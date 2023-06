Wiesbaden: Die Polizei-News

Trickdiebin bestiehlt Seniorin,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, 05.06.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Montagmittag ist eine Seniorin in der Sonnenberger Straße einer

Trickdiebin zum Opfer gefallen und um einen großen Geldbetrag gebracht worden.

Die Geschädigte hatte gegen 11.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße

eine größere Summe Bargeld abgehoben und war dann im Anschluss mit dem Bus der

Linie 16 in die Sonnenberger Straße gefahren. Nachdem sie den Bus verlassen

hatte, wurde sie gegen 12.00 Uhr noch vor dem Betreten ihres Wohnhauses von

einer ihr nacheilenden jungen Frau angesprochen. Diese gab an, schwanger zu sein

und aufgrund aktueller Probleme dringend eine Arztpraxis zu suchen.

Währenddessen habe die Frau noch eine Landkarte ausgebreitet und auf Wiesbaden

gedeutet. Nachdem die Fremde bereits wieder verschwunden war, bemerkte die

Seniorin, dass aus ihrer Handtasche das zuvor abgehobene Bargeld fehlte.

Augenscheinlich hatte die Trickdiebin unter der ausgebreiteten Karte in die

Tasche der Wiesbadenerin gegriffen und diese bestohlen. Die Täterin wurde als

25-30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß mit einer normalen Statur und

schulterlangen lockigen dunklen Haaren beschrieben. Sie habe dunkle

Oberbekleidung getragen und optisch nicht schwanger gewirkt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich

der Bankfiliale Personen beobachtet haben, die sich verdächtig verhalten haben

und/oder den Eindruck erweckten, Bankkunden zu beobachten, werden gebeten, sich

zu melden.

28-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 05.06.2023, 23.50 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Mann wurde am Montagabend in der Wellritzstraße von einem

unbekannten Täter beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 23.50 Uhr

von einem Mann gegen eine Hauswand gedrückt und mit einem Messer bedroht worden.

Als der 28-Jährige in Folge des Angriffs zu Boden stürzte, habe der Täter ihm

die Umhängetasche entrissen und auch noch die Armbanduhr entwendet. Anschließend

sei der Räuber mit der Beute auf einem schwarzweißen Fahrrad über die

Hellmundstraße in Richtung Schwalbacher Straße davongefahren. Im Rahmen der

Auseinandersetzung wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Täter soll etwa 40

Jahre alt gewesen sein und ein auffälliges Geschwür oder ähnliches auf der Stirn

gehabt haben. Getragen habe er ein rotes T-Shirt, eine blaue Jeans, schwarze

Schuhe und eine schwarze Baseballmütze. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls

sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Auseinandersetzung in Bar,

Wiesbaden, Wagemannstraße, 06.06.2023, 04.15 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Wagemannstraße kam es am frühen Dienstagmorgen zu einer

Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Zwei 34 und 38 Jahre alte Männer

sollen gegen 04.15 Uhr von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und im weiteren

Verlauf angegriffen worden sein. Nach der Auseinandersetzung, bei welcher unter

anderem Fäuste und ein Glas zum Einsatz gekommen sein sollen, verließen die

beiden Unbekannten die Bar. Die verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen

der eingeleiteten Fahndung einen der mutmaßlichen Angreifer, einen 38-jährigen

Mann, antreffen und festnehmen. Der zweite Angreifer soll etwa 30 Jahre alt und

ca. 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe einen schwarzen Vollbart gehabt und

ein weißes Hemd getragen. Das 1. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Autodiebe zugange – Zwei Fahrzeuge gestohlen, Wiesbaden, 04.06.2023 bis

05.06.2023,

(pl)Zwischen Sonntag und Montag wurden in Wiesbaden zwei Autos gestohlen. In der

Solmsstraße hatten es die Autodiebe in der Nacht zum Montag auf einen geparkten

weißen Range Rover Sport abgesehen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt

die amtlichen Kennzeichen WI-JE 235 angebracht. Zwischen Sonntagnachmittag und

Montagmorgen wurde ein schwarzer BMW Z zum Ziel unbekannter Täter. Die Autodiebe

entwendeten das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WI-ES 219 von einem Parkplatz in

der Daimlerstraße. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden-Sonnenberg, Leibnizstraße,

03.06.2023, 18.00 Uhr bis 05.06.2023, 11.00 Uhr,

(pl)In einer Tiefgarage in der Leibnizstraße hatten es Autoaufbrecher zwischen

Samstagabend und Montagvormittag auf diverse Fahrzeugteile eines Porsche

abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum

Innenraum und bauten anschließend das Navigationsgerät, das Lenkrad sowie den

Schaltknauf aus, um dann mit den erbeuteten Fahrzeugteilen die Flucht zu

ergreifen. Der durch die Autoaufbrecher entstandene Schaden wird auf über 5.000

Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Handwerkerfahrzeuge im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden-Biebrich,

