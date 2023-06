79-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Laster

Gestern Nachmittag prallten auf der Bundesstraße 276 zwischen Freienseen und Laubach ein Lkw und ein Radfahrer zusammen. Der 79-jährige Radfahrer trug schwerste Verletzungen davon und verstarb heute Morgen im Krankenhaus.

Die 29-jährige Lkw-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr von Freienseen in Richtung Laubach unterwegs und bog nach links in Richtung Schotten ab. Hierbei übersah sie den aus Richtung Schotten herannahenden 79-Jährigen auf seinem Fahrrad, nahm ihm die Vorfahrt und prallte mit diesem zusammen. Der in Schotten lebende Radfahrer trug schwere Kopfverletzungen davon. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung – ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in eine Klinik.

Der 79-Jährige erlag heute Morgen seinen schweren Verletzungen.

Die aus dem Rhein-Sieg-Kreis stammende Unfallfahrerin erlitt einen Schock.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des genauen Unfallherganges beauftragt. Während der Rettungsarbeiten und der Untersuchungen des Sachverständigen, musste die Unfallstelle für den Verkehr voll gesperrt werden.

Gießen: DEIG-Einsatz angedroht / Angreifer festgenommen –

Heute in den frühen Morgenstunden nahm eine Streife der Gießener Polizei einen 34-Jährigen fest. Erst der angedrohte Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes brachte den in Lauterbach lebenden Mann zur Vernunft. Gegen 01.00 Uhr informierten Passanten die Polizei, dass sie mit einem Mann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße wegen zwei Flaschen Bier in Streit geraten waren. Eine Streife sprach gegenüber dem 34-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er zunächst auch nachkam. Etwa 30 Minuten später kehrte der in Lauterbach lebende Mann jedoch wieder zur Tankstelle zurück und suchte Streit mit dem Mitarbeiter im Verkaufsraum. Hierbei schlug er gegen den Monitor der Kassenanlage, beschädigte diesen und floh vom Tankstellengelände. In der Nähe trafen Polizisten auf den 34-Jährigen. Dieser ging sofort aggressiv drohend und mit einer Bierflasche in der Hand auf die beiden Polizisten zu. Die Ordnungshüter drohten ihm den Einsatz des DEIG () an, worauf er sich widerstandslos festnehmen ließ. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,33 Promille – zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Ein Arzt erklärte ihn für haftfähig, so dass er in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausgenüchtert wurde. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung zu.

Lich-Muschenheim: Baugerüst verschwunden –

Baugerüstteile im Wert von rund 10.000 Euro ließen Diebe in der Straße „Zum Limes“ mitgehen. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr suchten die Täter den Neubau auf und montierten das dort angebrachte Gerüst ab. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Abbau des Gerüstes beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Straße „Zum Limes“ Gerüstarbeiten aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: Raddiebe gefasst –

Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Gießener Polizei die Festnahme von zwei Fahrradieben. Gestern Abend, gegen 23.45 Uhr beobachte er, wie zwei junge Männer sich in der alten Unterführung an der Kongresshalle an Fahrrädern zu schaffen machten. Anschließend schwang sich das Duo auf die Bikes und fuhr in Richtung Marktplatz davon. Anhand der Personenbeschreibungen stoppten Gießener Polizisten die beiden 25 und 22 Jahre alten Diebe und nahmen sie fest. Bei dem älteren stellten die Ordnungshüter eine geringe Menge an Haschisch sicher. Auf die beiden in Gießen lebenden jungen Männer kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und auf den 25-Jährigen zusätzlich noch eine wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Gießen: Aus X5 bedient –

Aus einem nicht verschlossenen BMW X5 ließ ein Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Geldbeutel mitgehen. Der schwarze SUV parkte zwischen 19.00 Uhr und 06.10 Uhr in der Carlo-Mierendorff-Straße, in Höhe der Hausnummer 69. Mit dem Geldbeutel fielen dem Langfinger Bankkarten, Kundenkarten, Personalausweis und Führerschein in die Hände. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: In Strandbar eingestiegen –

Eine Strandbar in der Straße „Zu den Mühlen“ rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Hütte und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Sekt, Aperol, Schnaps und Energie-Drinks mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend, gegen 21.30 Uhr und Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr an der Bar beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Gießener Kriminalpolizei zu melden.

