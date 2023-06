Kaiserslautern – Repräsentanten verschiedener Nationen geben den Besuchern der Gartenschau am Samstag, 17. Juni 2023, ab 12.30 Uhr einen Einblick in ihre Kultur. Um 20 Uhr präsentieren der ukrainische Künstler Felix Shinder und Band einen musikalischen Leckerbissen: Mit ihrem Mix aus Klezmer-Musik und „Ganoven-Liedern“ begeistern sie das Publikum.

Die Besucher können an diesem Tag Kabeljau-Krapfen aus Portugal probieren und an einer eritreischen Kaffeezeremonie teilnehmen. Der Arabische Club Perlentreff bietet Henna-Tattoos an, der türkische Verein Impuls Orchidee lädt zu verschiedenen kreativen Workshops ein. Ein multikulturelles Bühnenprogramm mit Beiträgen unter anderem aus der Ukraine, Jemen und Senegal rundet den Tag ab.

Auch für die Unterhaltung der Kleinsten ist gesorgt: Ab 13 Uhr bietet die Flausenfabrik Spielstationen zum Ausprobieren und Experimentieren an. Der Senegalese Max Bousso gibt einen Trommelworkshop und das Labadu Theater präsentiert „Die schöne Helena“.

Felix Shinder:

Der gebürtige Ukrainer Felix Shinder lebt in Paris. Gemeinsam mit seinen Musikern präsentiert er einen Mix aus Klezmermusik und bekannten „Ganoven-Liedern“ aus ihrer Heimatstadt Odessa. Die multikulturelle Hafenstadt war schon lange Zeit eine Quelle der Inspiration für Musiker, Filmemacher und Künstler aller Art. Mit tradierten und eigenen Songs, sowie Klezmer-Melodien aus ganz Osteuropa spielen sich der charmante Sänger und seine temperamentvollen Musiker in die Herzen des Publikums. Die Stimmung bei ihren Konzerten ist einzigartig – in der Luft liegt neben einem Hauch von Nostalgie auch der typische zeitlose jüdische Humor der ukrainischen Schwarzmeerküste.

Fest der Kulturen – 17. Juni 2023, ab 12.30 Uhr, Verkauf an den Ständen bis 18.00 Uhr