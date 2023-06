Schwangere Ladendiebin schlägt Polizistin

Mainz (ots) – Eine 28-jährige schwangere Frau schlug am Montag 05.06.2023 einer Polizistin mit der Handkante ins Gesicht. Die 28-Jährige befand sich gegen 13 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt und wurde durch Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie Alkoholika und Lebensmittel in ihre Tasche steckte.

Beim Verlassen des Marktes wurde sie dann von einer Streife der Mainzer Polizei angesprochen und in ein Büro gebeten. Dort wurden die Gegenstände in ihrer Tasche aufgefunden. Als die 27-jährige Polizistin die Alkoholika aus der Tasche nahm, wurde die Frau zunehmend aggressiv und schlug völlig unerwartet mit der Handkante gegen den Kopf der Polizistin.

Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstand und Körperverletzung sowie Ladendiebstahls. Während der Anzeigenaufnahme fiel darüber hinaus auf, dass die Frau einen alkoholisierten Eindruck machte.

Ein Atemalkoholtest erbracht einen Wert von 1,5 Promille. Die Frau ist bereits vor einigen Wochen alkoholisiert aufgefallen und war auch damals sehr aggressiv. Die Polizei Mainz wird die zuständige Behörden darüber in Kenntnis setzen um ihr und dem ungeborenen Kind mögliche Unterstützungen oder Hilfen zukommen zu lassen.

Intensivtäter muss ins Gefängnis

Mainz (ots) – Am 04.06.2023 wurde ein 48-jähriger Deutscher gegen 21:00 Uhr durch den Ladendetektiv eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Mainz dabei beobachtet, wie dieser eine Dose Wodka sowie einen Nagelknipser aus den Regalen entnahm und die Filiale ohne zu bezahlen verließ.

Der Ladendetektiv stellte den Dieb und hielt ihn vor Ort bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Nach Eröffnung des Tatvorwurfs aufgrund des Diebstahls wurde der Mann zur Eigensicherung sowie zum Auffinden von weiteren Beweismitteln durchsucht. Dabei wurde ein auf eine andere Person lautender Führerschein und eine Nagelschere aufgefunden. Die Nagelschere war in zwei Einzelteilen, so dass diese als Faustmesser hätte verwendet werden können. Das Diebesgut, die Schere sowie der Führerschein wurden durch die Beamten sichergestellt.

Weiterhin wurde im Rahmen der Identitätsfeststellung aufgeklärt, dass gegen den 48-Jährigen eine Aufenthaltsermittlung sowie eine Vermögensabschöpfung vorlag.

Nach Rücksprache mit der Kriminaldirektion Mainz wurde festgestellt, dass die Person hinlänglich bekannt ist aufgrund regelmäßiger Diebstähle und als Intensivtäter eingestuft ist. Seit seiner letzten Haftentlassung im März dieses Jahres ist er bereits 6x erneut wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Die Schadenshöhe belief sich diesmal nur auf 8,98 EUR, aber aufgrund der bisher festgestellten Delikte sowie der Tatsache, dass der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde seitens der Staatsanwältin eine Richtervorführung am 05.06.2023 zur Prüfung eines Haftantrages, angeordnet. Bis zu dieser verblieb der Beschuldigte im Gewahrsam der Bundespolizei.

Am 05.06.2023 erließ der Haftrichter des AG Mainz schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten, so dass dieser in die JVA Rohrbach verbracht wurde. Auf den Beschuldigten wartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie Fundunterschlagung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Weiterer Verkehrsunfall an der Bushaltestelle Hauptbahnhof West

Mainz-Altstadt (ots) – Nach dem Unfall am Mittag mit einer stürzenden Person in einem Linienbus, kam es gestern Abend gegen 19:30 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall an der Haltestelle Hauptbahnhof West in der Binger Straße. Ein 39-jähriger Mainzer Passant überquerte trotz rot zeigender Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof, ohne auf den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr zu achten.

Ein ebenfalls aus Mainz stammender 29-jähriger Motorradfahrer konnte trotz Gefahrenbremsung, den Zusammenstoß mit dem von links querenden Fußgänger nicht mehr verhindern, jedoch seine Geschwindigkeit so weit reduzieren, dass der Fußgänger nur leicht am Fuß verletzt wurde.

Zudem entstand geringer Sachschaden am Motorrad.

Der Fußgänger hat nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen.

Am Winterhafen eingeschlafen – Jacke mit Mercedesschlüsseln weg

Mainz (ots) – Gleich beide Schlüssel seines Mercedes vermisst ein 47-Jähriger, nachdem er am Winterhafen eingeschlafen war. Der Mainzer verbrachte von Sonntag auf Montag den Abend mit einem Freund in der Grünanlage am Winterhafen. Er vermutet, dass er gegen halb zwei nachts eingeschlafen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe er seine Jacke noch besessen.

Als er eine Stunde später wieder aufwachte, war diese verschwunden. In der Jacke befanden sich beide Schlüssel seines Mercedes. Einen Verdacht gegen bestimmte Personen konnte er nicht begründen. Offensichtlich waren die Diebe aber nicht an dem Auto interessiert oder konnten es nicht finden, denn es wurde nicht entwendet.

Betrunkener LKW-Fahrer auf der B9 gestoppt

Mainz (ots) – Montag 05.06.2023 gegen 21:11 Uhr wurde die Fahrt eines 42 Jahre alten LKW-Fahrer auf der B9 in Höhe von Mainz-Laubenheim gestoppt. Der Fahrer ist zuvor Schlangenlinien fahrend aufgefallen. Der 42 Jährige war mit einem LKW mit Anhänger von Worms aus kommend in Richtung

Mainz unterwegs.

Einem 28-jährigen Autofahrer ist das Fahrverhalten des LKW-Fahrer aufgefallen, da dieser Schlangenlinien fuhr und mit einer Leitplanke kollidierte und verständigte daraufhin die Polizei. Kurz darauf wurde der Sattelzug-Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Da er stark alkoholisiert wirkte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von

knapp 2 Promille.

Dem LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Sattelzug wurde abgeschleppt und sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Außerdem wurde eine ärztliche Blutentnahme angeordnet.

Nun wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.