Linden: In Baucontainer eingestiegen –

In der Sandgrube in der Hans-Böckler-Straße machten sich Diebe an einem Bauwagen zu schaffen. Sie hebelten ein Fenster des Containers auf und steigen ein. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer fehlen keine Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachtet? Wem sind dort in dieser Zeit Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Nach Parkplatzrempler geflohen –

Einen Schaden von rund 700 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Straße „Grenzborn“ geparkten Opel zurück. Der schwarze Corsa mit EN-Kennzeichen (Ennepe-Ruhr-Kreis) parkte zwischen Sonntag, gegen 22.00 Uhr und Dienstag, gegen 18.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige auf der Beifahrerseite die hintere Stoßstange. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Uniklinik-Parkhaus –

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf der Ebene 1 des Parkhauses im Uniklinikum-Gelände, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, bleibt die Besitzerin eines weißen Ford Kuga auf einen Schaden von rund 2.000 Euro sitzen. Der SUV stand zwischen 11.54 Uhr und 19.38 Uhr auf Ebene 1 direkt neben der Abfahrtsrampe. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Rangieren gegen die Beifahrerseite stieß und Schäden an beiden Türen und dem hinteren Radkasten zurückließ. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Polizeivizepräsident Torsten Krückemeier stellt Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022 vor:

Etwa jeder dritte Unfalltote war ein Motorradfahrer – 42 Unfalltote und 639 Schwerverletzte – Unfallfluchten steigen wieder an – Schulungen weiter im Fokus – 13 verbotene Kraftfahrzeugrennen

„Eines der wichtigen Themen, welches uns bei der Unfallstatistik 2022 ins Auge fällt, sind die hohen Unfallzahlen mit schwerwiegenden Folgen bei den Motorradfahrern. 2022 mussten wir 14 Tote und 135 Schwerverletzte bei solchen Verkehrsunfällen in unserem Zuständigkeitsbereich beklagen. Die Anzahl der tödlich Verunglückten bei Kradunfällen ist mit Abstand der höchste Wert der letzten 20 Jahre. Motorradfahrer haben keine Knautschzone oder einen Airbag. Bei Kollisionen sind sie deutlich ungeschützter als Fahrzeugführer in ihren Fahrgastzellen. Langwierige Heilungsprozesse und gesundheitliche Einschränkungen durch die Verletzungen haben nicht selten Auswirkungen auf den privaten und beruflichen Lebensalltag. Neben den Motorradunfällen wollen wir in unserer Rückschau natürlich auch auf andere wichtige relevante Unfallursachen, die im letzten Jahr eine Rolle gespielt haben, aufmerksam machen“, so Polizeivizepräsident Torsten Krückemeier.

„Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im vergangenen Jahr auf 21.434 leicht angestiegen. Dies dürfte auch auf das Ende der Pandemie zurückzuführen sein. 2022 mussten wir insgesamt 42 Unfalltote und 639 Schwerverletzte beklagen. Etwas mehr als die Hälfte aller Unfälle machen die Unfallfluchten und die Wildunfälle aus. Während die Wildunfälle nach der starken Zunahme im vorletzten Jahr um fast zehn Prozent wieder auf das Niveau von 2018 und davor zurückgingen, stiegen die Unfallfluchten um zehn Prozent an. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt: Das Strafgesetzbuch sieht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe, einen Führerscheinentzug sowie Punkte in Flensburg für die Täter vor. Es reicht nicht, eine Mitteilung an der Windschutzscheibe zurückzulassen. Wer seinen Unfallgegner nicht antreffen kann, muss sich mit der Polizei in Verbindung setzen, sonst läuft er Gefahr, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Wichtig bei der Gesamtbetrachtung sind mir auch die Unfälle, bei denen offenbar eine Ablenkung durch das Handy oder andere Dinge eine Rolle spielt. Wir wollen daher durch zielgerichtete Kontrollen solche Personen aus dem Verkehr ziehen und in Gesprächen auf die Folgen aufmerksam machen“ so Torsten Krückemeier zu den letztjährigen Unfallzahlen auf den Straßen der vier Landkreise Gießen, Wetterau, Lahn-Dill und Marburg sowie der Autobahnen.

