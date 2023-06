Geschädigter hängt an seinem Rad (FOTO)

Mainz (ots) – Er würde zwei Tage Streifenwagen waschen, Diensthemden bügeln, Leute bespitzeln oder Kaffee für die Polizisten kochen, wenn wir sein Fahrrad wiederfinden würden. Dieses Angebot machte ein 42-jähriger Fahrradbesitzer, dessen Mountainbike am letzten Samstag 3. Juni 2023, in Mainz vor dem Irish-Pub in der Weißliliengasse entwendet wurde.

Er hatte es gegen 01:30 Uhr dort abgestellt und gegen 02 Uhr war das Rad weg. Er vermutete zunächst, dass jemand damit einfach zur nächsten Kneipe gefahren sei und suchte am nächsten Tag die halbe Innenstadt nach dem Rad ab, blieb aber erfolglos. Auch auf Verkaufsplattformen war der ehemalige Radbesitzer unterwegs und hoffte, dass „der Dieb dusselig genug sei“ um es dort

anzubieten.

Da all das aber noch nicht zum Erfolg führte und er sein Fahrrad an dem er „sehr hängt“ wiederhaben möchte, erstattete er Anzeige über die Onlinewache der Polizei. Die Polizisten der zuständigen Polizeiinspektion Mainz 1 waren über sein Angebot die Diensthemden zu bügeln sehr erfreut – wer macht das schon gerne – aber sie suchen das Rad selbstverständlich auch so.

Eine Rahmennummer ist leider nicht vorhanden, aber es handelt sich um ein auffälliges, komplett weißes Mountainbike, einem Fully der Marke Cube, Modell AMS. Das Rad hatte einen Neuwert von ca. 2.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auto missachtet Vorfahrt, 2 Personen verletzt

Mainz-Weisenau (ots) – Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr missachtete ein 76 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt eines kreuzenden Omnibusses beim Abbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in den Heiligkreuzweg. Hierdurch musste der 21 Jahre alte Busfahrer stark abbremsen, woraufhin zwei Fahrgäste zu Boden stürzten und leicht verletzt wurden.

Die Verletzungen der beiden Fahrgäste wurden im Nachgang medizinisch versorgt. Zu einer Kollision zwischen Bus und Auto kam es nicht.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrer

Bingen-Büdesheim (ots) – Am Dienstag 06.06.2023 kam es gegen 15:30 Uhr am Kreisverkehr der L414 in Bingen-Büdesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 70-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Fahrstreifenwechsel einen in Richtung B9 fahrenden 70-jährigen Motorradfahrer und touchierte dabei dessen Motorrad.

Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn aus Richtung B9 kommend voll gesperrt. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Geldbörse aus Rucksack geklaut

Nieder-Olm (ots) – Am Mittwochabend wurde eine 59-jährige Frau aus Nieder-Olm Opfer eines Taschendiebstahls, bei dem ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksack gestohlen wurde. Die Frau befand sich gegen 18:20 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am Giener in Nieder-Olm. Wie sich im Nachhinein herausstellte, folgten der Frau bereits bei Betreten des Marktes zwei bislang unbekannte Männer.

An der Gemüsetheke wurde die 59-Jährige sodann in ein Gespräch von einem der beiden Täter

verwickelt, während sein offensichtlicher Mittäter unbemerkt den Rucksack der Frau öffnete, den sie auf dem Rücken trug. Der Mann entnahm daraus ihren Geldbeutel und beide Männer verließen anschließend den Supermarkt. Hinweise nach den beiden Taschendieben geht die Polizeiinspektion Mainz 3 derzeit nach.