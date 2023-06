Mörfelden-Walldorf: Mordkommission 2905 sucht Kleidung des Getöteten – Wer kann Hinweise geben?

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

In Zusammenhang mit den Ermittlungen der Mordkommission 2905 richten sich die Ermittler mit Bildern der Kleidung des Opfers an die Bevölkerung und bitten Mithilfe.

Auch eine Woche nach dem Fund der sterblichen Überreste des 79-jährigen eritreischen Staatsangehörigen am Abend des 29. Mai 2023 im Bereich des Bornbruchsees bei Mörfelden-Walldorf (wir haben berichtet) fehlt von der Kleidung des Opfers noch jede Spur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens am Abend des 24. Mai 2023 war der 79-jährige Mann mit einer dunkelblauen Jeans, einem weißen T-Shirt mit grauem dünnen Strickpulli darüber und einer hellen über das Gesäß reichenden Jacke mit vier aufgesetzten Taschen im vorderen Bereich bekleidet. Als Kopfbedeckung trug er eine weiß-braune Schiebermütze. Markant waren zudem seine Schuhe. Hierbei handelte es sich um dunkle Herrenschuhe mit bräunlichem Fersenaufsatz, einer weißen Zwischensohle und weißen Schnürsenkeln.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Kleidungsstücke geben können, werden gebeten, sich über das Hinweistelefon der Mordkommission 2905 unter der Rufnummer 06151 / 969-53200 zu melden.

Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – In dem Zeitraum vom Dienstagmittag (06.06.) um 14:00 Uhr bis

14:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße

72 in 69488 Birkenau einen geparkte blauen Opel Corsa an der vorderen linken

Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich ein weißes Fahrzeug

fuhr, flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen

Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten blauen Opel beläuft sich auf

circa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug

nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0

entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots) – Von Freitag, 02.06.23, bis Sonntag, 04.06.23, beschädigte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Fahrzeug einen geparkten Pkw in

der Uferstraße Höhe Stadtmauer und flüchtete anschließend. Die Schadenshöhe an

dem beschädigten Renault Captur wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise auf

den flüchtigen Fahrzeugführer nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der

Telefonnummer 06272-93050 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei nimmt 20-Jährigen auf frischer Tat fest

Darmstadt (ots) – Am Montag (6.6) kam es im Bereich der Pallaswiesenstraße zu

einem Bombenfund (wir haben berichtet). Für die am Abend durchgeführte

Entschärfung des Blindgängers war es erforderlich, die Gebäude rund um den

Fundort zu evakuieren. Diese Situation versuchte sich ein 20-Jähriger zu Nutzen

zu machen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte er sich gegen etwa 20 Uhr über

eine offene Hauseingangstür in der Pallaswiesenstraße, Ecke Kasinostraße,

Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Da die Evakuierungsmaßnahmen zu diesem

Zeitpunkt bereits abgeschlossen waren, befanden sich keine Personen mehr im

Haus.

Im Anschluss überwand der Täter durch Aufhebeln eine Tür und gelangte so zu den

Balkonen der Wohnanlage. Zeugen sowie Beamte der Polizei konnten den Mann bei

seiner Tat beobachten, weshalb dieser von seinem Vorhaben absah und seine Flucht

in das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses fortsetzte. Dort wurde er von einer

Streife festgenommen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen

Widerstand.

Bevor er auf freien Fuß gesetzt wurde, musste er sich einer

erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Am Tatort führten die Beamten

eine Spurensuche durch und stellten bei dem Täter ein mitgeführtes Werkzeug

sicher. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Die

Ermittlungen in diesem Fall hat das zuständige Kommissariat 21/22 in Darmstadt

aufgenommen.

Darmstadt: Zwei E-Bikes entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Die Polizei in Darmstadt sucht Zeugen, die Hinweise zu einem

Fahrraddiebstahl in der Straße ‚Am Markt‘ geben können. Der Diebstahl ereignete

sich in der Nacht zum Dienstag (6.6) gegen 1.30 Uhr auf Höhe eines dort

ansässigen Schuhgeschäfts. Die Diebe entwendeten zwei hochwertige

Elektrofahrräder im Wert von insgesamt Elftausend Euro aus einem Fahrradständer

und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Täterbeschreibung ist bekannt, dass

es sich um zwei männliche, dunkel bekleidete Personen gehandelt hat, die einen

Rucksack dabei hatten.

Hinweise können unter der Telefonnummer 06151/969-41110 mitgeteilt werden.

Darmstadt: Geld gefordert und geflüchtet / Polizei nimmt 26-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Der gewaltsame Versuch eines 26-Jährigen am Montagabend (5.6.)

einen 63-Jährigen im Herrngarten zur Herausgabe von Geld zu bewegen, schlug

glücklicherweise fehl und mündete in seiner Festnahme. Ersten Erkenntnissen

zufolge war der Tatverdächtige gegen 18 Uhr an den Passanten herangetreten,

hatte ihn unvermittelt gegen den Oberkörper geschlagen und Geld gefordert. Als

der Attackierte aus Groß-Gerau der Forderung nicht nachkam, trat der 26 Jahre

alte Darmstädter die Flucht an. Die alarmierte Polizei nahm den Flüchtenden noch

im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fest, brachte ihn zur Wache und

leitete ein Strafverfahren ein. In diesem wird sich der Mann zukünftig

strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller polizeiliche Maßnahmen

wurde er nach Hause entlassen.

