Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugenaufruf

Schwetzingen (ots) – Am Montagnachmittag verursachte gegen 15:15 Uhr in der Blumenstraße/Ecke Mannheimer Straße ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der oder die Unbekannte fuhr mit dem Pkw die Blumenstraße entlang und bog anschließend nach rechts in die Mannheimer Straße ein.

Hierbei missachtete der bzw. die Unbekannte eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 19-jährige Audi-Fahrerin und kollidiert mit dieser. Anschließend flüchtete der Täter oder

die Täterin mit erhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von über 5.000 Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw der Marke Opel mit schwarz/weißer Lackierung gehandelt haben.

Hierbei soll sich die weiße Lackierung im oberen Bereich befinden und die schwarze Lackierung im unteren Bereich des Fahrzeugs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

63-jähriger Autofahrer beschädigt mit 2,4 Promille Verkehrsschild und Begrenzungspfosten

Ladenburg/Mannheim (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Montag gegen 12.15 Uhr das auffällige Fahrverhalten eines weiteren Verkehrsteilnehmers, der mit seinem BMW vor ihm fuhr. Der Zeuge beobachtete auf der Fahrtstrecke von Ladenburg bis an den Flughafen Mannheim-Neuostheim die ungewöhnliche Fahrweise und alarmierte die Polizei. Der 63-jährige Fahrer konnte einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden.

Hierbei fiel sofort ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte ein Ergebnis von stolzen 2,4 Promille. Auf der zurückgelegten Fahrtstrecke überfuhr der 63-Jährige ein Verkehrsschild und auf dem P+R beim Flugfeld Mannheim-Neuostheim einen Begrenzungspfosten.

Er verursachte hierbei einen Schaden in Höhe eines 3-stelligen Betrages. Sein BMW wies ebenfalls Beschädigungen auf, die in Höhe eines 5-stelligen Betrages liegen dürften.

Der 63-Jährige musste seinen Führerschein bei den Polizeibeamten lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Einbruch in Kindergarten – Sachschaden von rund 5.000 Euro

Ladenburg (ots) – Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ eine unbekannte Täterschaft, nachdem diese in der Zeit zwischen Freitag 16:30 Uhr und Montag gegen 07:30 Uhr in einen

Kindergarten in der Lustgartenstraße eingebrochen ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Unbekannten zunächst über einen Zaun auf das Gelände des Kindergartens.

Anschließend hebelten diese mit einem bisher unbekannten Werkzeug gewaltsam ein Holzfenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Innere der Einrichtung. Im weiteren Verlauf hebelten die Unbekannten mehrere Holzschränke sowie eine Tür zu einem Lagerraum auf. Da sich keinerlei

Wertgegenstände, bis auf einen geringen Bargeldbetrag im 1-stelligen Bereich, in den Räumlichkeiten befanden, nahmen die Unbekannten das Geld an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203 / 9305-0, in Verbindung zu setzen.