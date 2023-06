Wohnhausbrand in Zierenberg: Ursache unbekannt; Ermittlungen dauern an

Zierenberg (Landkreis Kassel): Am heutigen Dienstagmorgen kam es im Rohrbergweg in Zierenberg zum Brand eines Wohnhauses. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war das Feuer aus noch unbekannten Gründen gegen 6 Uhr im Bereich des Obergeschosses eines dortigen Zweifamilienhauses ausgebrochen. Die Bewohner beider Wohnungen hatten sich anschließend rechtzeitig ins Freie retten können und blieben unverletzt. Das Dach des Hauses sowie die Wohnräume im ersten Obergeschoss wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 300.000 Euro. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Trickdieb bestiehlt hochbetagte Naumburger Seniorin in deren Haus: Polizei bittet um Hinweise

Naumburg-Elbenberg (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Trickdieb hat sich am gestrigen Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, unter dem Vorwand, alte Sachen wie Schallplattenspieler kaufen zu wollen, Zutritt zum Haus einer hochbetagten Seniorin aus dem Naumburger Ortsteil Elbenberg verschafft. Dort ließ sich der Unbekannte einige Gegenstände zeigen, wobei er in einem unbeobachteten Moment jedoch mehrere Schmuckstücke an sich nahm. Anschließend gab der Mann vor, einige der zuvor gesehenen Gegenstände kaufen und deswegen einen Karton von draußen holen zu wollen. Als er nicht zurückkehrte, schöpfte die Seniorin Verdacht und bemerkte den Diebstahl des Schmucks.

Den Trickdieb beschrieb das Opfer gegenüber der Polizei später wie folgt: Männlich, 40-50 Jahre, ca. 180 cm, schlanke Statur, dunkle kurze Haare (Seiten kurz rasiert), gepflegtes Aussehen, mitteleuropäische Erscheinung, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer langen dunklen Hose und einem dunklen Oberteil.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am gestrigen Montagvormittag in Elbenberg verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Alleinunfall am Friedrichsplatz: Drei verletzte Personen

Kassel-Mitte: Am heutigen Dienstag, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich am Friedrichsplatz ein schwerer Alleinunfall mit einem Pkw. Die aus Kassel stammende 22-jährige Fahrerin des Unfallfahrzeugs hatte unmittelbar zuvor im fließenden Gegenverkehr einen Funkstreifenwagen der Polizei erkannt. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sie daraufhin ihr Fahrzeug stark, verlor jedoch die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mauer. Alle drei Insassen des verunfallten Mercedes, neben der Fahrerin ein 22-Jähriger und eine 45-Jährige aus Kassel, erlitten schwere Verletzungen. Nach dem Eintreffen der sofort durch die Polizisten alarmierten Rettungskräfte wurden die Verletzten umgehend versorgt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser transportiert. An der Mercedes E-Klasse war ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Frankfurter Straße in Höhe der Einsatzstelle in Richtung Weserspitze für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt. Nach den ersten Ermittlungen zur Unfallursache steht die 22-Jährige im Verdacht, unter Drogeneinfluss am Steuer des Wagens gesessen zu haben, weshalb ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Seniorin mit Rollator bei Sturz verletzt: Polizei sucht Jungen auf Fahrrad nach mutmaßlichem Unfall

Kassel-Harleshausen: Am Freitagabend wurde eine Streife des Polizeireviers Süd-West in ein Kasseler Krankenhaus gerufen, da dort eine 85 Jahre alte Frau aus Kassel aufgenommen werden musste, die zuvor offenbar in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Wie die Ermittlungen der Beamten ergaben, war die Seniorin gegen 16:10 Uhr bei einem Spaziergang mit ihrem Rollator im Steinstückerweg, nahe des Baches „Geile“, gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Genau zu dieser Zeit hatte ein unbekannter, etwa zwölf Jahre alter Junge auf einem Fahrrad die Seniorin passiert. Dieser könnte mit dem plötzlichen Sturz der Frau im Zusammenhang gestanden haben. Zur Aufklärung des Sachverhalts sind die in diesem Fall ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun auf der Suche nach Zeugen und dem Jungen, zu dem leider keine weitere Beschreibung vorliegt.

Zeugen, die Hinweise auf den etwa zwölf Jahre alten Radfahrer oder zum Hergang des Unfalls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

26 Handys bei Einbruch in Mobilfunkgeschäft gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel-Mitte: Am frühen Montagmorgen, im Zeitraum zwischen 01:20 Uhr und 01:35 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mithilfe eines Pflastersteins die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens in der Unteren Königsstraße ein. Anschließend entwendeten die Diebe 26 Handys samt Verpackungen aus der Vitrine und flüchteten vermutlich in Richtung Königsplatz. Auf dem Tisch einer Bäckerei nahmen sie einige von den Handys aus ihren Verpackungen. Die Packungen ließen sie dort liegen und setzten ihre Flucht in bislang unbekannte Richtung fort. Der Wert der gestohlenen Handys beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge informierte einige Stunden später die Polizei. Die entsandten Polizisten des Kriminaldauerdienstes aus Kassel nahmen die Anzeige auf und konnten diverse Spuren sichern.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag im benannten Bereich verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.