Darmstadt: Einbruch in Restaurant / Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (3.6.) und Montag (5.6.) hatten

es Kriminelle auf ein Restaurant in der Mina-Rees-Straße abgesehen. Nach ersten

Erkenntnissen warfen die Täter mit einem Stein die Scheibe einer Tür ein und

verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach

Beute und ließen einen Werkzeugkasten sowie Getränke mitgehen. Das Kommissariat

43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Zeugen nach Unfall gesucht / Auto durch Ausweichmanöver auf Bordstein beschädigt

Darmstadt (ots) – Nach einem Unfall, der sich am Freitag (2.6.) gegen 12.40 Uhr

in der Straße „Deutsche-Telekom-Allee“ ereignete, haben die Beamten des 2.

Polizeireviers Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet und

suchen Augenzeugen des Vorfalls.

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah dort eine noch unbekannte Autofahrerin, bei

ihrem Fahrspurwechsel, ein in gleicher Richtung fahrendes Auto, in dem eine

49-jährige Wagenlenkerin saß. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die

Reinheimerin auf den Bordstein ausweichen wobei ihr Auto im Bereich des

Vorderrades beschädigt wurde.

Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihrer Pflicht als

Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei ihrem Auto soll es sich um einen weißen

Kleinwagen gehandelt haben. Zur Beschreibung der Fahrerin ist derzeit wenig

bekannt. Sie wurde auf ein Alter zwischen 45 und 55 Jahre geschätzt und hatte

kurze, dunkle Haare.

Alle in diesem Zusammenhang weiterführenden, sachdienlichen Hinweise, werden von

den Beamten des 2. Polizeireviers unter der Rufnummer 06151/969-4120

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Polizei warnt vor falschen Parkticketverkäufen / Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen

Pfungstadt (ots) – Am Dienstagmittag (6.6.) erreichte die Polizei eine Meldung

in Zusammenhang mit einem Parkticketverkauf im Rahmen des Hessentags in

Pfungstadt. Dort soll ein Mitarbeiter der Parkraumbewirtschaftung für die

Bezahlung eines digitalen Parktickets, entgegen der gültigen Verfahrensweise,

Bargeld verlangt und dieses nach aktuellem Erkenntnisstand zu seinem Vorteil an

sich genommen zu haben.

Beamtinnen und Beamte begaben sich zum Einsatzort und kontrollierten mehrere

Personen. Die Polizei nahm einen 18-jährigen Tatverdächtigen zur weiteren

Klärung mit auf die Polizeistation. Er wird sich nun im Rahmen eines

Ermittlungsverfahrens verantworten müssen. Die genauen Tatumstände und wie viele

Personen von der Masche beim Parkticket-Kauf betroffen waren, muss im Rahmen der

andauernden Ermittlungen geprüft werden. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme,

sofern Besucherinnen oder Besucher des Hessentags ein ähnlich verdächtiges

Verhalten festgestellt haben. Diese werden gebeten, Kontakt mit der

Hessentagswache unter der Rufnummer 06151/969-55100 aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Im Rahmen des Hessentags sind digitale Parktickets nur

bargeldlos zu erhalten. Weitere Informationen zur richtigen

Vorgehensweise finden Sie hier:

https://www.hessentag2023.de/an-und-abreise/

bargeldlos zu erhalten. Weitere Informationen zur richtigen Vorgehensweise finden Sie hier: https://www.hessentag2023.de/an-und-abreise/ Sollten Sie beim Einfahren auf den Hessentags-Parkplätzen von

Ordnern aufgefordert werden, das digitale Parkticket mit Bargeld

zu entrichten, wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Ordnern aufgefordert werden, das digitale Parkticket mit Bargeld zu entrichten, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. Bleiben Sie aufmerksam und gleichen Sie angebliche Forderungen

immer mit den geltenden Angaben des Veranstalters ab.

Verkehrsunfallflucht in Darmstadt – Radfahrer flüchtig

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (06.06.) kam es an der Kreuzung

Friedensplatz/Zeughausstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines

Fahrrad- und eines Taxifahrers. Der 64-jährige Taxifahrer wollte vom

Friedensplatz auf die Zeughausstraße auffahren, als ein auf dem Gehweg fahrender

Fahrradfahrer seinen Weg kreuzen wollte. Durch ein Ausweichmanöver konnte der

Taxifahrer einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer vermeiden, nicht jedoch mit

dem Oberleitungsmast der Straßenbahn. Ergebnis des Unfalls sind etwa 5.000EUR

Sachschaden. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine

Kontaktdaten zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich auf dem 1.

