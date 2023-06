Frankfurt: Die Kriminalpolizei Frankfurt sucht nach Zeugen!

Frankfurt (ots) – (di) Bereits am 28. April 2023 kam es in den frühen

Morgenstunden zwischen 04:00 und 05:00 Uhr an der S-Bahn-Station „Frankfurt –

Mühlberg“ zu einem Raub zum Nachteil eines 51-Jährigen. Der Täter entriss diesem

das Mobiltelefon und warf es nach einer Verfolgung durch den Geschädigten in das

Gleisbett.

Anschließend bestieg der Täter eine S-Bahn in Richtung Frankfurt Innenstadt. Er

lief das gesamte Bahnabteil entlang, bettelte zunächst weitere Fahrgäste an und

beraubte schließlich eine weitere Frau. Ein Fahrgast griff ein und konnte den

Täter schließlich an der Haltestelle „Frankfurt – Ostendstraße“ aus der S-Bahn

vertreiben.

Täterbeschreibung:

männlich

ca. 20 – 30 Jahre, ca. 170 cm, schlank

wuschelige Haare

blaues T-Shirt

blaue Trainingsanzugshose

dunkle Badelatschen

dunkles Tuch/ Band um den Hals

ungepflegte Erscheinung und schrie in der S-Bahn herum

Wer hat Beobachtungen an den Haltestellen „Frankfurt – Mühlberg“, „Frankfurt –

Ostendstraße“ oder in der betreffenden S-Bahn gemacht?

Hinweise für das Fachkommissariat K14 bitte über die 069/ 755 – 51499,

K14.PPFFM@polizei.hessen.de, oder jede andere Polizeidienststelle mitteilen.

Wildunfall an der Schnellfahrstrecke

Niedernhausen/Rheingau-Taunus Kreis (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main ging am Montagabend die Meldung ein, dass der ICE 221 an der

Schnellfahrstrecke Richtung Frankfurt am Main, gegen 23 Uhr in Höhe von

Niedernhausen etwas angefahren hätte. Da nicht auszuschließen war, dass hierbei

ein Mensch zu Schaden gekommen ist, wurde die Strecke für den Zugverkehr

gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Streckenbereich ab. Hierbei

stellte sich heraus, dass der Zug keine Person sondern ein Reh erfasst hatte,

das durch die Kollision tödlich verletzt wurde. Nachdem das tote Tier aus dem

Gleisbereich entfernt war, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt drei Zügen zu Verspätungen.

Frankfurt – Gallus: Fahrgäste scheitern bei Raubtat

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 22 und 29 Jahre alte Männer versuchten am gestrigen

Montag (05. Juni 2023) einen 65-jährigen Taxifahrer auszurauben. Dieser drückte

jedoch auf das Gaspedal, was das Duo zur Flucht veranlasste. Alarmierte

Polizeibeamte konnten beide Täter zu einem späteren Zeitpunkt festnehmen.

Gegen 12:40 Uhr stiegen zwei junge Männer in der Friedrich-Ebert-Anlage in ein

Taxi ein und baten darum, zum Flughafen gefahren zu werden. Kurz nach

Fahrtbeginn schnappte der 65 Jahre alte Taxifahrer in einem Gespräch zwischen

seinen Fahrgästen auf, dass diese offenbar nicht gut bei Kasse sind und bat sie,

auszusteigen. In der Folge zog einer der Täter eine Waffe, richtete diese auf

den 65-Jährigen und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Taxifahrer

beschleunigte nun sein Fahrzeug, was den Männern wohl nicht ganz geheuer war.

Erneut richteten sie die Waffe auf den Fahrer, um ihn zum Anhalten zu bewegen.

Der 65-Jährige verlangsamte das Taxi, die Männer sprangen raus und ergriffen zu

Fuß die Flucht.

Im Zuge der Ermittlungen und eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide

Täter im Bahnhofsviertel lokalisiert und festgenommen werden. Dabei fanden die

Beamten bei einem der Beschuldigten das mutmaßliche Tatmittel, eine

Softair-Waffe, auf und stellten dieses sicher. Während der 29-Jährige nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde,

ging es für den 22-jährigen Hauptakteur in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Beide müssen sich nun wegen des räuberischen Angriffs auf einen Kraftfahrer

verantworten.

Frankfurt-Westend: Einbruch in Kiosk

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Montag (05. Juni

2023) in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam in einen Kiosk am

Westendplatz ein. Sie hatten die Scheibe eingeschlagen und entwendeten

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro sowie 100 Euro Bargeld und eine

Flasche Bier.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben

können, sich mit ihr unter der Rufnummer 069/ 755 – 52199 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt – Nordend: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagabend (05. Juni 2023) kam es im Bereich der

Höhenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren

Beteiligten. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm zwei

Tatverdächtige fest.

