Einbruch in Schule

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 03.06.2023, 18.00 Uhr bis 05.06.2023, 07.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Julius-Bettinger-Straße ein. Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere der Schule und entwendeten mehrere IT-Geräte und Fotokameras, sowie einen mittleren 5-stelligen Bargeldbetrag.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker

Frankenthal (ots) – Am 05.06.2023 gegen 13.45 Uhr, wurde ein 85-jähriger Mann aus der Hans-Holbein-Straße Opfer eines Trickdiebes, nachdem er einen vermeintlichen Wasserwerker in seine Wohnung ließ und ein unbekannter weiterer Täter in die Wohnung gelangte und während der 85-Jährige abgelenkt war mehrere Sammlermünzen entwendete.

Der vermeintliche Wasserwerker wird beschrieben als männlich, etwa 180cm groß, ca. 90 bis 100 kg schwer, er trug eine helle Jacke, eine Schirmmütze und sprach akzentfreies Deutsch. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

