Vier Verkehrssünder an einem Wochenende in der Rhön aus dem Verkehr gezogen

Rhön. Gleich vier Verkehrssündern untersagten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hilders am vergangenen Wochenende, wegen des Verdachts auf Alkohol beziehungsweise Drogen am Steuer, die Weiterfahrt.

Zunächst kontrollierten die Streifenbeamtinnen und -beamten am Samstagnachmittag (03.06.), gegen 15 Uhr, einen 29-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis in einem weißen VW Transporter auf der B 284 in Gersfeld. Dabei ergab sich für die Polizistinnen und Polizisten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die Vermutung. Zudem fanden die Beamtinnen und Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel in dem Fahrzeug des 29-Jährigen auf. Ihm wurde in der Folge die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag (04.06.), gegen 21 Uhr, fiel den Polizistinnen und Polizisten dann im Heerweg in Poppenhausen ein 50-jähriger Mann auf einem Roller auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Das Kleinkraftrad durfte der Zweiradfahrer daher in seinem Zustand nicht mehr fahren.

Und auch in den späten Abendstunden des Montags (05.06.) entgingen den aufmerksamen Polizistinnen und Polizisten zwei Verkehrssünder bei ihrer Durchfahrt durch Gersfeld nicht. Zunächst konnten die Beamtinnen und Beamten gegen 20.30 Uhr eine geringe Menge Haschisch in dem Fahrzeug eines Holländers auffinden. Außerdem ergab sich bei dem Fahrer der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erbringen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auch ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld – der sich noch in der Probezeit befindet – geriet kurz vor Mitternacht in den Fokus der Einsatzkräfte. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Außerdem fand die Streife mehrere Joints in dem Auto des Mannes aus Bayern auf. Auch seine Fahrt endete am Kontrollort.

Alle vier Fahrzeugführenden müssen sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Substanzen im öffentlichen Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Burghaun. Am Mittwoch (07.06.), gegen 8.50 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 16 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die 71-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Kleinwagens fuhr aus der Schlossstraße kommend in Richtung der Brücke über die B27. In einer Rechtskurve kam ihr auf ihrem Fahrstreifen ein Fahrzeug entgegen, wodurch es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Der oder die Fahrer/-in des anderen Fahrzeugs entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich unter Telefon 06652/96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (05.06.) in der Zeit von 7.40 Uhr bis 17.25 Uhr parkte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau sein Fahrzeug, einen schwarzen VW Passat, ordnungsgemäß am Parkplatz des Finanzamts in einer Parklücke. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden an der Fahrertür fest. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken aus der danebenliegenden Parklücke das Fahrzeug des 23-Jährigen und verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Breitenbach/H. Am Dienstag (06.06.), um 14.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld mit seinem Fahrzeug die B62 aus Richtung Gehau kommen in Richtung Huhnstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 40-jährigen Fahrers aus Petersberg zusammen. Eine 27-jährige Fahrerin aus Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis) befand sich mit ihrem Motorrad hinter dem Lkw und fuhr diesem von hinten auf. Der 55-jährige Pkw-Fahrer, seine 82-jährige Beifahrerin und die Motorradfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankennhaus. Der Pkw sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 18.500 Euro.

Betäubungsmittel bei Durchsuchungen in Bad Hersfeld und Kirchheim aufgefunden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg. Beamte des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Bad Hersfeld sowie der Bereitschaftspolizei aus Kassel vollstreckten am Dienstag (06.06.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Fulda wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Bad Hersfeld und Kirchheim und stellten dabei verschiedene Beweismittel sicher.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren umfangreiche Ermittlungen gegen vier Männer aus Bad Hersfeld und Kirchheim. Bereits Mitte April konnten in diesem Zusammenhang bei einer Durchsuchung bei einem der Männer in einer Wohnung in Bad Hersfeld rund 700 Gramm Haschisch und Bargeld in szenetypischer Stückelung beschlagnahmt werden.

Nunmehr durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler am vergangenen Dienstag (06.06.) erneut an drei Anschriften in der Bad Hersfelder Innenstadt und einer Anschrift in Kirchheim – darunter auch ein gewerbliches Objekt. Hierbei fanden sie geringe Mengen Marihuana, circa 600 Tabletten eines verbotenen Potenzmittels und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe sowie Goldschmuck im Kilogrammbereich auf und stellten alles sicher.

