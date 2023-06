Kaiserslautern – Das Epilepsiezentrum Kaiserslautern des Westpfalz-Klinikum lädt am Samstag, 17. Juni 2023, zur Patientenveranstaltung „Epilepsie – gut beraten“ ein. Das Informationssymposium richtet sich an Betroffene und Angehörige und findet von 10:00 bis 15:00 Uhr im Hörsaal des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern statt.

Neben der Vorstellung des Epilepsiezentrums Kaiserslautern stehen Referate zu den Möglichkeiten der modernen Epilepsie-Therapie, zum Einfluss der Erkrankung auf Beruf und Führerschein und zu Epilepsie im Alter auf dem Programm. Des Weiteren sind Vorträge der Epilepsie-Selbsthilfe sowie die Vorstellung des Bundesverbandes der Deutschen Epilepsievereinigung und der Selbsthilfegruppe in Ludwigshafen geplant.

„Wir konnten in den letzten Jahren den Schwerpunkt der Epilepsiebehandlung in unserer Klinik für Neurologie im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern weiter ausbauen“,

sagt Prof. Dr. med. Johannes Treib, Chefarzt der Klinik für Neurologie. Die Zertifizierung der Epilepsie-Ambulanz und der stationären Behandlung in unserer Klinik als Epilepsiezentrum für Jugendliche und Erwachsens durch die Deutsche Gesellschaft für Epilepsie (DGfE) hat eine optimale ambulante und stationäre Diagnostik und Versorgung von Epilepsie-Patienten bestätigt.

„Zusätzlich zur Epilepsie-Komplexbehandlung haben wir die Möglichkeit eines modernen stationären differentialdiagnostischen und nicht-invasiven prächirurgischen Video-EEG-Monitorings etabliert“,

erläutert Prof. Dr. med. Ernst Thilo Hammen, Leiter des Epilepsiezentrums. Sein Team besteht aus Neurologen mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Epileptologie und der Schlafmedizin.