole. Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise und um Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 09 Uhr am Donnerstag, 01. Juni, und 08 Uhr am Montag, 05. Juni. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch gescheitert

Aus unbekannten Gründen scheiterte ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Weidenhäuser Straße. An der Nebeneingangstür entstand durch die Hebelversuche ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Tatzeit lässt sich zurzeit nicht näher einschränken. Die Schadensfeststellung war am Dienstag, 06. Juni, gegen 11 Uhr. Auch hier bittet die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, um sachdienliche Hinweise.

Marburg/Kirchhain – Drogentests positiv

Nachdem der Drogentest auf THC reagiert hatte, räumte der 39 Jahre alte Autofahrer den Konsum von Marihuana ein. Dike Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Autoschlüssel des Mannes sicher. Seine Autofahrt endete am Dienstag, 06. Juni, gegen 10.40 Uhr, mit der Kontrolle in Kirchhain. Weitere positive Drogentests lieferten am Montagabend (05. Juni) um 19.45 uhr ein 30 Jahre alter Autofahrer bei der Kontrolle in der Ketzerbach und ein 28 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei seiner Überprüfung um 22 uhr in der Straße Am Grün. Auch hier folgten die notwendigen Blutentnahmen und die jeweilige Verhinderung der Weiterfahrt.

Neustadt – Festnahme nach rücksichtsloser Flucht mit dem Roller – Polizei sucht etwaige Gefährdet

Ein 16Jähriger flüchtete am Dienstag, 06. Juni, gegen 13.55 Uhr, in Neustadt vor einer Polizeikontrolle, indem er mit seinem blauen Piaggio-Motorroller Gas gab und dabei mit Vollgas und unter Außerachtlassen sämtlicher Verkehrsregeln fuhr. Die Polizei Stadtallendorf sucht nun Zeugen der Fahrweise sowie etwaige durch die Fahrt behinderte oder gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Flucht des Jugendlichen ging über die Marburger Straße und die Bundesstraße 454 und endete dann auf Feld- und Radweg mit der Festnahme. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche keinen Führerschein für den Roller hat, ein manipuliertes und nicht zu diesem Roller ausgegebenen Kennzeichen montiert war und der Jugendliche zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei stellte den Roller und das Kennzeichen sicher und veranlasste eine Blutprobe. Zeugen und etwaige Opfer der Fahrweise werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Breidenbach – Unfallflucht in der Bodenstraße – Schaden an 125ccm-Motorrad

Als der Besitzer am Montag, 05. Juni, gegen 14 Uhr zu seinem um 12.15 Uhr abgestellten Zweirad zurückkehrt bemerkt er diverse frische Schäden. Alles deutete darauf hin, dass sein Motorrad offenbar umgefallen war und anschließend wieder aufgestellt wurde. Ein etwaiger Unfallhergang ließ sich allerdings nicht rekonstruieren und die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf das Geschehen und einen möglichen Verursacher. Das Zweirad stand in der Bodenstraße am Fahrbahnrand und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenständer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro. Wer war am Montag, zwischen 12.15 und 14 Uhr in der Bodenstraße und/oder kann sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen um das Motorrad, eine schwarze Brixton BX 125, geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Bauerbach – Unfallflucht vor der Kirche

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu einem Unfall, der sich am Sonntag, 28. Mai, zwischen 10.55 und 12.10 Uhr in der Straße Pfarracker auf dem Parkplatz der Kirche in Bauerbach ereignete. In dieser Zeit entstand auf unbekannte Weise hinten links an der Stoßstange eines schwarzen BMX X 3 ein Schaden in mutmaßlich vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.