Gegen 21:30 Uhr kam es vor einem Kiosk in der Höhenstraße aus bislang

ungeklärten Gründen zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 28-Jährigen

Sohn des Kioskbetreibers und zwei Männern. Im Laufe des Streits kamen drei

weitere Männer hinzu. Aus dem Streit entwickelte sich eine handfeste

Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Sohn leicht verletzt wurde. Sowohl der

68-jährige Vater und Kioskbetreiber, als auch ein 28-Jähriger, der zu diesem

Zeitpunkt im Kiosk arbeitete, eilten dem Sohn zur Hilfe. Der 28-jährige wurde

dabei ebenfalls leicht verletzt. Die Auseinandersetzung, im Rahmen derer nach

bisherigen Erkenntnissen auch diverse Schlagwerkzeuge – unter anderem ein aus

der Verankerung gerissenes Verkehrsschild und ein Hockeyschläger – zum Einsatz

kamen, verlagerte sich in Richtung Heidestraße, bevor die Täter die Flucht

ergriffen.

Im Rahmen der Fahndung konnten in Tatortnähe zwei 19 und 23 Jahre alte

Tatverdächtige festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen.

Frankfurt-Fechenheim: Autoknacker unterwegs

Frankfurt (ots) – (di) Am frühen Montagmorgen (05. Juni) waren offenbar mehrere

geparkte Autos das Ziel eines Autoknackers in Fechenheim. Mindestens elf Autos

wurden dabei beschädigt.

Eine Zeugin verständigte gegen 05:00 Uhr den Notruf und teilte mit, dass sie

soeben eine Person dabei beobachtete, wie diese die Seitenscheibe eines

geparkten Autos in der Jakobsbrunnenstraße eingeschlagen und anschließend etwas

aus dem Innenraum des PKW genommen habe. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf

machte sich die Person aus dem Staub.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten in unmittelbarer Nähe und den

angrenzenden Straßen noch zehn weitere Autos fest, die offensichtlich ebenfalls

aufgebrochen wurden. Die Zusammenhänge werden derzeit geprüft.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zur Festnahme des

Täters. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen, die im Tatzeitraum

verdächtige Beobachtungen im Bereich der Jakobsbrunnenstraße, Willmannstraße,

Leo-Gans-Straße oder Hugo-Junkers-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich

telefonisch mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 – 11800

in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Passanten angegangen – Festnahme

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 45-jähriger Mann war am Dienstag (06. Juni 2023)

gegen 00:30 Uhr zu Fuß unterwegs durch die Allerheiligenstraße.

Dort erhielt er von hinten einen Schlag in die Nierengegend. Anschließend

verdrehte ihm der Täter die Hand und forderte die Herausgabe des Mobiltelefones.

Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Täter von seinem Opfer

ab und flüchtete vom Tatort.

Kurze Zeit später konnte der 32-jährige Tatverdächtige von Zeugen unweit des

Tatortes wiedererkannt und durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Frankfurt-Unterliederbach: Neue „Schutzleute vor Ort“ des 17. Polizeireviers auf Bürgerfest vorgestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Am vergangenen Sonntag (04. Juni 2023) wurden auf dem 39.

Unterliederbacher Bürgerfest die zwei neuen Schutzleute vor Ort (SvO) des 17.

Reviers vorgestellt. Sie sind ab sofort für die Stadtteile Unterliederbach,

Höchst, Sossenheim, Sindlingen und Zeilsheim zuständig.

Bei herrlichem Sonnenschein nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Gunst

der Stunde, um sich selbst ein Bild von Polizeihauptkommissarin Nicole Cuppens

und Polizeihauptkommissar Falk Heinrich zu machen und sich mit ihnen am

polizeilichen Infostand auszutauschen.

Bei der Begrüßung und der Amtseinführung durch den Leiter des Abteilungsstabes

Einsatz, Herrn Marco Weller, und dem neuen Leiter der Polizeidirektion Süd,

Herrn Erik Hessenmüller, wurde nochmals klar, worauf es als SvO ankommt.

„Wir sind in Frankfurt sehr gut aufgestellt, keine Stadt in Hessen hat mehr

Polizei auf der Straße. Wir müssen dennoch auch als Ansprechpartner für die

Bürgerinnen und Bürger da sein. Oftmals fehlt im täglichen Streifendienst die

nötige Zeit. Dafür haben wir die Schutzleute vor Ort, die den Frankfurterinnen

und Frankfurtern ein offenes Ohr schenken und präventive Arbeit leisten.“,

führte Herr Weller aus.

