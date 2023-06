Unfall mit zwei schwer verletzten Fahrradfahrern

Mannheim (ots) – Auf dem Radweg zwischen der Ladenburger Straße und der Heppenheimer Straße kam es am Montag, gegen 06:30 Uhr, auf Höhe der Unterführung der B38 zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Nach ersten Ermittlungen kam eine 43-Jährige auf Grund überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrer.

Beide mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die genaue Unfallursache ich noch Gegenstand der Ermittlungen, welche vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen wurden.

Frau bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen

Mannheim-Sandhofen (ots) – Nachdem eine 51-jährige Frau am Samstag gegen 16:55 Uhr ihr Auto in der Nähe einer Bankfiliale in der Luftschifferstraße parkte und verließ, wurde sie plötzlich von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, soll der Unbekannte eine Pistole in der Hand gehalten

haben. Der Aufforderung Folge leistend händigte sie dem Täter einen hohen 3-stelligen Betrag aus. Der Unbekannte flüchtete sodann zu Fuß in Richtung Sonnenstraße beziehungsweise Karlstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt, schlank, ungefähr 168 cm groß. Er soll eine dunkle Sonnenbrille, eine schwarze Basecap, dunkle Socken sowie ein dunkelgraues T-Shirt und eine weite khakifarbene Hose mit Taschen getragen haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/ 174-4444 zu wenden.

Umzug und Renovierung des Polizeireviers Mannheim

Mannheim-Innenstadt (ots) – Seit heute Dienstag 06.06.2023 ist das Polizeirevier Innenstadt vorübergehend umgezogen, da das Gebäude des Polizeireviers renoviert wird. Der neue Standort ist seit heute in L6,1, 68161 Mannheim, im Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Die Polizeireviere sind vorübergehend räumlich zusammengelegt worden. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt ist weiterhin über die Telefonnummer 0621-1258-0 zu erreichen. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 kann die renovierte Innenstadt-Wache in H4, 68159 Mannheim, wieder bezogen werden.

In Notfällen erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr unter der Notrufnummer 110!

Koffer im Mannheimer Hbf führte zu größerem Polizeieinsatz

Mannheim-Hbf (ots) – Wegen einem herrenlosen Koffer hat die Bundespolizei am Dienstag 06.06.2023 den Mannheimer Hauptbahnhof komplett geräumt und abgesperrt. Auch die nahe liegende Bundesstraße 36 war betroffen. Gegen 07:30 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe über

den Gegenstand auf dem Bahnsteig 7/8 informiert.

Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten den Koffer bemerkt und das Bundespolizeirevier Mannheim verständigt. Durch die Bundespolizei wurde die nähere Umgebung nach möglichen Hinweisen auf

den Eigentümer ergebnislos abgefragt. Auch mehrere Lautsprecherdurchsagen im Hauptbahnhof blieben erfolglos.

Ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei war ebenfalls vor Ort. Dieser schlug an dem Koffer an, wodurch umfangreichere Absperrmaßnahmen durch die Bundespolizei veranlasst werden mussten.

Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten den Koffer und konnten eine Gefährdung nicht ausschließen.

Um 11.33 Uhr öffneten die Spezialkräfte den Koffer mit technischen Mitteln. Dabei konnte die Ungefährlichkeit des Inhalts festgestellt werden. Auf Entscheidung der Einsatzleitung wurden die Absperrmaßnahmen um 11:40 Uhr aufgehoben. Lediglich zwei Bahnsteige und die dazugehörigen Gleise blieben vorübergehend gesperrt. Auch die Kollegen der Landespolizei, die den Einsatz unterstützten, wurden aus dem Einsatz entlassen. Durch die polizeilichen Maßnahmen kam es zu Zugumleitungen und Zugverspätungen.

Insgesamt waren ca. 80 Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei sowie der Berufsfeuerwehr Mannheim und des Rettungsdienstes Mannheim an dem Einsatz beteiligt.

Betrug in letzter Minute verhindert

Mannheim (ots) – Viel Glück hatte ein 82-Jähriger aus Mannheim, der beinahe Opfer eines Schockanrufs wurde. Gegen 12 Uhr meldete sich telefonisch ein bislang unbekannter Täter bei ihm, der sich als Staatsanwalt ausgab. Dieser forderte Geld für eine Kaution, da angeblich die Tochter des Seniors eine schwere Straftat begangen hätte und ansonsten ins Gefängnis müsse.

Der 82-Jährige versuchte zunächst parallel mit einem Handy seine Tochter zu erreichen. Der geschickt agierende Betrüger überzeugte den Mann jedoch das Handytelefonat zu beenden, noch bevor die Lügengeschichte aufgeklärt werden konnte. Vielmehr wurde der 82-Jährige dazu gedrängt, möglichst rasch mit einer Summe von 50.000 Euro zu einer vereinbarten Übergabestelle in A 3 zu kommen.

Als die Tochter erfolglos versuchte ihren Vater zurückzurufen, verständigte sie besorgt die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt reagierte sofort und fahndete umgehend nach dem Vater. Den Beamten gelang es, ihn noch rechtzeitig vor der Übergabe des Geldes zu finden, so dass kein finanzieller Schaden entstand.

Bei der Fahndung nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umkreis des vereinbarten Übergabeorts ergaben sich keine weiteren Hinweise.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Betruges auf.

Die Polizei rät generell bei Schockanrufen:

zu lassen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des Anrufers sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen. Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder

Vertrauten.

Vertrauten. Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld-

oder andere Vermögensforderungen geht. Die echte Polizei wird

Sie nie nach ihrem Bargeld oder nach Wertgegenständen fragen.

oder andere Vermögensforderungen geht. Die echte Polizei wird Sie nie nach ihrem Bargeld oder nach Wertgegenständen fragen. Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei.

Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können

Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine

Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Pizzaofen in Flammen – Die Polizei ermittelt

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete eine Anwohnerin um kurz nach Mitternacht einen starken Brandgeruch, der von einer Pizzeria in der Innenstadt ausging. Nach ersten Ermittlungen war es im Bereich der Pizzaöfen zur Brandentstehung gekommen. Der Feuerwehr gelang es die Flammen zu löschen, doch es entstand ein hoher Schaden, der auf 120.000 Euro geschätzt wird.

Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Im Rahmen der Löschmaßnahmen kam es zur vorübergehenden Sperrung des Kaiserrings in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Motorradfahrer stützt – Unfallverursacher flüchtet

Mannheim (ots) – Ein 40-jähriger Motoradfahrer befuhr am Donnerstag 01.06.2023 gegen 13.30 Uhr zunächst mit seinem Motorrad den Edinger Riedweg in Fahrtrichtung Essener Straße. Auf Höhe des Penny-Marktes fuhr nach seinen Angaben ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem blauen PKW vom Parkplatz des Supermarktes nach links auf den Edinger Riedweg auf.

Um einen Zusammenprall zu verhindern, bremste der 40-Jährige ab. Dabei geriet er ins Straucheln und kam schließlich zu Fall, verletzte sich leicht und musste medizinisch versorgt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und ließ den 40-Jährigen verletzt zurück.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621 83397-0.

Sperrung der B36 aufgehoben

Mannheim (ots) – Um 11:45 Uhr konnte die Sperrung der B36 wieder aufgehoben werden. Die Lindenhof-Unterführung für den Fußgängerverkehr ist hingegen noch nicht wieder freigegeben.