Die gesamte Pressemeldung zu den Unfallzahlen in Mittelhessen ist zu finden unter:

https://k.polizei.hessen.de/307706193

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Sonntagabend (04.Juni) gegen 23.00 Uhr fiel einem Zeugen ein 27-Jähriger in einem Mercedes auf, der in Schlangenlinien fuhr. Eine Streife der Polizei konnte den Mercedes-Fahrer in der Königgrätzer Straße anhalten. Das Fahrzeug des 27-Jährigen wies einen frischen Unfallschaden auf. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,26 Promille und musste zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. VU/0643557

Linden: Polizeieinsatz in Leihgestern

Mehrere Streifenwagen rückten gestern Nachmittag (05. Juni) gegen 16.40 Uhr nach Linden-Leihgestern zu einem polizeilichen Einsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Ehepaar in Streit. In dessen Verlauf kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann gewalttätig wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 36-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Gießen: Exhibitionist festgenommen

Die Polizei nahm am Sonntagabend in der Grünberger Straße einen 48-jährigen Mann fest, der sich vor einer Frau unsittlich verhielt. Die 33-Jährige war gegen 21.00 Uhr in einer Grünanlage, als sie den 48-Jährigen sitzend auf einem Zementblock sah. Er öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Sie informierte die Polizei, welche im Zuge der Fahndungsmaßnahmen den Sittenstrolch festnahm. Zeugen, die den 48-Jährigen ebenfalls dort beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Laubach/Grünberg: Einbrüche in Kindergärten gescheitert

Am vergangenem Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, scheiterten offenbar die Einbrecher an den Fenstern von zwei Kindergärten. In der Laubacher Straße in Wetterfeld versuchten sie zwei Fenster im Innenhof aufzuhebeln und scheiterten. Die Hebelversuche an einem Fenster eines Kindergartens in der Straße „Am Rondell“ in Grünberg schlugen ebenfalls fehl. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Benzin abgezapft

Auf Benzin hatten es Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahn 5 in der Gemarkung Grünberg-Lumda abgesehen. Sie machten sich am Montag zwisc 12.40 und 22.10 Uhr an dem Tank des blauen Astra zu schaffen und zapften Diesel ab. Dabei hinterließen sie an dem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant

Vor einem Schnellrestaurant in der Straße „Neustadt“ gerieten am Freitag gegen 17.40 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Schlägen. Zudem sollen die beiden ein Messer dabeigehabt haben. Nachdem ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, ließen die beiden voneinander ab. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Linden: Mülltonne in Leihgestern angezündet

Unbekannte zündeten auf einem Grundstück in der Gustav-Heinemann-Straße eine Mülltonne an. Am Samstag gegen 04.00 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine weitere Tonne wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat vor dem Brand etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Auf einem Parkplatz in der Straße „An der Hessenhalle“ brachen Unbekannte einen Ford auf. Zwischen 03.30 Uhr am Sonntag und 04.30 Uhr am Sonntag schlugen sie die Dreiecksscheibe ein. Aus dem Auto entwendeten sie mehrere Schlüssel, Bekleidung und eine Sonnenbrille. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in Wiese## ck

Ein Schaden an der hinteren Stoßstange verursachte ein Unbekannter nach einem Unfall Ende Mai im Wiesecker Weg 75 in Gießen. Der Verursacher stieß zwischen 10.00 Uhr am Mittwoch (24. Mai) und 18.30 Uhr am Mittwoch (24. Mai) gegen einen dort geparkten blauen VW Polo. Die Höhe des Blechschade schätzt die Polizei auf ca. 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3775 entgegen.

Buseck: Auf Parkplatz VW beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Sonntag (04.Juni) auf einem Parkplatz in der Straße „Am Schloßpark“ in Großen-Buseck. Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen Jetta an der hinteren Stoßstange und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Posener Straße

Zwischen Sonntag (04.Juni) 20.30 Uhr und Montag (05.Juni) 15.55 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Posener Straße einen auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten grauen Peugeot Tourne Mobil an der rechten Rückleuchte. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein Kleinkraftrad oder ein Fahrrad handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.