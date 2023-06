Streit um Spielautomaten eskaliert

Schifferstadt (ots) – Zu einem handfesten Streit kam es am Montag 05.06.2023 vor einer Spielhalle in der Ludwigstraße. Auslöser des Handgemenges war die unterschiedliche Nutzungsauslegung eines in der Spielhalle aufgestellten Automaten, das sich dann nach außen verlagerte.

Dort versetzte ein alkoholisierter 39-jähriger aus Schifferstadt, der unbedingt an einem Automaten spielen wollte, seinem 49-jährigen Kontrahenten, der offensichtlich zuvor zwei der begehrten Objekte bespielt hatte, einen Kopfstoß. Dieser erwiderte den Kopfstoß mit Faustschlägen, wodurch der 39-jährige Platzwunden im Gesicht erlitt und danach in ein Speyerer Krankenhaus gebracht werden musste.

Beide Streithähne erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.

SMS-Phishing

Schifferstadt (ots) – Opfer einer sogenannten Phishing-SMS wurde eine 49-jährige aus Schifferstadt am vergangenen Freitag. Ein unbekannter Täter, der sich als Sparkasse ausgab, verschickte eine SMS mit der Aufforderung, die push-TAN zu erneuern. In der Folge gab die Geschädigte über einen LINK in der SMS die sämtlichen geforderten Daten ein.

Am gleichen Abend erhielt die 49-jährige dann einen Anruf einer angeblichen Sparkassen Mitarbeiterin die angab, dass die Eingabe der Daten nicht funktioniert habe und dies nun noch einmal alles durchzugehen sei.

Kurze Zeit später erhielt die Frau einen Anruf einer tatsächlichen Sparkassen-Kundenberaterin die ihr sagte, dass es zu einer Abbuchung von knapp 5.000 Euro von ihrer Kreditkarte gekommen sei. Die Abbuchung konnte jedoch zurückgehalten werden, so dass der Frau aus Schifferstadt kein Schaden entstand.

Versuchter Einbruch in Apotheke und Ärztehaus

Dudenhofen (ots) – Bereits in der Nacht vom 01.06. auf den 02.06.2023 versuchten unbekannte Täter die seitliche Zugangstür einer Apotheke sowie die gegenüberliegende Zugangstür eines Ärztehauses in der Speyerer Straße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen.

Der Sachschaden liegt bei ca. 2.000 Euro. Der Einbruchsversuch wurde der Polizei mit zeitlichem Verzug bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.