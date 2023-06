Fahrerin und Kind bei Unfall verletzt

Gegen 16:00 Uhr befuhr heute Nachmittag eine 40-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die die B 7 aus Richtung Ringgau Datterode kommend in Richtung B 27. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in der Gemarkung von Wichmannshausen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch prallte sie mit dem Auto gegen die dortige Leitplanke. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin sowie eines der beiden Kinder (11 und 13 Jahre alt) leicht verletzt. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zur eine kurzzeitigen Teilsperrung der B 27 aus Richtung Hoheneiche. Sachschaden: ca. 9000 EUR.

Diebstahl von -2- E-Bikes; Schaden 6800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag sind zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr zwei E-Bikes der Marke „Haibike“ (Haibike 60 u. Haibike 45)“ im Wert von insgesamt 6800 Euro geklaut worden. Es handelt sich um zwei schwarz-blaue Trekkingräder (5 Blue/Canary und 5 Trapez Blue/Canary). Die Räder waren auf einem Privatgrundstück in der Sudetenstraße in Großalmerode unter einem Carport mittels Kette angeschlossen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw fährt Frau über den Fuß; Polizei sucht Zeugen

Heute Mittag ist bei den Kollegen der Polizei Witzenhausen ein Unfallgeschehen zur Anzeige gebracht worden. Demnach ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 09.23 Uhr eine 16-jährige Schülerin aus Bad Sooden-Allendorf von einem unbekannten Autofahrer verletzt worden, als das Mädchen in der Südbahnhofstraße etwa Höhe Haus Nummer 22 aus Unachtsamkeit auf die Straße trat. In dem Moment, als die Schülerin die Straße betrat, kam ein Auto und überfuhr den Fuß der 16-Jährigen, setzte aber die Fahrt dann unvermittelt in aufsteigender Richtung fort. Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es grau gewesen sein soll, möglicherweise ein Opel. Die Beamten in Witzenhausen haben Unfallermittlungen aufgenommen und bitten in dem Fall um Hinweise zu dem Fahrzeug oder um Mitteilung von weiteren möglichen Zeugen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Siedlerstraße in Gertenbach ist ein geparkter blauer VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag (01.06.2023) 08.00 Uhr und Sonntagabend (04.06.203) 20.00 Uhr. Beschädigt wurde bei dem Polo der vordere linke Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher unter 05542/9304-0.

Wildunfälle in den frühen Morgenstunden

Am frühen Dienstagmorgen ist ein 54-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Reh kollidiert, dass anschließend in den Wald lief. Der Unfall ereignete sich gegen 04.15 Uhr auf der Landesstraße L 3242 zwischen Albungen und Frankershausen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in dem Fall auf 1500 Euro.

Auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege hat ein 34-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen ein Reh erfasst, welches anschließend noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert wurde. Das Tier verstarb später am Unfallort. Gegen 04.45 Uhr war der 34-Jährige von Reichensachsen nach Eschwege unterwegs, als das Tier in Höhe der Straße „Andreashöhe“ unvermittelt die Fahrbahn der B 452 überquerte. Durch den Aufprall am Wagen des 34-Jährigen wurde das Reh dann noch auf die Gegenfahrbahn geschleudert, auf der ein 37-Jähriger aus Eschwege mit seinem Auto in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Die Sachschäden beziffern sich auf 1500 Euro am Auto des 34-Jährigen und auf 250 Euro an dem anderen Pkw.

Um 05.15 Uhr heute Morgen erfasste außerdem ein 35-jähriger Autofahrer aus Nentershausen einen Dachs, als er auf der L 3459 von Thurnhosbach in Richtung Eltmannsee unterwegs war. Der Dachs verschwand im Anschluss in der angrenzenden Feldgemarkung. Der Schaden am Pkw des 35-Jährigen ist noch nicht abschließend beziffert.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag wurde bei der Polizei in Eschwege ein Geldbörsendiebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits letzte Woche Freitag zwischen 18.30 Uhr und 18.43 Uhr zugetragen hat. In besagten Tatzeitraum ist einer 74-jährigen Frau aus Wehretal die Geldbörse gestohlen worden, als die Frau im Aldi-Markt in Reichensachsen (Landstraße) zum Einkaufen war. Die Frau hatte das Portmonee in einem Einkaufkorb in einer Reißverschlusstasche aufbewahrt, musste dann aber an der Kasse feststellen, dass es während des Einkaufs gestohlen worden war. Neben Bargeld befanden sich der Führerschein, der Personalausweis, die Versicherungskarte und Bankkarten darin. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 160 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Kellerbrand durch techn. Defekt; Schaden ca. 15.000 – 20.000 Euro

Zu einem Brand in einem Kellerraum sind Polizei und Feuerwehr am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr gerufen worden. In einem nahe Waldkappel gelegenen Wohnhaus etwas abseits der Ortslage kam es lt. den Einsatzkräften der Feuerwehr offenbar zu einem technischen Defekt an der Heizung. Dies führte dazu, dass die Heizungsanlage in Brand geriet und im weiteren Verlauf auch in dem Raum gelagerte Holzspäne dann ebenfalls in Brand gerieten. Die Feuerwehr aus Waldkappel war zwecks Brandbekämpfung mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Neben dem Ablöschen des Brandes im Kellerraum, lüftete die Feuerwehr im Anschluss noch den Wohnbereich des Hauses, das weiterhin bewohnbar ist. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden in dem Keller beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15.000 – 20.000 Euro.

Polizei Sontra

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Die Beamten der Polizei Sontra haben am Montagnachmittag einen Rollerfahrer angehalten, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, einen 39-Jährigen aus Sontra, gegen 16.25 Uhr in der Burhaver Straße nahe des dortigen Lebensmittelmarktes. Wie sich herausstellte, stand der 39-Jährige während der Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Zudem konnte er den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln ein.