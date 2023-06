Karlsruhe: In 50 Minuten um die Welt – Bahnhofskino – vom Aktualitätenkino zum Kulturfilm

Karlsruhe. Am Dienstag, dem 13. Juni 2023, um 19 Uhr lädt die Badische Landesbibliothek im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Mit der Schwarzwaldbahn an den Bodensee“ zu einem Vortrag mit Marc Teuscher. Der Geschäftsleiter der Kinemathek Karlsruhe e.V. spricht über die sogenannten Non-Stop-Kinos der Bahnhöfe in den 1950er- und 1960er-Jahren.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Bahnhöfe in den deutschen Großstädten wiederaufgebaut. Um den Reisenden die Warte- und Umsteigezeit zu vertreiben, ließ die Bahn sogenannte Bahnhofkinos einrichten: Kinos mit Platz für 500 und mehr Zuschauer, die überwiegend Wochenschauen, Zeichentrickfilme und Dokumentationen in Dauerschleife zeigten. Der Eintritt wurde für die Benutzung des Raums entrichtet, nicht für die Vorführung eines besonderen Films. Mit dem Aufkommen des Fernsehens in den 1960er Jahren verloren die Bahnhofskinos ihre Funktion als Nachrichtenraum und wandelten sich zu allgemeinen Kinobetrieben. Das

letzte Bahnhofskino schloss 1999.

Nach dem Vortrag verwandelt sich der Kinosaal der Kinemathek Karlsruhe in ein solches Non-Stop-Kino: Gezeigt wird eine 50-minütige Filmvorführung, wie einst im Bahnhofskino.

Treffpunkt: Vortragssaal der BLB

Anschließend gemeinsamer Gang zur Kinemathek. Der Eintrittspreis dort ist nicht inbegriffen. Bewegte Momente – Reisen mit der Schwarzwaldbahn

Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Kinemathek Karlsruhe e.V.

(Quelle: Badische Landesbibliothek Karlsruhe)