Auch Herr Hessenmüller machte nochmals deutlich, welchen Stellenwert die

Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort auch für ihn als neuen Direktionsleiter

haben:

„Sehr zeitnah habe ich mich dem Thema „Schutzleute vor Ort“ angenommen, das für

mich sehr wichtig ist. Sie nehmen die Stimmung in der Bevölkerung auf und können

schon viele Dinge im Vorfeld in Gesprächen klären. Man muss der

Verantwortlichkeit einen Namen, ein Gesicht und eine Stimme geben.“

Die neuen SvOs ergriffen im Anschluss das Wort, um sich den anwesenden

Bürgerinnen und Bürgern kurz vorzustellen. Mit der 42-jährigen Frau Cuppens, die

schon mehrere Jahre Streifenbeamtin auf dem 17. Revier war, und dem 45-jährigen

Herrn Heinrich, der bereits im Frankfurter Süden und Osten Dienst versah,

erhalten die fünf Stadtteile zwei erfahrene Schutzleute, die sich sehr freuen,

ihre neue Aufgabe wahrzunehmen.

Nach dem offiziellen Teil standen die zwei frischgebackenen SvOs noch für

zahlreiche Bürgergespräche am Polizeistand zur Verfügung. Zukünftig möchten Frau

Cuppens und Herr Heinrich feste Sprechstunden in den Stadtteilen einrichten.

Wer am Sonntag nicht die Möglichkeit hatte, die zwei Schutzleute beim Bürgerfest

kennenzulernen und sich beraten zu lassen, kann sich auch gerne persönlich

informieren und mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Per Mail unter d417-svo.ppffm@polizei.hessen.de oder telefonisch

unter der Rufnummer 069 / 755 – 11757.

Die Kontaktdaten und Sprechzeiten aller Frankfurter Schutzleute vor Ort können Sie dem nachfolgenden Link entnehmen: https://k.polizei.hessen.de/20105404340

Person im Gleisbereich der Main-Neckar-Brücke sorgt für langwierige Sperrung der Bahnstrecke und Räumung eines Zuges auf freier Strecke

Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 5. Juni 2023 gegen 15:15 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt an die Main-Neckar-Brücke im Stadtteil Sachsenhausen entsendet. Eine absturzgefährdete Person solle sich hier in der Bahnanlage aufhalten. Da unklar war, an welcher Stelle der Brücke sich der Vorfall ereignet hat wurden die Bodengebundenen Einheiten für Einsätze an Gleisanlagen entsendet sowie wasserseitig das Rettungsschnellboot und Wasserrettungseinheiten. Zusammen mit der Notfall-Leitstelle der Bahn und dem Notfallmanager vor Ort wurden die Sperrungen der Fernbahnstrecken auf der Brücke sowie zusammen mit der VGF die Sperrungen der unter der Brücke verlaufenden Straßenbahn veranlasst sowie die Anlagen spannungsfrei geschaltet und geerdet. Auch die Schifffahrt auf dem Main musste unterbrochen werden. Zur Absicherung der Personen wurden auf der Brücke Sprungretter in Stellung gebracht. Eine Erstbetreuung der Person wurde durch die Einheit zur Höhenrettung durchgeführt. Nach Information der Deutschen Bahn stand ein ICE noch im gesperrten Gleisbereich, dessen Klimatisierung nach Abschaltung der Stromversorgung nicht mehr möglich sei. Daher wurde entschieden, diesen Zug zu räumen. Die Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Polizei betreuten die Personen im Zug, und begleiteten die circa 450 Passagiere des Zuges über die Gleise zu einem Bereich auf dem Gelände der Uni-Klinik, wo eine Betreuungsstelle durch die Schnelleinsatzgruppe Betreuung der Johanniter Unfallhilfe und Deutschem Roten Kreuz aufgebaut wurde. Die allesamt unverletzten Personen wurden von hier mit Bussen weiter transportiert. Gegen 16:45 Uhr konnte die Schifffahrt auf dem Main wieder freigegeben werden. Weitere Sprungretter wurden im Bereich aufgestellt, ab ca 17 Uhr begann die Verhandlungsgruppe der Polizei mit der Betreuung der Person, dies wurde begleitet durch Sicherungsmaßnahmen der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr. Gegen 1 Uhr am Morgen konnte der Einsatz für die Rettungskräfte beendet werden. Die Person hat unter Sicherungsmaßnahmen den absturzgefährdeten Bereich verlassen. Die Einsatzstelle wurde an das Notfallmanagement der Bahn übergeben. Der zeitaufwändige und Personalintensive Einsatz erforderte knapp 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz.