Verkehrsunfall mit 4 Verletzten – Rauchwolke beeinträchtigte die Sicht

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023 gegen 13:12 Uhr, gingen mehrere Notrufe über einen Grünstreifenbrand neben der B9 auf Höhe der BASF- Kläranlage ein. Die starke Rauchentwicklung sorgte für eingeschränkte Sicht im angrenzend Streckenbereich der B9. Eine 38-Jährige Autofahrerin und ein 41-Jähriger Autofahrer wurden vom Rauch überrascht und kollidierten.

Im Fahrzeug der 38-Jährigen befanden sich zudem zwei 8-Jährige Mädchen. Alle 4 Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR. Die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Gegenspur musste aufgrund der Löscharbeiten des Brandes auf eine Spur verengt werden. Neben drei Fahrzeugen der Polizei war die Feuerwehr Frankenthal und Bobenheim-Roxheim mit vier Fahrzeugen und der Rettungsdient mit weiteren vier Fahrzeugen im Einsatz. Ermittlungen zu Unfallhergang wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Dreiste Verkehrsunfallflucht

Maxdorf (ots) – Vermutlich bereits am 06.05.2023 kam es zu einer sehr dreisten Unfallflucht. Hierbei wurde ein in der Sohlstraße in Maxdorf geparktes Motorrad umgefahren und beschädigte. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich ein Verkehrsteilnehmer des Fließverkehrs zu weit rechts fuhr und mit seinem Fahrzeug den hinteren linken Blinker des Motorrades berührte.

Durch die Erschütterung fiel das Motorrad vom Seitenständer auf die rechte Seite. Hierbei entstanden erhebliche Schäden durch Kratzer. Danach wurde das Motorrad wieder so hingestellt, wie es zuvor geparkt war. Der Unfallverursacher meldete sich nicht beim Motorradhalter. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden an dem Motorrad wird, da mehrere Teile getauscht werden müssen auf ca. 3.500 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.