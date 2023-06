Kind aus „Erlenteich“ in Alsfeld gerettet

Am Dienstag (06.06.) kam es gegen 17 Uhr am sogenannten „Erlenteich“ in Alsfeld, Nähe des dortigen Schwimmbades, zu einem Rettungseinsatz der Feuerwehr. Hierbei wurde durch die Einsatzkräfte ein zehnjähriges Kind aus dem Wasser gezogen, welches zuvor eigenständig aus nicht bekannten Gründen in den Teich gegangen war. Der Junge, welcher nicht schwimmen konnte und dem das Wasser zum Zeitpunkt der Rettung bereits bis zum Kinn stand, konnte sich glücklicherweise auf einen Stein im Teich stellen und so seinen Kopf oberhalb der Wasseroberfläche halten. Nach Erstversorgung in einem Rettungswagen wurde das unverletzt gebliebene Kind schließlich durch die Polizei an die Eltern in Alsfeld übergeben.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Montag (05.06.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 72-jährige Opel-Fahrerin aus Rotenburg die Mündershäuser Straße in Richtung Dickenrücker Straße. Hinter dem Pkw fuhr ein 16-jähriger Kradfahrer aus Rotenburg mit seiner Yamaha in gleiche Richtung. Als die Pkw-Fahrerin nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der Kradfahrer aus noch unklarer Ursache auf den Pkw auf. Der 16-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1.300 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (01.06.), um 15:45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrer aus Erlangen mit seinem Traktorgespann die K35 aus Richtung Goßmannsrode kommend in Richtung Kirchheim. In einer Linkskurve musste der Traktorfahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einem bislang unbekannten Motorradfahrer ausweichen, welcher die Spur im Kurvenbereich schnitt. Dadurch kam der Anhänger des Traktors ins Schleudern und kippte im Kurvenbereich über die linke Leitplanke. DerZweiradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 22.300 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Leichtverletzten

Heringen. Am Freitag (02.06.), gegen 6:15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg die L3255 von Herfa kommend in Richtung Wölfershausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb ein vorausfahrendes Fahrzeug auf der Fahrbahn verkehrsbedingt stehen. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich daher dem bereits stehenden Fahrzeug aus. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte eine kleine Böschung hinab, woraufhin sich der Pkw in der Folge überschlug. Der Zeuge aus dem auf der Fahrbahn stehendem Fahrzeug half dem Fahrer sowie dessen zwei Mitfahrern aus dem auf dem Dach liegenden Pkw heraus. Der Fahrer sowie ein Mitfahrer wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Auch der zweite Mitfahrer wurde leicht verletzt, verzichtete jedoch auf eine medizinische Versorgung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Heringen. Am Samstag (03.06.), in der Zeit von 14 Uhr bis 16:30 Uhr, parkte eine 50-jährige Fahrerin aus Wildeck ihren schwarzen Pkw Hyundai i20 auf einem Parkplatz im Bereich einer Kirche in der Pfarrstraße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, wies dieser im Bereich der linken hinteren Stoßstange Beschädigungen auf. Vermutlich verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer diese Beschädigungen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Motorrad

Neuenstein. Am Sonntag (04.06.), gegen 10:30 Uhr, hielt eine 66-jährige Fahrerin aus Bonn mit ihrem Krad in einer gegenüberliegenden Einfahrt einer Tankstelle in der Straße „Im Biegen“ und wollte nach aktuellem Kenntnisstand die L3155 überqueren, um zu tanken. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Fahrzeug die Landstraße aus Richtung Obergeis kommend in Fahrtrichtung Aua. Bei der Überquerung der Fahrbahn stieß die Kradfahrerin aus noch unbekannter Ursache mit der vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin zusammen. Dadurch stürzte die Zweiradfahrerin und verletzte sich schwer. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Pkw war noch fahrbereit, das Krad musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten in der Nacht zu Montag (05.06.) noch unbekannte Täter die Türen eines blauen Opel Corsa in der Straße „Am Zollhaus“ in Kohlhaus. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des Pkw und entwendeten einen Geldbeutel, Werkzeuge sowie zwei Laptops im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Ob auch Sachschaden entstand, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Hünfeld. Ein Unbekannter entriss einem 83-jährigen Mann aus Fulda am Montagvormittag (05.06.), gegen 10 Uhr, vor einer Bankfiliale im Rathausweg seine Geldbörse samt Inhalt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte der Fuldaer erst wenige Minuten zuvor einen mittleren dreistelligen Geldbetrag von seinem Konto abgehoben, als ihn ein Unbekannter vor dem Geldinstitut in ein Gespräch verwickelte und nach Wechselgeld für eine Parkuhr fragte. Als der 83-Jährige daraufhin seine Geldbörse öffnete, entriss der etwa 25 bis 30 Jahre alte und rund 1,80 Meter große Mann das Portemonnaie und flüchtete in Richtung Stadtmitte. Er soll kurze, dunkelblonde Haare, ein kantiges Gesicht und eine schlanke Statur gehabt und zur Tatzeit eine Jeans sowie ein helles T-Shirt getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Eine Verglasung einer Tür eines Mehrfamilienhauses in der Salzunger Straße im Ortsteil Hohe Luft beschädigten Unbekannte zwischen dem 11. Mai und dem 5. Juni. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten am Montagmorgen (05.06.), gegen 5.10 Uhr, eine Metalltür einer Werkstatt in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft auf. Vermutlich da der akustische Alarm des Gebäudes hierdurch ausgelöst wurde, flüchteten die Täter ohne Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verdacht einer Bedrohungslage in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Samstagabend (03.06.), gegen kurz vor 20 Uhr, wurde die Polizei über eine mögliche Bedrohungslage in einem Wohnhaus in der Wehneberger Straße informiert. Da eine Personengefährdung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, war mitunter auch ein Hessisches Spezialeinsatzkommando vor Ort im Einsatz.

Etwa gegen 23 Uhr konnte ein 26-jähriger Mann aus Bad Hersfeld durch die Einsatzkräfte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der Bad Hersfelder wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die entsprechenden Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen des Hinweises, hinsichtlich des Verdachts einer Bedrohungslage, aufgenommen. Diese dürften nach ersten vorliegenden Erkenntnissen im privaten Bereich liegen.

Heuballen brannten

Lauterbach (ots)

Rund 200 Heuballen brannten am frühen Dienstagmorgen im Bereich „Am Bürgerhaus“ im Lauterbacher Ortsteil Heblos.

Gegen 04.00 Uhr wurden die Wehren alarmiert- diese löschten die brennenden Ballen und mussten zudem einige Fichten in der Nähe fällen, um ein Übergreifen des Feuers per Funkenflug auf diese zu verhindern.

Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

Die Polizei vermutet Brandstiftung hinter dem Feuer und ermittelt.