Sicherheitsmobil auf dem Kornmarkt (Foto)

Bad Kreuznach (ots) – Wie letzte Woche angekündigt, stehen wir heute noch bis 15:00 Uhr gemeinsam mit dem ADFC auf dem Kreuznacher Kornmarkt. Es gibt spannende, interaktive Angebote zu entdecken.

Das Wetter spielt mit, also kommt vorbei!

Vollbrand eines Einfamilienhauses

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023, fand eine erneute Brandortuntersuchung am eingestürzten Haus in Pfaffen-Schwabenheim statt. Mit einem Sachverständigen für Brandursachen, einem Brandmittelspürhund und einem Einsatzfahrzeug zur Räumung größerer Bauteile dauerten die Untersuchungen mehrere Stunden.

Eine konkrete Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf strafbare Handlungen oder einen technischen Defekt. Die Ermittlungen dauern an.