Weiterer Einbruch in gewerbliches Objekt, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Montag, 05.06.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 05.06.2023, 15:00 Uhr

(fh)In der Mainzer Straße in Limburg-Linter kam es wie bereits gestern von hiesiger Stelle berichtet in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch in einen Blumenladen. Nun wurde der Polizei bekannt, dass die Täter in der besagten Nacht auch in eine nahegelegene Gaststätte eingedrungen waren. Dort hatten die Einbrecher ein Fenster gewaltsam geöffnet, anschließend den Schankraum betreten und dort den Bereich rund um den Tresen durchwühlt. Nach ersten Einschätzungen der Geschädigten wurden keine Gegenstände aus dem Lokal entwendet.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Dreiste Trickdiebinnen bestehlen 80-Jährigen, Limburg, Grabenstraße, Mittwoch, 07.06.2023, 12:00 Uhr

(da)Am Mittwochmittag wurde ein 80-Jähriger in Limburg Opfer von dreisten Trickdiebinnen. Als der Rentner gegen 12:00 Uhr mit seinem Rollator auf der Grabenstraße unterwegs war, wurde er von zwei Frauen angesprochen. Hierbei gelang es einer der Frauen den Mann geschickt in ein Gespräch zu verwickeln und somit abzulenken, damit ihre Komplizin zeitgleich ein Täschchen mit Bargeld aus dem Rollator entwenden konnte. Dieser Diebstahl blieb zunächst unbemerkt. Erst bei späteren Besorgungen fiel dem Bestohlenen auf, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein. Die Diebinnen konnten im Nachgang wie folgt beschrieben werden: Eine war ca. 20-30 Jahre alt, ca. 160cm groß mit schwarzen zu einem zum Zopf gebundenen Haaren. Ihre Komplizin war 35-40 Jahre alt, ca. 170cm groß und hatte ebenfalls dunkle Haare, die sie aber offen trug. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06431 / 9140-0 entgegen.

Unfall mit drei Fahrzeugen, zwei Verletzten & 100.000 Euro Sachschaden, B8 zwischen Lindenholzhausen und Limburg, Dienstag, 06.06.2023, 13:10 Uhr

(da)Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgte am Dienstagmittag zeitweise für eine Vollsperrung der B 8 bei Limburg. Gegen 13:05 Uhr fuhr ein 60-jähriger Limburger mit seiner Mercedes G Klasse aus Lindenholzhausen kommend in Richtung Limburg. Aus bisher ungeklärten Umständen geriet er hier mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW, der daraufhin von der Fahrbahn in ein Feld gedrängt wurde. Der hinter dem LKW befindliche Fahrer einer Mercedes C-Klasse musste ausscheren, um einen Zusammenstoß mit den beiden weiteren Fahrzeugen zu vermeiden und geriet hierdurch ebenfalls in das Feld. An allen drei PKW entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 100.000EUR geschätzt wurde. Die Mercedes G-Klasse und der LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ihre Fahrer mussten zwecks medizinischer Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer der C-Klasse blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 8 in diesem Bereich zeitweise vollends gesperrt werden.