Erich-Ollenhauer-Straße, 02.06.2023, 17.10 Uhr bis 05.06.2023, 07.15 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes gerieten in der Erich-Ollenhauer-Straße in

Wiesbaden zwei Handwerkerfahrzeuge ins Visier von Autoaufbrechern. Zum einen

wurde auf der Ladefläche eines Ford Transit die dortige Kiste aufgebrochen und

hieraus Gerätschaften im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen. Zum anderen

schlugen die Täter die hintere Scheibe eines Transporters ein und ließen aus dem

Innenraum eine Arbeitsmaschine mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden-Erbenheim, Krautgartenstraße, 06.06.2023, 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag brannte in der Krautgartenstraße in Erbenheim ein

geparkter Chevrolet. Eine Autofahrerin wurde gegen 02.00 Uhr auf das Feuer

aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Durch den Brand wurde der betroffene Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandermittler der Wiesbadener

Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0.

Vandalismus in Schulgebäude,

Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 05.06.2023, 07.40 Uhr,

(pl)In einem Schulgebäude in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich haben im

Verlauf des Wochenendes Vandalen gewütet. Die Täter drangen in das Gebäude ein,

beschmutzten die Flure sowie die Toilette mit dem Inhalt eines Feuerlöschers und

brachten an einer Wand verfassungsfeindliche Schmierereien an. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Motorradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Saarstraße, 05.06.2023, 11.05 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall

schwer verletzt. Der 24-Jährige war gegen 11.05 Uhr mit einer Kawasaki von

Biebrich kommend auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs, als es im Bereich

der Ampelkreuzung zur Saarstraße zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines auf

der Saarstraße in Richtung Schiersteiner Straße fahrenden Autofahrers kam. Der

Schwerverletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten

Ermittlungen zufolge fuhr der Motorradfahrer bei Rot zeigender Ampel in den

Kreuzungsbereich ein.

Ein leicht Verletzter trotz Millionenschadens bei – Verkehrsunfall auf A 3

Wiesbaden (ots) – Am Montagabend des 05. Juni 2023 prallten auf der A 3 zwischen

Diez und Limburg am Elzer Berg in Fahrtrichtung Würzburg vier Sattelzüge

ineinander. Wegen Gaffern eines vorausgegangenen leichten Lkw-Unfalls war der

Verkehr an dieser Stelle ins Stocken geraten. Der 32-jährige polnische Fahrer

des ersten Sattelzuges reagierte auf die Verkehrssituation und brachte seinen

Sattelzug zum Stillstand. Sein 40-jähriger bosnisch-herzegowinischer Kollege war

genauso besonnen und kam zum Stehen. Der nun folgende 54-jährige polnische

Fahrer eines dritten Sattelzuges prallte auf das Heck des 40-Jährigen und schob

ihn auf den ersten Sattelzug. Durch den zweiten Aufprall eines 53-jährigen

Ungarn mit seinem Sattelzug wurde der 54-Jährige leicht verletzt. Er wurde von

Rettungskräften vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die vier

Sattelzüge verkeilten sich bei dem Unfall dermaßen ineinander, dass für die

Bergungs- und Reinigungsarbeiten zwei Fahrstreifen auf dem betroffenen Teilstück

der A 3 für etwa 7 Stunden gesperrt werden mussten. Der dadurch entstandene

Rückstau von etwa vier Kilometern blieb aber erträglich. Einer der Sattelzüge

hatte teure Industrieroboter geladen, weswegen sich die geschätzte

Gesamtsachschadenshöhe auf 1,5 Mio. Euro beläuft.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pedelec während Veranstaltung gestohlen, Wanderwege

zwischen Oestrich-Winkel & Hallgarten, Samstag, 03.06.2023, 21:00 Uhr bis

Sonntag, 04.06.2023, 00:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde einem Besucher einer Veranstaltung in den Weinbergen

bei Oestrich-Winkel das hochwertige Elektro-Fahrrad gestohlen. Um 21:00 Uhr

hatte der Besucher der Veranstaltung, bei der mehrere Weingüter zwischen

Oestrich-Winkel und Hallgarten Stände aufgebaut und Getränke sowie Speisen

verkauft hatten, sein Pedelec der Marke „Haibike“ an einem Weinweg

angeschlossen. Als er gegen 00:30 Uhr mit seinem Bike die Heimreise antreten

wollte, fehlte von dem rund 4.500 Euro teuren Zweirad samt Schloss jede Spur.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt wegen Fahrraddiebstahls und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstählen von Rädern kam, hier

einige nützliche Tipps und Tricks:

Nutzen Sie ein VdS-zertifiziertes Schloss und schließen Sie das Fahrrad (Rahmen,

Vorder- und Hinterrad) an einen festen Gegenstand an!

Machen Sie sich beleuchtete Abstellorte zu Nutze!

Schließen Sie Zugänge zu Kellerräumen ab!

Nehmen Sie bei E-Bikes den Akku mit oder sichern Sie diesen zusätzlich!

Lassen Sie eine sichtbare Rahmennummer oder eine FEIN-Codierung im sichtbaren

Bereich anbringen!

