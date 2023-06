Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Drei Einbrüche in Stierstadt,

Oberursel-Stierstadt, Kapellenstraße / Gartenstraße / Neugasse, Festgestellt am Dienstag, 06.06.2023

(da)Am Dienstagmorgen wurden in Oberursel-Stierstadt gleich drei Einbrüche festgestellt. In der Kapellenstraße verursachten die bisher Unbekannten einen rund 1.000EUR hohen Sachschaden, als sie mehrere Türen und Fenster des dortigen Kindergartens aufbrachen und die Innenräume durchsuchten. Die Suche war hier vergeblich und sie flohen im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung. In einem Friseursalon in der Gartenstraße waren die Einbrecher erfolgreicher, indem sie hier Bargeld in Höhe von 300EUR erbeuteten. Der Sachschaden wird in selbiger Höhe beziffert. Auch in eine Physiopraxis in der Neugasse wurde eingebrochen. Hier entwendeten die Diebe rund 600EUR Bargeld, zeitgleich verursachten sie einen rund 2.000EUR hohen Sachschaden an der Eingangstür. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, kann derzeit polizeilich noch nicht bestätigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

Vogel wird zum Steinewerfer,

Oberursel, Forsthausweg, Dienstag, 06.06.203, 07:45 Uhr

(da)Zu einem doch ungewöhnlicheren Vorfall kam es am Dienstagmorgen im Oberurseler Waldgebiet. Gegen 07:45 Uhr befand sich eine Frau aus Oberursel auf ihrer allmorgendlichen Joggingrunde im Wald entlang des Forsthausweges. Ohne Vorwarnung wurde sie plötzlich am Kopf getroffen. Als dies sich nun ein zweites Mal wiederholte, vermutete die Joggerin zunächst einen weiteren Spaziergänger, der sich zum Zeitpunkt der Kopftreffer in der Nähe befand. Die Polizei wurde eingeschaltet. Die hinzugezogene Streife konnte zeitnah ermitteln, dass die Joggerin tatsächlich mit Vorsatz angegriffen worden war. Jedoch erfolgte der Angriff nicht aus dem Gebüsch, sondern aus der Luft. Ein Vogel hatte die Joggerin ins Visier genommen und sein Revier verteidigen wollen. Hierzu ließ er kleine Steine oder ähnliches auf sie hinabfallen. Somit war ein polizeiliches Einschreiten nicht weiter vonnöten. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte noch die angegriffene Joggerin, die durch die Abwürfe leichte Verletzungen davongetragen hatte.

Beim Ausparken Fahrzeug weggeschoben, Usingen-Wilhelmsdorf, An den Tannen, Dienstag, 06.06.2023, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es in Usingen-Wilhelmsdorf nach einem missglückten Ausparkversuch zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:30 Uhr musste der Halter eines grauen Peugeot 206 an ebendiesem einen Unfallschaden feststellen. Kurios hierbei war, dass nicht nur die Frontstoßstange und Motorhaube beschädigt, sondern der komplette PKW trotz leichter Steigung einige Meter zurückgeschoben worden war. Womöglich muss der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin bei einem Ausparkversuch mit erheblicher Wucht gegen den Peugeot gefahren sein und fuhr dann einfach davon, ohne den ca. 2.500EUR hohen Schaden zu melden. Somit ermittelt nun die Polizeistation Usingen und nimmt Hinweise unter 06081 / 9208-0 entgegen.

Zeuge beobachtet Trunkenheitsfahrt,

Friedrichsdorf, Max-Planck-Straße, Dienstag, 06.06.2023, 09:00 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Trunkenheitsfahrt in Friedrichsdorf und verständigte die Polizei. Gegen 09:00 Uhr bemerkte der Zeuge einen grauen Volvo, der durch seine aggressive Fahrweise auffiel. So fuhr er wiederholt anderen Verkehrsteilnehmenden dicht auf oder konnte seinen PKW nicht mehr gerade in der Spur halten. Aufgrund dieser Fahrweise kontaktierte der Zeuge die Polizei. Kräfte der Polizeistation Bad Homburg konnten den Volvo samt 64-jährigem Fahrer in der Max-Planck-Straße in Friedrichsdorf antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde sehr schnell der Grund für die rücksichtslose Fahrweise deutlich. Ein Atemalkoholtest ergab trotz der frühen Tageszeit einen Wert von knapp vier Promille. Somit musste der 64-Jährige die Einsatzkräfte zur Polizeistation begleiten, wo sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.