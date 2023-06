Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 5

Ettlingen (ots) – Nach derzeitigem Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen ereignete sich am Dienstag 06.06.2023 gegen 13.50 Uhr auf der BAB 5 in Höhe von Malsch ein Auffahrunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Offenbar war ein Fahrzeug eines Bestattungsinstituts in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fuhr auf einen Mercedes Sprinter auf.

Der Sprinter wurde daraufhin durch den Aufprall auf einen Pkw aufgeschoben. Ein nachfolgender Pkw war ebenfalls in das Unfallgeschehen verwickelt. Der Fahrer des Leichenwagens erlitt offenbar leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Mercedes Sprinter hatte wohl mehrere Fässer eines Gefahrgutes geladen. Die Feuerwehr ist derzeit mit der Bergung der Ladung beschäftigt. Nach derzeitigem Stand traten keine Gefahrstoffe aus. Die BAB 5 ist in Fahrtrichtung Norden derzeit gesperrt und der Verkehr wird

ausgeleitet.

Auf der Gegenfahrbahn kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schaulustige.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ettlingen (ots) – Vermutlich infolge von Arbeiten an einer Ölwanne kam es am Dienstag 06.06.2023 zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße. Anwohner bemerkten gegen 14:30 Uhr das Feuer im Keller des Hauses und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang aus dem Untergeschoss des Mehrparteienhaues bereits starke Rauch.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es jedoch das Feuer rasch zu löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf restliche Wohngebäude zu verhindern. Die Bewohner hatten bereits selbstständig

das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit gebracht, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Da im gesamten Haus vorsorglich der Strom abgestellt wurde, kommen die Betroffenen vorübergehend bei Verwandten unter. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern noch an.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Pforzheimer Straße kurzzeitig gesperrt.

Karlsruhe

Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe-Waldstadt (ots) – Am Montag 05.06.2023 kam es im Hardtwald auf Höhe Waldstadt zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Rennradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der junge Mann gegen 16:55 Uhr

auf der Friedrichstaler Allee vom Stadtzentrum kommend in Richtung Norden.

Beim Überqueren der Landesstraße 604 übersah er offenbar den aus Richtung Eggenstein

kommenden Pkw einer 41-Jährigen. In der Folge wurde der Zweiradfahrer von dem Hyundai frontal erfasst, auf das Auto aufgeladen und anschließend auf die Straße geschleudert. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt.

Insgesamt entstand an den beiden Unfallfahrzeugen ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.