Bewahren Sie Rechnungen als Eigentumsnachweis auf!

Fertigen Sie Fotos vom Fahrrad an und notieren Sie wichtige Daten wie Marke,

Rahmennummer, Typ, Farbe, Schaltung, Gänge, Größe etc.!

Bringen Sie GPS-Ortungsgerät (Tracker) am Fahrrad an!

Lassen Sie Ihr Fahrrad bei entsprechenden Aktionen der Polizei kostenlos

codieren!

Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus bietet über das Jahr verteilt immer wieder

Fahrradcodierungen auf den Geländen ihrer Polizeistationen, zuletzt im April in

Eltville, an. Bei dieser Maßnahme wird ein individueller Code in den Rahmen

eingeprägt, mit welchem es der Polizei im Nachgang eines Diebstahls gelingt, den

Eigentümer oder die Eigentümerin zu ermitteln.

Zusammenstoß von Pkw und Motorrad mit verletztem Fahrer, Taunusstein-Wehen,

Aarstraße, Montag, 05.06.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Montagabend ist ein Motorradfahrer auf der Aarstraße bei Wehen während

eines Überholvorgangs mit einem Pkw zusammengestoßen und hat sich schwer

verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 51 Jahre alte Mann aus Eltville

mit seinem Motorrad die Aarstraße von Bleidenstadt nach Neuhof entlang. In Höhe

der Hausnummer 240 mussten mehrere Verkehrsteilnehmende, welche in gleicher

Richtung unterwegs waren, aufgrund einer Baustellenampel anhalten. Der

Motorradfahrer soll die wartenden Fahrzeuge daraufhin überholt haben, um sich an

einer vorderen Stelle wieder einzufädeln. Während des Überholvorgangs stieß der

Zweiradfahrer jedoch mit dem Fahrzeug eines Bad Cambergers zusammen, welcher von

einem an der Gegenfahrbahn gelegenen Gelände auf die Aarstraße in Richtung

Bleidenstadt auffahren wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der

Motorradfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Betrunkene kollidiert mit Leitplanke und flüchtet, Niedernhausen, L 3027,

Montag, 05.06.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Montagabend fuhr eine deutlich alkoholisierte Autofahrerin in Höhe einer

Baustelle bei Niedernhausen gegen eine Leitplanke und setzte trotzdem ihre

unsichere Fahrt fort. Mit der Hilfe einer aufmerksamen Zeugin gelang es der

Polizei, die Fahrerin aus dem Verkehr zu ziehen und mutmaßlich Schlimmeres zu

verhindern. Gegen 20:00 Uhr befuhr eine 48 Jahre alte Niedernhausenerin mit

ihrem Hyundai die L 3027 von der B 455 kommend in Richtung Niedernhausen. In

Höhe einer Baustelle stieß die – wie sich später zeigte, erheblich

alkoholisierte – Frau gegen die dortige Leitplanke und setzte ihre Fahrt

unbeirrt fort. Der Unfall sowie die unsichere Fahrweise der Dame, bei der sie

immer wieder in den Gegenverkehr kam, wurden durch eine Zeugin beobachtet. Diese

verhielt sich vorbildlich, informierte die Polizei und fuhr dem Hyundai

hinterher. Mit ihrer Hilfe gelang es den Beamten die Fahrerin des Hyundai in

Niedernhausen zu kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp

zwei Promille. Die Folge: die Sicherstellung des Führerscheins, eine

Blutentnahme und ein längerer Zeitraum von unfreiwilligen Spaziergängen.

Polizei warnt vor betrügerischer E-Mail, Rheingau-Taunus-Kreis, Juni 2023

(fh) Die Polizei warnt vor einer betrügerischen E-Mail, die sich aktuell im

Umlauf befindet und schon in den elektronischen Postfächern von mehreren

Bürgerinnen und Bürgern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis aufgetaucht ist.

In den vergangenen Tagen wandten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger an ihre

örtlichen Polizeistationen, da sie vermeintlich E-Mails von der

Bundespolizeiinspektion in München erhalten hatten. In der Mail fanden die

Betroffenen einen Anhang in Form eines angeblich an sie gerichteten Haftbefehls

vor. Ein hochrangiger Polizist der Bundespolizei bezichtigte sie in dem

Schreiben zusammen mit einem Kollegen von Europol mehrerer Sexualdelikte. Diesem

angeblichen Haftbefehl zufolge hätten die Kontaktierten Internetseiten mit

kinderpornographischen Inhalten besucht. Nun solle man mit der angeblichen

Behörde über deren angezeigte E-Mail-Adresse in Kontakt treten, andernfalls

würden diese sensiblen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser neuen Masche. Nehmen Sie keinen

Kontakt mit dem Absender auf und Antworten Sie nicht auf diese Mail. Sollten Sie

sich verunsichert fühlen und Fragen haben, so kontaktieren Sie die für Sie

zuständige Polizeistation oder die Polizeiliche Beratungsstelle unter:

beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de!