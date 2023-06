Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Grundschule von Vandalen heimgesucht, Friedrichsdorf-Burgholzhausen, festgestellt am 03.06.2023, 21:00 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende wurde eine Grundschule in Burgholzhausen zum Ziel blinder Zerstörungswut. Am Samstagabend stellten die Verantwortlichen der Schule fest, dass es zu diversen Sachbeschädigungen gekommen war. So hatten die bisher unbekannten Täter diverse Fenster, einen Blitzableiter und ein auf dem Schulhof abgestelltes Fahrrad mutwillig beschädigt bzw. zerstört. Hierdurch verursachten sie einen ca. 2.000EUR hohen Sachschaden. Die Polizeistation Bad Homburg ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt Ihre Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

Einbruch in Fitness- und Tattoo-Studio, Oberursel, An den drei Hasen, Sonntag, 04.06.2023, 03:00 Uhr

(da)Am Sonntag brachen Unbekannte in ein Fitness- und ein Tattoo-Studio in Oberursel ein. Gegen 03:00 Uhr morgens verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Gewerbeobjekt in der Straße „An den drei Hasen“. Zunächst begaben sie sich in ein dortiges Fitnessstudio und entwendeten hier Bargeld und diverse Elektronikgeräte aus den dazugehörigen Büroräumen. Als sie sich noch nicht mit dieser Beute zufriedengeben wollten, brachen sie gewaltsam die Eingangstür eines ebenfalls im Gebäude befindlichen Tattoo-Studios auf. Hier waren sie weniger erfolgreich und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung und ließen einen rund 2.000EUR hohen Sachschaden am Gebäude zurück. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Ihre Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

Hoher Sachschaden nach Überholmanöver, Bad Homburg, L 3057, Montag, 05.06.2023, 20:00 Uhr

(da)Am Montag verursachte ein 25-Jähriger im Zuge eines riskanten Überholmanövers einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Alfa Romeo gegen 20:00 Uhr auf der L 3057 aus Friedrichsdorf kommend in Richtung Bad Homburg. Auf dieser Wegstrecke überholte er trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehrs drei vor ihm befindliche PKW. Jedoch gelang es ihm nicht mehr rechtzeitig auf seinen Fahrstreifen einzuscheren, sodass er mit dem ihm vorausfahrenden Audi A4 kollidierte, den er zuletzt überholen wollte. Durch diesen Zusammenstoß drehte sich der Audi und prallte in den entgegenkommenden Smart eines XX-Jährigen. Glücklicherweise wurde durch den Unfall keiner der Beteiligten schwerer verletzt. Es entstand aber ein Sachschaden von insgesamt 31.000EUR, wobei beim Audi und Smart von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Die Beschädigungen am Alfa Romeo fielen geringer aus. Dessen Fahrer steht nun im Verdacht, zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert gewesen zu sein. Entsprechend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Fahrzeug sichergestellt.

Parkrempler in Königstein,

Königstein, Staufenstraße, Samstag, 03.06.2023, 08:00 Uhr bis Montag, 05.06.2023, 07:30 Uhr

(da)Am Montag musste ein Königsteiner feststellen, dass jemand seinen PKW beschädigt hatte und anschließend weggefahren war. Seinen PKW, einen grauen Volvo XC60, hatte der 45-Jährige von Samstag, 08:00 Uhr an in der Staufenstraße geparkt. Als er am Montag gegen 07:30 Uhr wieder zu seinem Auto kam, wies dieses eine leicht eingedrückte und verkratzte Frontstoßstange samt Kennzeichen auf. Vermutlich muss der Unfallverursacher oder die -verursacherin bei einem Parkversuch mit seiner Anhängerkupplung in den Volvo gefahren sein. Hierdurch entstand ein rund 1.500EUR hoher Sachschaden. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06174 / 9266-0 entgegen.