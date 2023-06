41-Jähriger an Haltestelle ausgeraubt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – 3 bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen an der Haltestelle Bärenweg in Karlsruhe-Neureut offenbar einen 41-jährigen Mann ausgeraubt. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge stieg der 41-Jährige gegen 06:00 Uhr gemeinsam mit drei unbekannten Fahrgästen an der Haltestelle Bärenweg aus einer stadtauswärts fahrenden S-Bahn aus.

Zwei der Männer sprachen den 41-Jährigen zunächst an und fragten nach dem Weg sowie einer Zigarette. Als der Geschädigte nach dem Gespräch an den Männern vorbeigehen wollte, versperrten

diese ihm jedoch den Weg und einer der Täter versuchte den Geldbeutel des 41-Jährigen aus dessen Hosentasche zu ziehen.

Da dieser den Diebstahlversuch jedoch bemerkte, drehte er sich schnell zur Seite. In der Folge drängte das Trio den Mann in die Ecke des überdachten Wartebereichs. Während zwei der Angreifer

ihn körperlich angingen, zog der Dritte dem Tatopfer mehrere Geldscheine aus der Geldbörse. Anschließend hoben die Unbekannten noch zu Boden gefallenes Münzgeld des Geschädigten auf und flüchteten dann zu Fuß in Richtung Badnerlandhalle.

Alle 3 waren rund 170-175 cm groß, von schlanker Statur und arabischer Erscheinung. Sie waren zwischen 25-30 Jahre alt und hatten dunkle Haare.

Einer der Männer trug ein blaues Oberteil, ein weiterer eine hellbraune Stoffjacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Versuchter Raub in der Nordweststadt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 00:45 Uhr wurde ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer auf dem Madenburgweg in der Karlsruher Nordweststadt von zwei bislang unbekannten Männern angegangen.

Ersten Ermittlungen zufolge traten die beiden Unbekannten plötzlich hinter einem Glascontainer hervor und holten den 30-Jährigen von seinem E-Scooter.

Einer der beiden Männer soll ein Messer bei sich getragen haben. Der 30-jährige vertrieb die Unbekannten, indem er zur Verteidigung mit seinem Rucksack um sich schlug. Auch soll er einen der Angreifer im Gesicht erwischt haben. Die beiden Männer ergriffen daraufhin die Flucht.

Während der Geschädigte auf der alarmierten Polizeikräfte wartete, suchte er Hilfe bei einem Passanten.

Der Mann, welcher ein Messer gehalten haben soll, ist etwa 30 Jahre alt, hat einen dunkleren Teint und war mit einem roten Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.

Der zweite Unbekannte soll dunkle Kleidung getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter Tel: 0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Mutmaßlicher Ladendieb wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein 20-jähriger Mann wurde am Dienstagabend bei einem Ladendiebstahl in einem

Durlacher Supermarkt beobachtet und anschließend von der Polizei vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steckte der 20-Jährige gegen 19:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Marstallstraße zwei Zigarettenschachtel ein und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne für die Ware zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann bei der Tat und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fest.

Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten zudem einen Seitenschneider sowie ein Tierabwehrspray auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen dem Haftrichter vorgeführt.

Unfall auf der L 609 – Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Waldbronn (ots) – Ein 64-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 609 zwischen Palmbach und Waldbronn von einem Lkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Zur Versorgung des Verunglückten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 64-Jährige gegen 14:35 Uhr aus bislang nicht näher bekannten Gründen auf der Fahrbahn der L 609, als er von einem in Richtung Waldbronn fahrenden Tanklastkraftwagen erfasst wurde.

Der Fußgänger zog sich dabei offenbar lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die L 609 musste für die Zeit der Unfallaufnahme im betreffenden Abschnitt voll gesperrt werden.

Beamte der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Kreis Karlsruhe

Einbruch in Baggersee-Kiosk

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in den

Kiosk am Baggersee in Linkenheim eingedrungen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand öffneten die Einbrecher die Tür zum Kiosk samt Vorhängeschlösser mit brachialer Gewalt, um in das Innere zu gelangen.

Anschließend entwendeten die Diebe Münzgeld aus einer Kasse sowie eine Lautsprecheranlage. Einen Lagercontainer neben dem Kiosk hebelten die Täter ebenfalls gewaltsam auf. Ob daraus etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im geschätzten dreistelligen Bereich. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5

Ettlingen (ots) – Nachtrag – Am Dienstag 06.06.2023 kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5. Neben dem Fahrer des beteiligten Leichenwagens, zogen sich zudem der Fahrer des Mercedes-Sprinters und der Fahrer eines darauffolgenden Autos leichte Verletzungen zu.

Die Bergungs- und Rettungsarbeiten konnten gegen 18:30 Uhr beendet und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.