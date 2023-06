Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Sonntagabend 04.06.2023 kontrollierten Polizeikräfte einen 23-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau in der Nähe der Rheingalerie. Da der 23-Jährige sich vor Ort nicht ausweisen konnte, begleiteten die Polizeibeamten ihn in die Wohnung der 19-Jährigen im Stadtteil Oppau, um seine Ausweispapiere einzusehen. In der Wohnung, in der sich der 23-Jährige unangemeldet aufhielt, lag ein Behälter mit Marihuana auf dem Tisch.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung, aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankenthal erwirkten gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses, stellten die Polizeibeamten u.a. rund 6 Kilogramm Marihuana, 1 Teleskopschlagstock, 1 Springmesser, rund 1.000 Euro Bargeld sowie einen gefälschten Ausweis sicher.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden am Montag 05.06.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle.

Der 23-jährige Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Haftbefehl gegen die 19-jährige Frau wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.