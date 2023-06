Frankenthal (ots) – In der Zeit von Donnerstag 08.06.2023, bis einschließlich Sonntag 11.06.2023, findet in Frankenthal wieder das alljährliche Strohhutfest statt. Um ein möglichst sicheres Fest zu gewährleisten, setzt die Polizei auch in diesem Jahr, neben anderen Maßnahmen, auf den offenen Einsatz von Videotechnik.

Die Videoüberwachung erstreckt sich über Teile der Kanalstraße sowie die Carl-Theodor-Straße, die Willy-Brandt-Anlage, die Wormser Straße und den Rathausplatz.

Außerdem kommen Bodycams zum Einsatz.

Eine Videoaufzeichnung erfolgt am Eröffnungstag von 13-04:00 Uhr, Freitag/Samstag von 16-04:00 Uhr sowie Sonntag von 10-04:00 Uhr. Eine Beschilderung wird die Bereiche ausweisen. Ziel der Maßnahmen ist die Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten sowie bestenfalls eine deeskalierende Wirkung zur Verhinderung von Straftaten.

Die Polizei Frankenthal steht in engem ständigen Austausch mit allen verantwortlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und wird für die Bürger vor Ort ansprechbar sein.

Die Polizei wird konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören. Unfriedlichen Besuchern kann die Polizei einen Platzverweis für den Innenstadtbereich der Stadt Frankenthal aussprechen. In hartnäckigen Fällen kann die Polizei gewaltbereite Personen und Randalierer in Gewahrsam nehmen, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern.

Zudem wird die Polizei den An- und Abreiseverkehr bezüglich Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln kontrollieren.