Polizeirevier in Darmstadt unter der 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Ermittlungserfolg nach Brandserie / Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Darmstadt/ Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die Polizei in Darmstadt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt verzeichnen

gemeinsam einen großen Ermittlungserfolg: Die südhessischen Polizeibeamten haben

vier Tatverdächtige festgenommen, die für zahlreiche Brände im Landkreis

Darmstadt-Dieburg sowie für den Brand einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt

in Frage kommen.

Zwei der Beschuldigten waren bereits am Donnerstag (18.5.) nach dem Brand eines

Autos in Roßdorf auf frischer Tat festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt

worden (wir haben berichtet). Seit Samstag, dem 27. Mai und Freitag, dem 2. Juni

befinden sich auch ihre mutmaßlichen Mittäter, ein 18-Jähriger aus Groß-Umstadt

und ein 22 Jahre alter Mann aus Roßdorf, in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht

Darmstadt hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen des

dringenden Tatverdachts der Brandstiftung in mehreren Fällen gegen alle

Festgenommenen erlassen.

Seit Beginn des Jahres 2023 kam es vor allem in den Ortschaften Roßdorf,

Reinheim, Gundernhausen, Groß-Umstadt und Ober-Ramstadt immer wieder zu Bränden

von Holzstapeln, Scheunen, Lagerhallen, Baumaterial und Fahrzeugen. Insbesondere

der Vollbrand einer noch unbewohnten Container-Anlage Ende April in Roßdorf (wir

haben berichtet) sowie der Brand einer Papierfabrik Anfang Mai in Darmstadt

Eberstadt (wir haben berichtet) hatten für Aufsehen gesorgt und die Bevölkerung

stark verunsichert. Bis Ende Mai dieses Jahres zählt die Kripo Darmstadt mehr

als zehn Brände, für die die Festgenommen als Täter in Betracht kommen. Der

geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Millionen. Glücklicherweise

kamen bei den Taten keine Personen zu Schaden.

Aufgrund ihrer akribischen Ermittlungsarbeit und der Auswertung an den

jeweiligen Brandorten waren die Kripobeamten auf die Spur der Tatverdächtigen

gelangt, die mutmaßlich in wechselnder Beteiligung agierten. Ein großer Dank

gilt auch den Zeugen, deren Hinweise und sofortige Verständigung unter anderem

in die unmittelbare Festnahme zweier Beschuldigter nach dem Brand eines BMWs in

Roßdorf mündete.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen der Verdächtigen stellten die Ermittler

Beweismittel sicher. Infolge der fortlaufenden und intensiven Ermittlungen,

verdichteten sich zunehmend die Indizien und führten schlussendlich zu den

Festnahmen der beiden mutmaßlichen Mittäter aus Roßdorf und Groß-Umstadt. Den

Beamten liegen aktuell keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv vor.

Hinweis: Das Ermittlungsverfahren dauert derzeit an. In diesem Zusammenhang

ergehen alle weiteren Auskünfte ausschließlich über die Staatsanwaltschaft

Darmstadt.

Babenhausen: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Babenhausen (ots) – In der Nacht zum Dienstag (6.6) ein Kleintransporter im

Storchenweg in den Fokus Krimineller geraten war, hat die Polizeistation Dieburg

die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge machten sich die Täter an den Fahrzeugtüren zu

schaffen und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere

Werkzeuge und setzten ihre Flucht in unbekannte Richtung fort. Der verursachte

Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Bieberau: Zigaretten aus Supermarkt entwendet / Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots) – In der Nacht zum Dienstag (6.6) verschafften sich zwei

männliche Personen gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der

Straße am Schaubacher Berg. Die Unbekannten begaben sich in den Verkaufsraum,

aus dem sie Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen ließen. Im

Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in bislang unbekannte Richtung. Die

Ermittlungen dauern an.

Die Kripo Darmstadt (K21/22) sucht nun Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben

können. Diese werden unter der Telefonnummer 06151/969-42240 entgegengenommen.

Dieburg: Firmengelände durch Unbekannte heimgesucht/ Polizei bittet um Hinweise

Dieburg (ots) – Zwischen Freitag und Montag (2.6-6.6) suchten bislang Unbekannte

im Bereich der Dieselstraße zwei Firmengelände auf. Nach ersten Erkenntnissen

verschafften sie sich Zutritt auf die umfriedeten Firmengelände und ließen

mehrere Arbeitsgeräte, Kennzeichenschilder sowie einen Anhänger mitgehen.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere

Tausend Euro. Da die Einbrüche in unmittelbarer Umgebung zueinander liegen, wird

ein Tatzusammenhang geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei (K41) Dieburg unter der Rufnummer

06071/96560 entgegen.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Groß-Gerau: Am Dienstag (06.06.23) zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Kombi, der im Helvetia Parc in Groß-Gerau, in der Nähe des KIK-Marktes abgestellt war. Der Pkw der Geschädigten wurde hierbei vorne rechts beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 entgegen.