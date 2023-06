Kaiserslautern: Kommandowechsel beim 21st Theater Sustainment Command

Kaiserslautern – Am Mittwoch, 07.06.2023, lud der Kommandierende General Darryl A. Williams, Befehlshaber U.S. Army Europe & Africa, zur Kommandoübergabe des 21st Theater Sustainment Command in die Daenner Kaserne ein. Neuer Kommandierender General des Logistik-Unterstützungskommandos ist Brigadegeneral Ronald R. Ragin. Er übernimmt das Kommando von Generalmajor James M. Smith.

Am 23. Juni 1965 begann die Geschichte des 21th TSC mit der Aktivierung der 1. Unterstützungsbrigade als Hauptquartier für Wartungsunterstützung unter dem Kommando der Siebten Armee (US Army Europe). Das erste Zuhause der Brigade war die Taylor-Kaserne in Mannheim. Seit 1974 befindet sich das Hauptquartier in der Panzer Kaserne in Kaiserslautern.

Darryl A. Williams, Befehlshaber U.S. Army Europe & Africa Generalmajor James M. Smith Generalmajor James M. Smith und Generalmajor Gerald Funke Fotos: Holger Knecht

Kommandoübergabe vor vielen Gästen

Auf dem NCO Field der Daenner Kaserne in Kaiserslautern-Ost waren unterstellte Einheiten des 21th TSC angetreten. Generalmajor James M. Smith reichte die Fahne des Verbands an General Darryl A. Williams, dann folgte die Übergabe an Brigadegeneral Ronald R. Ragin. Nach den Reden der drei Generäle und den Nationalhymnen des Gastlands Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika marschierten die angetretenen Einheiten aus. Im Anschluss an das Militärzeremoniell fand ein Empfang statt.

Ein Bläserquintett plus Schlagzeuger der U.S. Army Europe and Africa Band & Chorus umrahmte die Kommandoübergabe musikalisch. Generalmajor James M. Smith war seit 08.06. 2021 Kommandierender General des 21. TSC und wurde stellvertretend von Generalmajor Gerald Funke, Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr in Erfurt, für die „starke deutsch-amerikanische Partnerschaft“ geehrt.