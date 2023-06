Einbruch in Firmengebäude eines Bauunternehmens

Zeit: Dienstag, 06.06.2023, 17:10 Uhr bis Mittwoch, 07.06.2023, 05:30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gebäude einer Baufirma in der Melsunger Straße in Spangenberg eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten hierbei mehrere Eingangstüren des Firmengebäudes auf und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt. Im Innenbereich wurden weitere Türen zu den Büroräumen sowie von Schränken aufgehebelt. Alle Räumlichkeiten und Schränke wurden durch die unbekannten Täter nach Diebsessgut durchsucht. Ob überhaupt etwas durch die unbekannten Täter entwendet wurde und was genau, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht konkret fest.

Insgesamt wird der Gesamtsachschaden auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.