Die vier Männer – im Alter zwischen 26 und 40 Jahren – wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Am Dienstagmorgen (06.06.), gegen 5.45 Uhr, schlugen Unbekannte im Akazienweg eine Scheibe eines schwarzen Ford Kuga ein. Anschließend stahlen die Langfinger verschiedene Werkzeuge sowie Bargeld im Gesamtwert von circa 2.000 Euro aus dem Fahrzeuginnenraum und flüchteten sodann unerkannt. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autos durchwühlt

Bronnzell. In der Nacht zu Dienstag (06.06.) wurden mindestens zwei Fahrzeuge in der Prof.-Heller-Straße zum Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten die Autotüren auf bislang noch unbekannte Art und Weise und durchwühlten die Fahrzeuginnenräume. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden jedoch nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Pkw aufgebrochen

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (06.06.) in der Straße „Am Waldschlösschen“, im Akazienweg und in der Sebastianstraße insgesamt vier Pkw auf. Dabei stahlen die Täter Werkzeuge, Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von rund 2.000 Euro und verursachten etwa 1.500 Euro Sachschaden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Das vordere amtliche Kennzeichen VB-NR 10 stahlen Unbekannte zwischen dem 13. Mai und dem 6. Juni. Im Tatzeitraum stand das Auto in einem Carport in der Lezignaner Straße in Blitzenrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Einen grauen E-Scooter des Herstellers Ninebot mit dem Kennzeichen 321WKL stahlen Unbekannte am Montagabend (05.06.) in der Eisenbergstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stand das Elektrokleinstfahrzeug zur Tatzeit, zwischen 18.48 Uhr und 19.45 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus auf dem Gehweg. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Katalysator

Wildeck. Unbekannte bauten in der Nacht zu Montag (05.06.) einen Katalysator aus einem grün-blauen VW Lupo aus und entwendeten das Bauteil. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße „Steinkaute“ in Richelsdorf. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einkauf endet in Schaufensterscheibe

Am Dienstag, den 06.06.2023 ereignete sich gegen 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße, Fulda bei einem dortigen Bekleidungsgeschäft. Die Fahrerin eines silbernen Kombi befand sich zusammen mit ihrem Mann und den zwei minderjährigen Kindern im Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz vor dem Geschäft geparkt war. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Dame mit ihrem PKW beim Anfahren in die Schaufensterscheibe des Bekleidungsgeschäftes. Hierbei ging dessen Scheibe zu Bruch und es entstand Sachschaden am PKW. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Unfall nicht. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4500 Euro.

Sattelzug fährt auf Hängerzug auf, Farbe läuft auf die Fahrbahn

Am Abend des 06.06.2023 befuhr ein 36-jähriger Mann aus Brandenburg gegen 18:50 Uhr mit seinem Sattelzug die A7 aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Im Bereich einer Steigung kurz vor dem Parkplatz Pommer fuhr er auf einen Hängerzug aus dem Landkreis Vechta auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Hängerzug hatte u.a. Gefahrgut geladen. Durch den Aufprall wurde ein IBC Container beschädigt. Dadurch traten mehrere Liter Farbe (kein Gefahrgut) aus und verteilten sich auf allen drei Fahrspuren. Nach ersten Angaben der Feuerwehr bestand aber keine Gefahr für die Umwelt. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr ist die Autobahn zurzeit noch voll gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Autobahn wurde in diese Fahrtrichtung für zwei Stunden für die Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen auf der A66

Auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Süd und Neuhof-Nord in Fahrtrichtung Fulda kam es am Dienstag gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW einem Audi. Die 52-jährige VW Fahrerin aus Schifferstadt schätzte die Geschwindigkeit und den Abstand der vor ihr fahrenden 28-jährigen Audi-Fahrerin aus Flieden falsch ein und fuhr ihr auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und mussten in den Fuldaer Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Lebensgefährliche Verletzungen entstanden jedoch nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Die A66 musste durch Polizeikräfte für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Dabei kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen.