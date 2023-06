Lambrecht: Papier in Wohnung verbrannt

Lambrecht – Die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht wurden am 06.06.2023 um 13:59 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Färberstraße in Lambrecht alarmiert.

Ein Anwohner zündelte in seiner Wohnung und rief damit die Feuerwehr samt Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Die Polizei verschaffte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr Zugang zur Wohnung und konnte den aggressiven Anwohner besänftigen und davon abhalten weiter Papier in seiner Wohnung zu verbrennen. Während die Polizei das Gespräch mit dem Anwohner suchte, wurde von seitens der Feuerwehr zur Sicherheit ein Löschangriff aufgebaut und der Angriffstrupp rüstete sich direkt mit Atemschutzgeräten aus, um gegebenenfalls schnell handeln zu können. Glücklicherweise war kein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr notwendig und die Einsatzstelle konnte der Polizei übergeben werden.