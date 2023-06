Auffahrunfall: Motorradfahrer stürzt (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Auf der Bundesstraße 270 ist es am Dienstag im Bereich des Gelterswoog zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde verletzt. Nach den aktuellen Ermittlungen wollte der 53-Jährige am Nachmittag in die Einfahrt eines Hotels abbiegen. Der nachfolgende Fahrer eines Lieferwagens bemerkte das Blinklicht am Motorrad zu spät und fuhr auf, so dass der Biker stürzte.

Der 53-Jährige rutschte mit seinem Kraftrad etwa 10 Meter über die Fahrbahn. Der Mann trug Schürfwunden davon, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sanitäter brachten den leicht Verletzten in ein Krankenhaus.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindesten 6.500 Euro. |erf

Debitkarten sind für Diebe wertvoll

Kaiserslautern (ots) – Auf Geld und EC-Karten waren Diebe scharf, die in der Nacht zu Dienstag in der Gutenbergstraße in einen Pkw eingedrungen sind. In einem Audi A4 wurden die Unbekannten fündig: Sie nahmen die Geldbörse samt Inhalt mit und nutzten die erbeutete Debitkarte, um an verschiedenen Waren-Automaten im Stadtgebiet etwas zu kaufen.

Wie der Halter des betroffenen Fahrzeugs bei der Polizei berichtete, hatte er seinen Pkw am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 22 abgestellt. Am nächsten Morgen fand er auf seinem Handy mehrere Benachrichtigungen über Abbuchungen von seinem Konto, die er sich nicht erklären konnte. Als er zu seinem Auto ging, um nachzuschauen, stellte der 34-Jährige fest, dass die Beifahrertür nur angelehnt und der Innenraum durchwühlt war. Der Geldbeutel fehlte.

Der Mann ließ daraufhin seine EC-Karte sperren und erstattete Anzeige. Wie es den Tätern gelingen konnte, das Fahrzeug zu öffnen, ist unklar. Der 34-Jährige war sich sicher, den Pkw mit der Funkfernbedienung verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück – auch nicht „versteckt“ im Handschuhfach. Diebe durchwühlen alles und nehmen mit, was sie finden. Aufgrund der mittlerweile vielfältigen Möglichkeiten, mit Debitkarten kontaktlos kleinere Beträge zu bezahlen, ohne die PIN eingeben zu müssen, ist auch solche Beute für die Täter sehr „wertvoll“.

Machen Sie es den Dieben deshalb so schwer wie möglich und lassen Sie nichts im Auto liegen, was für Langfinger interessant sein könnte. |cri

Vermisst: Polizei sucht 14-Jährigen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den 14-jährigen Leon aus Kaiserslautern. Er wird seit Montag 22.05.2023, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe vermisst. Leon war dort untergebracht. Der Junge könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten Bundesgebiet unterwegs sein. Alle bislang durchgeführten Maßnahmen führten nicht zu seinem Antreffen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich Leon in einer hilflosen Lage befinden könnte, und wendet sich daher an die Öffentlichkeit: Wer hat den 14-Jährigen

gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben?

Leon ist 1,80 Meter groß und schlank. Er hat braune, kurze Haare.

Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Den vollständigen Namen und ein Foto des Vermissten finden Sie unter

https://s.rlp.de/Jwhm9 auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |erf

Motorroller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorroller ist in den vergangenen Tagen in der Erzhütter Straße gestohlen worden. Am Dienstag fiel dem Nutzer das Verschwinden des Kleinkraftrades auf. Wie der 17-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte er den Roller vor einer Woche, am 31. Mai, in der Nähe der Kläranlage abgestellt, da der Motor nicht mehr ansprang.

Als er ihn am Dienstagabend abholen wollte, war der Roller nicht mehr da. Da sich beide Fahrzeugschlüssel noch im Besitz des Jugendlichen befinden, ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter das Kleinkraftrad entweder kurzschlossen oder mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs abtransportierten.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die in den vergangenen Tagen gesehen haben, wer sich an dem

Motorroller zu schaffen gemacht hat, oder denen an der Kläranlage ein anderes Fahrzeug aufgefallen ist, in das der Roller verladen wurde. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Pferd mit Kind ausgebüxt

Schopp (ots) – Während eines geführten Ausritts ist am Dienstag ein Pferd mit einem Kind davongetrabt. Am Nachmittag wandte sich eine 44-Jährige hilfesuchend an die Polizei, um das 10-jährige Mädchen vermisst zu melden. Gemeinsam mit der Mutter des Kindes suchte sie nach der jungen Reiterin und dem Tier.

Zwischen Schopp und Krickenbach hatten sie die beiden aus den Augen verloren. Rund 2 Stunden dauerte der ungewollte Ausflug, bis Einsatzkräfte das Kind und das Pferd auf einem Waldweg in der Nähe antrafen. Beide kehrten wohlauf zurück. |erf

Vorsicht bei Online-Geschäften

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Wer auf Online-Verkaufsplattformen unterwegs ist, sollte bei Käufen oder Verkäufen die Bezahlungsmethode sicherheitshalber genau prüfen. Diese Erfahrung musste nun auch eine Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg machen.

Die 46-Jährige hatte in einem Kleinanzeigen-Portal Nagellacke inseriert. Daraufhin meldete sich vergangene Woche eine Kauf-Interessentin. Man einigte sich, und die Unbekannte gab vor, die Bezahlung über das Security-Pay-System des Portals getätigt zu haben.

Als kurz darauf bei der 46-Jährigen eine E-Mail mit einem Link einging, der zur Bestätigung der Zahlung angeklickt werden sollte, dachte sich die Frau nichts dabei. Sie klickte die Verlinkung an und wurde zu einer Seite weitergeleitet, auf der sie dann aufgefordert wurde, ihre Kreditkartendaten anzugeben. Auch dieser Forderung kam die 46-Jährige nach – immer noch in dem Glauben, dass alles mit der Kaufabwicklung für die Nagellacke zu tun habe.

Statt Geld zu erhalten, musste die Frau allerdings jetzt feststellen, dass von ihrem Konto ein vierstelliger Betrag abgebucht wurde. Offenbar war sie auf eine gezielt übermittelte Phishing-Mail hereingefallen, und die Absender nutzten die angegebenen Bankdaten, um an das Geld der 46-Jährigen zu kommen. Deshalb unser Tipp: Bei Internet-Geschäften und Online-Bezahlungen besser genau prüfen, ob die Abläufe seriös sind und wem Sie Ihre Bankdaten zur Verfügung stellen. |cri

Brand in einem Hinterhof

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In einem Hinterhof eines Einfamilienhauses brannte es am Dienstagabend. Zeugen beobachteten in Enkenbach eine starke Rauchentwicklung. Aus noch ungeklärter Ursache fingen einige Büsche auf dem betroffenen Grundstück Feuer.

Weiterer Schaden ist nicht entstanden. Die alarmierte Wehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht beziffert. |erf