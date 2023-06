Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Brand in der Altstadt, Polizei geht von Fahrlässigkeit als Brandursache aus und sucht Zeugen

Am Sonntag (4. Juni) gegen 18.00 Uhr kam es in der Bad Wildunger Altstadt zu einem Brand, bei dem ein Wohnhaus und das Dachgeschoss eines Parkdecks erheblich beschädigt wurden. Die Feuerwehren hatten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern können. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten rechtzeitig aus den Gebäuden gelangen. Lediglich eine Person erlitt bei der Flucht aus einem Haus leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Korbach hatte noch am Sonntagabend die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag folgten Untersuchungen am Brandort durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach und Brandsachverständige des Hessischen Landeskriminalamtes.

Danach gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand auf der Terrasse zwischen dem Haus Brunnenstraße 26 und Parkdeck entstand und sich von dort auf das Obergeschoss des Wohnhauses Brunnenstraße 26 sowie das Dach des Parkdecks ausbreitetet. Die Kriminalpolizei Korbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da nach den Untersuchungen am Brandort von einer fahrlässigen Brandentstehung ausgegangen wird.

Der Gesamtschaden ist noch unklar, dürfte aber nach ersten Schätzungen der Polizei, auch aufgrund der erheblichen Wasser- und Rußschäden, im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die am Sonntag Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei Kriminalpolizei Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden