Folgemeldung: Brand eines Wohnhauses

Zeit: Montag, 05.06.2023, 14:37 Uhr

Nach dem gestrigen Brand eines Wohnhauses im Birkenweg in Gudensberg wurden polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt. Nach bisherigen Ermittlungen wird derzeit davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt Auslöser für die Brandentstehung war. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten konnten nicht erlangt werden.

Entgegen der Erstmeldung hat sich der 82-jährige Bewohner des Wohnhauses bei Löschversuchen leichte Brandverletzung an beiden Händen zugezogen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe des Gesamtsachschadens im mittleren sechsstelligen Bereich.

Pkw-Fahrer versucht vor Polizeistreife zu flüchten

TZ: Sonntag, 04.06.2023, 03:07 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte eine Streife der Polizeistation Melsungen einen blauen Golf mit Kasseler-Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer kam allerdings den eindeutigen Anhaltezeichen der Streife aber nicht nach, beschleunigte seinen Pkw und wollte sich offenkundig der Kontrolle durch Flucht entziehen. Die Verfolgung des flüchtenden Golfs erstreckte sich dann von Melsungen über Hessisch Lichtenau sowie Spangenberg bis nach Melsungen-Adelshausen, wo der Fahrer des Golfes in eine dortige Baustelle einfuhr. Beim Rangieren kam der Fahrer des Golfes dann von der Fahrbahn ab, womit die Flucht vor der Polizei beendet war. Bei der Festnahme des Fahrzeugführers stellte sich dann heraus, dass es sich um einen 16-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis handelte, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem stand der Jugendliche zur Tatzeit unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Er wurde zum Zwecke polizeilicher Maßnahmen vorläufig festgenommen.

Es gab glücklicherweise keine verletzten Personen. Auch eine 17-Jährige weibliche Mitfahrerin des Golfes aus dem Schwalm-Eder-Kreis sowie ein 18-Jähriger Mitfahrer des Golfes aus Hessisch Lichtenau blieben glücklicherweise unverletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden an dem Golf in Höhe von 3000,- EUR.

Gegen den Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Trickdiebstahl einer Geldbörse

TZ: Mittwoch, 31.05.2023, 09:30 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde eine 84-jährige Frau aus Körle Opfer eines Trickdiebstahls.

Die 84-Jährige hob zur Tatzeit einen Geldbetrag an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nürnberger Straße in Körle ab. Noch im Vorraum der Bank wurde sie von zwei unbekannten Tätern angesprochen und in ein ablenkendes Gespräch verwickelt. Im Verlaufe des kurzen Gesprächs wurde dann durch einen der unbekannten Täter die Geldbörse der 84-Jährigen aus einer mitgeführten Tasche entwenden. Anschließend flüchteten beide unbekannten Täter zu einem in der Bahnhofstraße geparkten Pkw Renault Megane (Farbe: grau/braun) an dem zur Tatzeit ein Hannoveraner-Kennzeichen angebracht war und fuhren in Richtung Melsungen davon.

Einem aufmerksamen Zeugen gelang es noch die unbekannten Täter bis zum Flucht-Pkw zu verfolgen und das amtliche Kennzeichen abzulesen. Es wird darum gebeten, dass sich der Zeuge bei der Polizeistation Melsungen meldet.

Die zwei unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30-40 Jahre, ca. 178 cm groß, schlanke Figur. Bekleidet war die Person mit einem dunklen Blouson und einem Hemd sowie einem auffällig weißen „Anglerhut“. Die Person sprach sehr schlecht Deutsch.

weiblich, ca. 30 Jahre, ebenfalls sehr schlank. Bekleidet war die Person mit einem schwarzen knielangen Parka.



Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.